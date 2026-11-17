Estación Catedral del subte porteño, una de las cuatro que podrían cambiar de nombre Foto: Instagram @basubte

El subte de Buenos Aires también conserva la historia porteña. Ahora, cuatro estaciones de las líneas D y E podrían sumar nuevas denominaciones para homenajear al papa Francisco y a tres instituciones educativas.

La Legislatura porteña aprobó las propuestas en primera lectura el 29 de octubre de 2026. Sin embargo, los cambios todavía no están vigentes: requieren audiencias públicas y una segunda votación. Cada proyecto recupera historias anteriores incluso al subte.

Cuáles son las cuatro estaciones del subte que podrían cambiar de nombre

Las iniciativas mantienen las denominaciones actuales y agregan una referencia vinculada con su entorno:

Bolívar – Colegio Nacional de Buenos Aires (línea E).

San José – Facultad de Ciencias Sociales (línea E).

Emilio Mitre – Universidad Evangélica (línea E).

Catedral – Papa Francisco (línea D).

Bolívar: el vínculo con un colegio fundado en 1863

La estación Bolívar, inaugurada el 24 de abril de 1966 tras la modificación del recorrido de la línea E, sumaría el nombre del Colegio Nacional de Buenos Aires, ubicado en la histórica Manzana de las Luces.

El establecimiento fue creado el 14 de marzo de 1863 por un decreto del presidente Bartolomé Mitre, aunque sus antecedentes educativos se remontan al siglo XVII, cuando los jesuitas desarrollaron su actividad en esa zona.

Colegio Nacional de Buenos Aires Foto: Wikipedia

Allí también funcionaron el Real Colegio de San Carlos y el Colegio de Ciencias Morales. Desde 1911, el Nacional Buenos Aires depende de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta recupera más de 160 años de historia educativa.

San José: una estación con un pasado bajo tierra

San José podría sumar la referencia a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuya sede se encuentra en Santiago del Estero 1029, en Constitución. La facultad nació en 1988 y reúne carreras como Sociología, Comunicación, Ciencia Política, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo.

La estación también guarda una particularidad: hubo dos paradas llamadas San José. La primera abrió en 1944, cuando la línea E llegaba a Constitución. Con el cambio de recorrido de 1966 se construyó una nueva y la antigua quedó fuera del servicio habitual.

La parada original conserva murales basados en bocetos de Otto Durá sobre las Cataratas del Iguazú y los lagos del Sur, parte del patrimonio artístico porteño.

Emilio Mitre: de la expansión de 1985 al nombre de una universidad

La estación Emilio Mitre abrió el 7 de octubre de 1985, durante la ampliación de la línea E hacia el sudoeste porteño. Su nombre recuerda a Emilio Máximo Mitre, militar argentino y hermano del expresidente Bartolomé Mitre.

El proyecto busca agregar la denominación Universidad Evangélica, institución que recibió autorización provisoria para funcionar a través del Decreto 589/2023. La denominación combinaría historia militar y educación.

Catedral: de la inauguración de 1937 al homenaje al papa Francisco

La estación Catedral, cabecera de la línea D, comenzó a funcionar el 3 de junio de 1937, cuando se habilitó el primer tramo entre Tribunales y la entonces estación Florida. Más tarde adoptó su nombre actual por la cercanía con la Catedral Metropolitana.

Estación Catedral hoy Foto: Wikipedia

En sus instalaciones hay murales diseñados por Rodolfo Franco que representan escenas de Buenos Aires en 1830 y 1936, parte del patrimonio de la red.

La nueva denominación homenajearía a Jorge Mario Bergoglio, nacido en Flores el 17 de diciembre de 1936. Fue arzobispo de Buenos Aires desde 1998 y, en 2013, se convirtió en el primer papa latinoamericano. Murió el 21 de abril de 2025.

Papa Francisco. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

La relación con Catedral es directa: allí desarrolló parte de su actividad pastoral antes de asumir el pontificado.

Cuándo entrarían en vigencia los nuevos nombres

Todavía no existe una fecha confirmada. Tras su aprobación inicial, los proyectos deben pasar por audiencias públicas y regresar a la Legislatura para una segunda lectura.

Hasta que se complete ese procedimiento, las estaciones conservarán oficialmente sus nombres actuales. Las propuestas abren, además, un debate sobre cómo el transporte público puede preservar la memoria histórica de Buenos Aires.