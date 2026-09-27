comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene más de 50 años, prepara una fugazzeta descomunal y es un templo de la pizza en Caballito

Sobre la avenida Rivadavia se mantiene en pie una pizzería histórica donde las porciones son abundantes, el queso nunca falta y las pizzas hasta vuelan por el salón. Dónde queda y cuánto cuesta comer.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las porciones son abundantes, el queso nunca falta y las pizzas hasta vuelan por el salón
Las porciones son abundantes, el queso nunca falta y las pizzas hasta vuelan por el salón Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buenos Aires conserva lugares capaces de transportar a otra época. El aroma de la masa recién horneada, el ruido de los platos y una porción de fainá sobre la muzzarella forman parte de un ritual que se mantiene intacto en San Carlos, una de las pizzerías más tradicionales de Caballito.

Con más de medio siglo de historia, el establecimiento se convirtió en un punto de encuentro para distintas generaciones. Su enorme carta, sus pizzas cargadas de queso y sus porciones abundantes explican por qué continúa siendo un clásico de la gastronomía porteña.

Entre todas sus especialidades, una preparación ocupa un lugar privilegiado: la fugazzeta rellena, una combinación contundente de masa, queso y cebolla que atrae tanto a vecinos como a visitantes.

San Carlos, la pizzería de Caballito que nació en 1968

La historia de San Carlos comenzó en 1968, cuando José Luis Fernández y Juan Furlan se hicieron cargo de un establecimiento llamado El Ciclón. Los nuevos propietarios lo rebautizaron y comenzaron a construir la identidad que conserva hasta la actualidad.

Contenido Recomendado

La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

La pizzería porteña que se llenó de marcianitos y permite vivir una experiencia al estilo Pizza Planeta de Toy Story

La pizzería porteña que se llenó de marcianitos y permite vivir una experiencia al estilo Pizza Planeta de Toy Story
San Carlos
San Carlos, clásico de Caballito Foto: Instagram Pizzería San Carlos

Sus fundadores, uno español y otro italiano, trasladaron al negocio la herencia gastronómica de la inmigración europea. De esa combinación nació una propuesta profundamente porteña, marcada por las pizzas al molde, las porciones generosas y la atención de tradicional pizzería barrial.

Con el paso de los años, el menú incorporó pastas, carnes, milanesas, pescados, ensaladas y postres. Sin embargo, la pizza nunca dejó de ser la gran protagonista.

La fugazzeta rellena que se convirtió en la estrella del menú

La fugazzeta es uno de los grandes símbolos de Buenos Aires. A diferencia de la fugazza tradicional, la versión rellena lleva una importante cantidad de queso entre dos discos de masa, además de cebolla dorada sobre la superficie.

En San Carlos, la preparación se sirve alta, abundante y con queso que se estira al separar cada porción. No busca ser liviana: su principal atractivo está en la abundancia.

San Carlos
Sobre la avenida Rivadavia se mantiene en pie una pizzería histórica Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

La carta incluye fugazzeta rellena tradicional, completa, con jamón y con provolone. También aparece la Fourzzeta, una versión que combina diferentes variedades de cebolla.

Para quienes prefieren sabores todavía más intensos, existen pizzas especiales de siete y ocho quesos, además de opciones con pepperoni, panceta, champiñones y bordes rellenos.

El show que sorprende a los clientes: pizzas que vuelan por el aire

San Carlos también se hizo conocida por una escena inesperada. Cuando se acumulan los pedidos, los maestros pizzeros lanzan las pizzas desde la cocina hasta el sector de entrega, donde otro empleado las recibe directamente dentro de una caja abierta.

Pizzería San Carlos. Video: Instagram @sancarlos.pizzeria

La técnica surgió para acelerar el despacho durante los momentos de mayor movimiento, pero terminó convirtiéndose en un espectáculo. Los clientes preparan sus teléfonos y esperan el instante exacto en el que la pizza atraviesa el salón y aterriza perfectamente en su caja.

Cuánto cuesta comer en San Carlos

Los valores son orientativos y pueden variar entre el salón, el retiro y las plataformas de entrega. Según el menú digital consultado, algunos precios de referencia son:

  • Pizza de muzzarella: $12.000.
  • Pizza napolitana: $15.000.
  • Fugazza con muzzarella: $14.900.
  • Fugazzeta rellena: $17.300.
  • Fugazzeta rellena con jamón: $19.100.
  • Fugazzeta rellena completa: $20.500.
  • Fugazzeta con provolone: $21.000.
  • Fourzzeta: $21.000.
  • Pizza de siete quesos: $24.500.
  • Pizza de ocho quesos: $25.300.

Además, el restaurante ofrece pastas caseras, platos de bodegón y postres tradicionales, como flan, budín de pan y distintas porciones de torta.

Dónde queda la histórica pizzería de Caballito

San Carlos está ubicada en avenida Rivadavia 4548, en Caballito, cerca del cruce con avenida La Plata. La zona cuenta con acceso al subte y numerosas líneas de colectivos.

Antes de visitarla, se recomienda verificar los horarios y precios vigentes en sus canales oficiales. Con más de 50 años de trayectoria, San Carlos mantiene viva una forma muy porteña de comer pizza: masa generosa, muchísimo queso y cebolla sin mezquindades.

Entrar a esta pizzería no implica solamente pedir una fugazzeta. También significa recuperar uno de esos rituales gastronómicos que Buenos Aires se niega a abandonar.

PizzeríaCaballitoTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene 150 habitantes, pero un ex Boca atiende un almacén muy visitado allí:el pueblo a 400 km de CABA con aire rural y naturaleza

    Tiene 150 habitantes, pero un ex Boca atiende un almacén muy visitado allí: el pueblo a 400 km de CABA con aire rural y naturaleza

  2. La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

    La pizzería porteña que tiene más de 90 años, cocina la mejor pizza al molde y sorprende con su fainá gigante

  3. La avenida con pasado de bulevar:vio crecer a San Lorenzo y atraviesa cinco barrios porteños

    La avenida con pasado de bulevar: vio crecer a San Lorenzo y atraviesa cinco barrios porteños

  4. Calles de tierra, estaciones olvidadas y pueblos detenidos en el tiempo:los rincones bonaerenses que todavía conservan su historia

    Calles de tierra, estaciones olvidadas y pueblos detenidos en el tiempo: los rincones bonaerenses que todavía conservan su historia

  5. Tiene más de 140 años, guarda un monte nativo y está cerca de Paraná:el pueblo ideal para una escapada

    Tiene más de 140 años, guarda un monte nativo y está cerca de Paraná: el pueblo ideal para una escapada
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia:cuáles son los próximos pasos

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia: cuáles son los próximos pasos

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Rolando Figueroa cruzó a Prat-Gay por Vaca Muerta:“Veo que no has recorrido”

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Economía

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Internacionales

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz