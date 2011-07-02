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¿Cuánto medía realmente Marilyn Monroe? El mito sobre su figura que persiste hasta hoy

¿Cuánto medía Marilyn Monroe? Descubrí cuál era su peso, sus medidas reales y la verdad detrás de los mitos que rodearon a la inolvidable estrella de Hollywood.

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Marilyn Monroe. Foto: Pinterest
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El 18 de junio se subastaron vestidos clásicos de Hollywood pertenecientes a Debbie Reynolds y muchos asistentes quedaron sorprendidos por el tamaño de las prendas que usaban las grandes estrellas del cine.

“He visto la exposición dos veces y no puedo creer lo pequeñita que era Marilyn. Y lo mismo con Gloria Swanson... ¡Ni siquiera parecía de tamaño humano!”, comentaron algunos visitantes.

La gran protagonista de la subasta fue el icónico vestido blanco de Marilyn Monroe, que se vendió por 3,2 millones de dólares.

¿Cuánto medía Marilyn Monroe?

La exhibición volvió a alimentar uno de los mitos más conocidos sobre la actriz: que tenía un físico exuberante y una gran estatura. Sin embargo, quienes pudieron ver sus vestidos aseguraron que Marilyn tenía una contextura mucho más pequeña de lo que imaginaban.

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“Los 15.000 asistentes a la exposición lo vieron: Marilyn era ‘huesitos’”, publicó un blog de la agencia Reuters.

Pese a esa percepción, las biografías coinciden en que Marilyn Monroe medía 1,64 metros, una altura considerada promedio para la época. Incluso era más alta que otra leyenda de Hollywood, Gloria Swanson, quien medía 1,52 metros.

¿Cuáles eran las medidas de Marilyn Monroe?

Las medidas corporales de Monroe siguen siendo motivo de debate. Algunas fuentes sostienen que eran 86-61-86, mientras que quienes confeccionaban su vestuario afirmaban que eran 89-56-89.

La explicación más aceptada es que su cuerpo cambiaba con frecuencia. Marilyn atravesaba períodos en los que aumentaba o bajaba de peso con facilidad, algo que puede verse al comparar sus primeras fotografías de juventud con su imagen durante el rodaje de Los caballeros las prefieren rubias.

¿Cuánto pesaba Marilyn Monroe?

Las variaciones de peso también formaron parte de su historia. Según varios biógrafos, tras el rodaje de Con faldas y a lo loco, la actriz atravesó un período de depresión que afectó sus hábitos alimenticios y llegó a pesar 64 kilos.

En cambio, durante su última sesión de fotos, realizada por Bert Stern en 1962, se la veía mucho más delgada. Al momento de su muerte, las estimaciones indican que pesaba alrededor de 52 kilos.

El mito de belleza que sigue vigente

Más allá de las discusiones sobre su altura, su peso o sus medidas, Marilyn Monroe continúa siendo uno de los mayores símbolos de belleza de Hollywood.

Décadas después de su muerte, su imagen sigue inspirando a artistas y celebridades como Madonna y Sharon Stone, consolidando un legado que trasciende los estándares físicos y mantiene intacto el mito de una de las figuras más icónicas del cine.

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