comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes: “Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Néstor Segovia y el referente de la línea B de subtes fueron liberados, por lo que Emova informó que se reanudó el servicio. En tanto, se mantienen las protestas de trabajadores en distintas estaciones.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Liberación de Claudio Dellecarbonara
Liberación de Claudio Dellecarbonara Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Claudio Dellecarbonara, uno de los metrodelegados liberados tras los incidentes durante la protesta en el subte, reclamó la convocatoria a un paro nacional.

Hay un ataque que no se ve desde la dictadura militar, la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución, pero se los llevan presos. La Policía persiguió a los trabajadores solo por defender sus derechos”, sostuvo el dirigente sindical.

Video: así se llevaron detenido al metrodelegado Claudio Dellecarbonara por una protesta en la línea B del subte

Además, pidió una respuesta frente a la situación: “No podemos mirar para otro lado. Hay que defender a la clase obrera”.

“El jefe de gobierno (Jorge Macri) quiere establecer una dictadura fascista, no se puede protestar, no se puede hacer nada, quien reprimir y perseguir trabajadores y no lo vamos a permitir”, completó.

Contenido Recomendado

Se normalizó el servicio de subtes después del paro total que duró más de 5 horas

Un nuevo servicio para los usuarios del subte porteño. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Video:incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza

Incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza
Incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza
Incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza

Entre los detenidos también se encontraba el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, por agredir a la Policía, quien luego fue el primero en ser liberado.

Finalmente, pasadas las 15, Facundo Heredia también fue liberados.

Estación de subte
Rosas y Urquiza fueron grandes rivales, pero terminaron unidos en un cartel del subte Foto: Wikipedia

Tras las liberaciones, la empresa EMOVA informó que todas las líneas comenzaron a funcionar y salen de sus cabeceras pasadas las 15.30, luego de la protesta sindical que paralizó por completo todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires.

Paro de subtesSubtesDetención
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Paro total de subtes:Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

    Paro total de subtes: Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

  2. La Justicia archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI en 2018

    La Justicia archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI en 2018

  3. Ni Villarruel ni Caputo:Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

    Ni Villarruel ni Caputo: Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

  4. El Gobierno acelera su plan militar:más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

    El Gobierno acelera su plan militar: más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y tres nuevos submarinos

  5. Financiamiento Universitario:la Justicia aceptó un reclamo del Gobierno y revisará la cautelar

    Financiamiento Universitario: la Justicia aceptó un reclamo del Gobierno y revisará la cautelar
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno se reunió este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli encabezan la mesa política del gobierno de Javier Milei.

Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes:“Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Financiamiento Universitario:la Justicia aceptó un reclamo del Gobierno y revisará la cautelar

Paro total de subtes:Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

Economía

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Internacionales

La TV de Chile mostró imágenes de vandalismo en tumbas de argentinos en un cementerio de las Islas Malvinas

Actos de vandalismo en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Zelenski denunció demoras en los misiles Patriot y Trump pidió que él ya no negocie más por Ucrania

Donald Trump apuntó contra la inmigración por los disturbios en Francia y pidió cerrar las fronteras

VIDEO:un activista interrumpió un mitin de JD Vance y exigió la liberación total de los archivos del caso Epstein