Liberaron a los metrodelegados y se reestableció el servicio de subtes: “Hay que llamar a un paro nacional”, aseguró Dellacarbonara

Liberación de Claudio Dellecarbonara Foto: Captura de video.

Claudio Dellecarbonara, uno de los metrodelegados liberados tras los incidentes durante la protesta en el subte, reclamó la convocatoria a un paro nacional.

“Hay un ataque que no se ve desde la dictadura militar, la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución, pero se los llevan presos. La Policía persiguió a los trabajadores solo por defender sus derechos”, sostuvo el dirigente sindical.

Además, pidió una respuesta frente a la situación: “No podemos mirar para otro lado. Hay que defender a la clase obrera”.

“El jefe de gobierno (Jorge Macri) quiere establecer una dictadura fascista, no se puede protestar, no se puede hacer nada, quien reprimir y perseguir trabajadores y no lo vamos a permitir”, completó.

Incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza

Entre los detenidos también se encontraba el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, por agredir a la Policía, quien luego fue el primero en ser liberado.

Finalmente, pasadas las 15, Facundo Heredia también fue liberados.

Rosas y Urquiza fueron grandes rivales, pero terminaron unidos en un cartel del subte Foto: Wikipedia

Tras las liberaciones, la empresa EMOVA informó que todas las líneas comenzaron a funcionar y salen de sus cabeceras pasadas las 15.30, luego de la protesta sindical que paralizó por completo todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires.