El francés detrás de Tandil Foto: Foto generada con IA

Cada 4 de abril, Tandil conmemora su nacimiento oficial. Sin embargo, detrás del acto fundacional, los documentos y los nombres que figuran en los manuales, hay historias fascinantes que durante décadas quedaron envueltas en errores, omisiones y confusiones. Una de ellas es la de Ambrosio Crámer, el militar francés que combatió en Waterloo, cruzó los Andes y fue clave en la creación del Fuerte Independencia, núcleo original de la ciudad.

Su historia no solo es épica: también es paradójica. Porque durante años su apellido fue castellanizado, deformado y repetido de manera incorrecta, al punto de que muchos homenajes en Tandil lo nombran como “Kramer”, cuando en realidad su nombre verdadero era Crámer.

4 de abril de 1823: Tandil nace como puesto de avanzada

El 4 de abril de 1823, por orden del gobernador bonaerense Martín Rodríguez, se fundó el Fuerte Independencia con el objetivo de consolidar la frontera sur de la provincia de Buenos Aires. La zona era estratégica pero peligrosa: malones frecuentes, disputas territoriales y una frontera todavía en construcción.

Si bien el fundador oficial fue el coronel Ramón Bernabé Estomba, el éxito del asentamiento dependió de conocimientos técnicos que escaseaban en el joven Estado argentino. Fue allí donde el aporte de Ambrosio Crámer resultó determinante.

Cramer murió en la revuelta de los Libres del Sur Foto: Wikipedia

Ambrosio Crámer: del ejército napoleónico a la pampa

Ambrosio Crámer nació en Francia a fines del siglo XVIII y se formó como militar en el contexto del Imperio Napoleónico. Participó en campañas decisivas y estuvo presente en la histórica batalla de Waterloo (1815), donde Napoleón fue definitivamente derrotado.

Tras ese colapso político y militar, muchos oficiales franceses debieron exiliarse. América del Sur, envuelta en guerras de independencia, se transformó en una tierra de oportunidades. Crámer fue uno de los que apostó por ese nuevo mundo.

El cruce de los Andes y su rol en la independencia

Ya en el Río de la Plata, Crámer se incorporó a las fuerzas patriotas. Gracias a su formación en ingeniería militar, logística y fortificaciones, fue asignado a tareas clave y formó parte del histórico cruce de los Andes, colaborando con la planificación de una de las gestas más admiradas del siglo XIX.

Su experiencia europea fue vital para un ejército que se estaba construyendo casi desde cero.

El diseño del Fuerte Independencia

En 1823, Crámer fue enviado a la frontera sur para colaborar con la fundación del Fuerte Independencia. A él se le atribuye la elección estratégica del emplazamiento, el aprovechamiento de las sierras como defensa natural y la organización del esquema defensivo.

Gracias a ese conocimiento, el fuerte logró resistir ataques y sentar las bases para que el poblado creciera y se transformara, con el tiempo, en la actual ciudad de Tandil.

Plaza Independencia de Tandil (tandildiario.com)

Crámer o Kramer: una confusión que marcó la memoria local

Con el paso de los años, el apellido Crámer empezó a aparecer mal registrado en documentos oficiales, relatos orales y publicaciones. La pronunciación francesa derivó en la forma “Kramer”, más familiar para el oído local, y así quedó fijada en el imaginario colectivo.

Como consecuencia, en Tandil existen calles, menciones históricas y homenajes que lo recuerdan bajo el nombre “Kramer”, cuando en realidad se refieren a Ambrosio Crámer. Recién en décadas recientes, investigaciones históricas permitieron corregir el error y reconstruir su verdadera identidad.

Este detalle no es menor: muestra cómo la historia también se escribe con equívocos y cómo los héroes pueden quedar ocultos incluso en el nombre con el que se los recuerda.

Cómo murió Ambrosio Crámer

El final de Ambrosio Crámer fue tan trágico como coherente con su vida militar. Murió en 1839, durante la batalla de los Libres del Sur, el levantamiento armado que un grupo de estancieros y militares bonaerenses encabezó contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Crámer se unió a esa rebelión y combatió en la batalla de Chascomús, donde las fuerzas rebeldes fueron derrotadas. Allí encontró la muerte, en combate, lejos de los homenajes oficiales y del reconocimiento que había merecido por su trayectoria.

Revolución de los Libres del Sur, historia

El legado invisible

Hoy Tandil es sinónimo de sierras, identidad y desarrollo. Pero su origen está profundamente ligado a hombres como Ambrosio Crámer, cuya historia fue distorsionada, olvidada y recién ahora reconstruida.

Recordarlo cada 4 de abril implica algo más que una efeméride: es un acto de justicia histórica. Porque la ciudad también se fundó con saberes europeos, sacrificios anónimos y nombres que, aunque mal escritos, siguen sosteniendo su identidad.