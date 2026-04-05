Por qué la ciudad más antigua de Buenos Aires no está cerca de la Capital:

Baradero, ayer y hoy Foto: Foto generada con IA

Cuando se habla de los orígenes de la Provincia de Buenos Aires, muchas miradas se dirigen automáticamente a la Ciudad Autónoma. Sin embargo, la historia provincial guarda una sorpresa que rompe con esa lógica porteñocéntrica: Baradero es la ciudad más antigua de la Provincia de Buenos Aires, fundada varios años antes que muchos centros urbanos hoy más conocidos y, lo más llamativo, a más de 150 kilómetros de la Capital. ¿Por qué se eligió un lugar tan distante? La respuesta está ligada a la estrategia colonial, los pueblos originarios y el río Paraná como eje de poder.

Una fundación estratégica, no casual

Baradero fue fundada oficialmente en 1615, bajo el nombre de Santiago del Baradero, en un contexto muy diferente al actual. En aquel entonces, Buenos Aires era apenas un enclave vulnerable, aislado y constantemente amenazado por ataques externos y conflictos internos. El territorio hacia el norte de la provincia ofrecía mejores condiciones naturales y estratégicas, especialmente por su cercanía al río Paraná, una de las grandes autopistas fluviales del Virreinato del Perú.

El lugar elegido ya estaba habitado por comunidades indígenas chaná y guaraníes, con quienes los primeros colonizadores españoles buscaron establecer vínculos a través de las llamadas “reducciones”. Baradero nació, así, como una misión franciscana, pensada no solo para evangelizar, sino también para asegurar presencia española en una zona clave para el comercio, el control territorial y la defensa.

Foto antigua de Baradero Foto: Turismo Baradero

El valor del río y la lejanía de Buenos Aires

La distancia con Buenos Aires no fue un problema, sino una ventaja. El Paraná permitía una conexión directa con el interior del continente, algo fundamental en una época donde los caminos terrestres eran precarios y peligrosos. Desde Baradero se podía llegar con mayor facilidad a Santa Fe, Corrientes y Asunción, integrando el poblado a una red comercial y política mucho más amplia que la del pequeño puerto porteño.

Además, el norte bonaerense era considerado una frontera viva, donde la Corona española necesitaba consolidar su dominio. Fundar una ciudad allí era una decisión geopolítica: Baradero funcionó como punto de avanzada, mucho antes de que Buenos Aires se transformara en el centro neurálgico del país.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Turismo.

De misión a ciudad: siglos de historia

A lo largo de los siglos, Baradero atravesó transformaciones profundas. De reducción indígena pasó a convertirse en un pueblo agrícola-ganadero, con fuerte impronta inmigratoria, especialmente de origen suizo y alemán durante el siglo XIX. Esta herencia cultural todavía se percibe en su arquitectura, sus fiestas populares y su identidad local.

Hoy, Baradero combina su valor histórico con un perfil turístico en crecimiento. El casco histórico, la Parroquia Santiago Apóstol, el Paseo del Puerto y la costanera sobre el río Baradero son algunos de los puntos que resumen pasado y presente en una misma postal.

Centro de Baradero Foto: Turismo Baradero

Cómo llegar a Baradero

Llegar a Baradero es sencillo y accesible. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura aproximadamente dos horas. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana ramal Campana–Rosario) hasta el kilómetro 142, donde se encuentra el acceso directo a la ciudad. También hay servicios regulares de micros desde Retiro y trenes regionales que conectan la zona con el norte de la provincia.

Esta cercanía, paradójicamente, contrasta con su antigüedad: aunque hoy parece “lejos” en términos simbólicos, Baradero fue central cuando Buenos Aires apenas comenzaba a existir.

Un lugar clave para entender la Provincia

Visitar Baradero no es solo una escapada de fin de semana. Es una oportunidad para comprender cómo se pensó y se construyó el territorio bonaerense, lejos del relato tradicional. La ciudad más antigua de la Provincia sigue siendo, cuatro siglos después, una pieza fundamental para entender la historia argentina desde otro lugar: el del río, la frontera y la estrategia.

Porque a veces, para conocer los orígenes, hay que mirar más allá de Buenos Aires.