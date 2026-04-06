El primer hotel de "La Feliz" Foto: Foto generada con IA

Antes de que Mar del Plata se convirtiera en sinónimo de turismo, temporadas récord y veranos multitudinarios, la ciudad comenzó a escribirse desde una esquina casi olvidada. Allí, donde hoy funciona una zona céntrica atravesada por comercios y tránsito constante, se levantó el primer hotel de la historia marplatense. Su nombre fue Hotel del Globo, y su existencia marcó un antes y un después en el destino más emblemático de la costa argentina.

A mediados del siglo XIX, el paisaje era muy distinto. Mar del Plata no era aún una ciudad turística, sino un territorio rústico dominado por saladeros, actividad portuaria y el paso ocasional de marineros y trabajadores rurales. En ese contexto, ofrecer alojamiento no era un negocio pensado para el ocio, sino una necesidad básica. Así nacieron las primeras fondas, espacios sencillos donde se compartía comida caliente y un lugar para descansar.

De la Fonda del Huevo al Hotel del Globo

Uno de esos refugios improvisados fue conocido popularmente como la “Fonda del Huevo”, una construcción modesta ubicada en lo que hoy es la calle San Martín, entre Córdoba y Santiago del Estero, pleno centro actual de Mar del Plata. El nombre surgía de una curiosa piedra ovalada que hacía las veces de banco en la entrada, y que pronto se volvió un punto de referencia para quienes llegaban a la zona.

Con el paso del tiempo, aquel espacio creció y se consolidó. La fonda fue ampliada, mejorada y rebautizada como Hotel del Globo, convirtiéndose en el primer establecimiento en utilizar oficialmente la palabra “hotel” en la región. El cambio no fue solo nominal: detrás de esa nueva identidad se escondía una mirada visionaria sobre el futuro del lugar.

Este rincón de la costa bonaerense era un paraje indómito dominado por el Saladero de Coelho de Meyrelles Foto: 0223

El hotel que anticipó una ciudad distinta

El Hotel del Globo no ofrecía lujos ni comodidades extraordinarias. Sin embargo, cumplía una función clave: sentó las bases de la hotelería marplatense. Fue el punto inicial de una actividad que, con los años, se transformaría en el motor económico y cultural de la ciudad.

La llegada del ferrocarril en 1886 aceleró el proceso. El viaje desde Buenos Aires se acortó, y Mar del Plata empezó a atraer a sectores cada vez más acomodados que buscaban el mar como espacio de descanso. En ese contexto, el terreno donde funcionaba el Hotel del Globo volvió a transformarse.

Del primer hotel al Royal Hotel

Sobre ese mismo solar, el Hotel del Globo dio paso a construcciones de mayor escala, hasta que finalmente, el 3 de enero de 1903, abrió sus puertas el majestuoso Royal Hotel. El nuevo edificio representó una etapa distinta: el salto definitivo de Mar del Plata hacia el turismo de élite.

El Royal Hotel se convirtió en referencia de elegancia y modernidad para la época. Su presencia acompañó el crecimiento urbano, el trazado de nuevas calles y la consolidación del centro comercial de la ciudad. La esquina de San Martín y Córdoba, que había comenzado como una fonda de tierra y adobe, se transformó en símbolo del progreso marplatense.

El 3 de enero de 1903, abrió sus puertas el majestuoso Royal Hotel Foto: 0223

Qué hay hoy en el lugar donde nació todo

Con el correr de las décadas, el Royal Hotel también cerró sus puertas y fue demolido. Hoy, en esa misma ubicación, San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero, funciona un complejo urbano moderno, con locales comerciales y edificaciones que poco conservan del aspecto original.

Miles de personas caminan por allí cada día sin saber que pisan el lugar exacto donde comenzó la historia hotelera de Mar del Plata. No hay monumentos ni placas visibles que recuerden aquel origen. Solo el peso invisible de una historia que sigue latiendo bajo el asfalto.

El “chileno” José Cabrera fue uno de ellos: instaló su fonda en lo que hoy es la calle San Martín, entre Córdoba y Santiago del Estero Foto: 0223

Un legado que sigue presente

Recordar el Hotel del Globo y el Royal Hotel no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de comprender cómo nacen las ciudades. Mar del Plata no surgió de un gran proyecto inmediato, sino de decisiones pequeñas que cambiaron su destino para siempre.

Desde esa esquina céntrica, humilde y visionaria, comenzó a construirse el balneario más famoso del país. Y aunque los edificios originales ya no estén, la historia sigue allí, esperando ser mirada con otros ojos por quienes pasan apurados, sin saber que están atravesando el kilómetro cero del turismo argentino.