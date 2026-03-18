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El 2 de abril se cumplen 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido en reclamo legítimo de la soberanía sobre las islas. Una herida que no sana, pero que es necesaria recordar para generaciones futuras.

Se ha dicho mucho sobre aquella guerra y la postura de los países de la región. La imagen de la Selección peruana con una bandera que decía “Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas” recorrió el mundo y afianzó el apoyo que el país le brindó a la Nación con el envío de aviones, municiones y otros materiales de guerra. Pero además de Perú hubo otro país vecino cuyo gesto emociona: Uruguay.

Bandera de Perú en apoyo a la Argentina durante la guerra

¿Cuál fue el país que brindó apoyo humanitario y logístico a la Argentina?

En 2022, el entonces embajador argentino en Uruguay -Alberto Iribarne- reveló que 763 ciudadanos uruguayos se anotaron como voluntarios para participar en la Guerra de Malvinas. Además, aseguró que podrían haber incluso más.

El dato se descubrió al preparar una serie de documentos sobre el tema. Es más, la sede diplomática sigue organizando, cada año, actos en Uruguay por los aniversarios de la Guerra de Malvinas.

Al momento de conocerse el gesto, Iribarne dijo: “Hicimos una placa, ese es un ejemplo de lo que es nuestra hermandad. Fue emocionante cuando vimos la cantidad de uruguayos que habían estado dispuestos a ir a Malvinas".

Guerra de Malvinas: el rol de los aliados sudamericanos durante 1982

Las islas, Gran Malvina y Soledad, son uno de los territorios más ricos del mundo, tanto por sus recursos naturales como por su posición geoestratégica. Desde 1982, la población kelper se duplicó con ayuda de un flujo constante de inmigrantes, en su mayoría chilenos, que llegan como mano de obra barata.

La posición geográfica de Malvinas es clave para cualquier operación militar de escala en Sudamérica. No olvidar que Reino Unido tiene allí su base militar más importante y mejor provista de todo el Atlántico Sur. Además, invierte de manera constante para modernizar su sistema de defensa y fortificarlas.

Islas Malvinas. Foto: NASA/Jeff Schmaltz

Las islas son el mejor punto para controlar el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, un lugar que se vuelve más importante para la economía global. Pero eso no es todo.

Son la llave del Atlántico Sur, una puerta a la Antártida conocida como el continente blanco, que cada vez atrae más miradas codiciosas por su riqueza en recursos naturales y una posición geográfica privilegiada.