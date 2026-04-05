Olivo plantada por el papa Foto: Turismo Buenos Aires

En el centro exacto de la Argentina política y simbólica, Plaza de Mayo guarda un detalle que casi nadie registra. Entre el ir y venir cotidiano, las manifestaciones, las visitas turísticas y la postal permanente de la Casa Rosada, hay un árbol que crece en silencio desde hace años. No tiene rejas ni cartel llamativo, pero su historia lo vuelve único: es un olivo plantado en el 2000 por el papa Francisco, en ese entonces Arzobispo Jorge Bergoglio.

El árbol se encuentra en uno de los sectores más cercanos a la Catedral Metropolitana, sobre el lateral que da a la calle Rivadavia, a pocos metros del histórico templo donde Jorge Mario Bergoglio celebró misa durante décadas antes de convertirse en el primer Papa argentino. El lugar no fue elegido al azar. Muy por el contrario, resume como pocos espacios la relación de Francisco con Buenos Aires, la Iglesia y la historia del país.

Un olivo en el corazón del poder

El olivo es, desde hace siglos, un símbolo universal de paz, reconciliación y esperanza. Aparece en textos bíblicos, tradiciones religiosas y gestos diplomáticos de todo el mundo. Que Francisco haya elegido plantar justamente un olivo en Plaza de Mayo aporta una lectura inevitablemente política, espiritual y humana a la vez.

El momento en que fue plantado en el 2000 Foto: Foto generada con IA

La plaza es escenario de los mayores conflictos y consensos de la Argentina. Allí confluyen reclamos sociales, celebraciones populares y el pulso constante de la vida democrática. Plantar un olivo en ese contexto implica dejar un mensaje vivo, que no se impone desde el bronce ni desde la piedra, sino desde algo que crece, se transforma y resiste el paso del tiempo.

A diferencia de los monumentos tradicionales, el árbol no domina el espacio: convive con él. Y quizás por eso pasa desapercibido para la mayoría.

Un gesto coherente con el estilo de Francisco

Lejos de los grandes actos y los gestos grandilocuentes, la plantación del olivo respondió a una lógica muy propia del papa Francisco: hacer visible un mensaje profundo a través de acciones simples. El entonces Pontífice eligió no destacar el hecho con placas excesivas ni ceremonias multitudinarias.

Quienes conocen su trayectoria como arzobispo porteño saben que ese estilo ya estaba presente mucho antes de su llegada al Vaticano. Francisco siempre priorizó los signos concretos: caminar la ciudad, mezclarse con la gente, hablar desde la cercanía y no desde la solemnidad.

Placa que recuerda el momento Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires, la Catedral y una presencia que permanece

La ubicación del olivo, muy cerca de la Catedral Metropolitana, tiene un peso simbólico adicional. Allí Bergoglio fue sacerdote, obispo y arzobispo. Allí pronunció homilías que todavía hoy son recordadas por su contenido social y su fuerte llamado a la justicia y el encuentro.

Plantar un árbol en ese punto puede leerse también como una forma de permanencia silenciosa. Aunque Francisco nunca volvió a la Argentina desde su elección en 2013, ese olivo sigue creciendo donde él caminó durante años, como una marca que no necesita presencia física para sostenerse.

El árbol que desafía al apuro cotidiano

En una plaza donde todo parece urgente, el olivo propone otra lógica. No exige atención inmediata, no reclama ser mirado. Está ahí, creciendo a su ritmo, ajeno al vértigo de la agenda diaria. Y tal vez ese sea su mensaje más fuerte.

Redescubrirlo implica detenerse, observar y comprender que la historia no siempre se cuenta desde lo espectacular, sino desde lo cotidiano. En tiempos de sobreinformación, un árbol que pasa desapercibido puede decir más que un discurso.

Una historia que sigue creciendo

Hoy, cuando la figura del papa Francisco continúa siendo analizada a nivel mundial, este olivo se convierte en una clave distinta para entender su legado. No desde Roma, sino desde Buenos Aires. No desde los titulares, sino desde la raíz.

La próxima vez que alguien cruce Plaza de Mayo y pase cerca de la Catedral, tal vez ese árbol deje de ser invisible. Porque conocer su historia transforma un paisaje habitual en un gesto cargado de sentido. Y recuerda que, incluso en medio del ruido urbano, la memoria también crece en silencio.