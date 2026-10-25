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Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján: el anuncio que lo quebró en pleno show

El cantante confirmó entre lágrimas que participará de la misa que León XIV celebrará en Luján. La actuación tendrá un significado especial para el artista y recuperará un capítulo inolvidable de su carrera.

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Luciano Pereyra, cantante
Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján Foto: Instagram @lucianopereyraoficial
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Un anuncio inesperado transformó por completo uno de los recitales de Luciano Pereyra en el Movistar Arena. Mientras hablaba con el público, el músico reveló que fue convocado para cantar durante la visita del papa León XIV a Luján y no logró contener las lágrimas.

La noticia no representa una presentación más dentro de su extensa trayectoria. Pereyra nació y creció en Luján, ciudad en la que continúa residiendo, por lo que cantar ante el pontífice frente a la basílica local reúne tres dimensiones muy importantes de su vida: la música, la fe y sus raíces.

El momento en que Luciano Pereyra confirmó la noticia

La confirmación llegó durante un concierto realizado en el Movistar Arena. Según diferentes medios, el cantante interrumpió el espectáculo para comunicarle al público que acababan de informarle que participaría de la celebración religiosa prevista en Luján. La emoción rápidamente se apoderó del estadio y el artista terminó quebrándose ante la ovación de los presentes.

Luciano Pereyra anuncia que le cantará al Papa
Video: X @MovistarArenaAR

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales. Más tarde, el propio Pereyra compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y describió la convocatoria como una nueva bendición en su vida. También destacó la posibilidad de recibir al Papa junto con los vecinos y fieles de su ciudad.

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La reacción del músico fue uno de los elementos que más impactó entre sus seguidores. Su emoción dejó en evidencia que la invitación excede el plano profesional: se trata de un acontecimiento personal, comunitario y religioso que tendrá lugar en el sitio con el que está identificado desde el comienzo de su carrera.

Cuándo cantará Luciano Pereyra ante el papa León XIV

La participación del cantante está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026, durante la misa que León XIV celebrará a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia será una de las últimas actividades del pontífice en territorio argentino antes de su partida hacia Lima, Perú.

El paso por Luján forma parte del programa anunciado para la visita papal a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda contempla actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Luciano Pereyra, cantante
Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján Foto: Instagram @lucianopereyraoficial

Aunque la información disponible ubica la misa frente a la basílica y señala las 10 como horario de inicio, quienes tengan previsto asistir deberían consultar los canales oficiales durante los días anteriores. Los cronogramas, accesos y medidas organizativas pueden recibir modificaciones.

No será la primera vez que Pereyra cante frente a un Papa

La actuación en Luján tendrá un antecedente que vuelve todavía más especial la convocatoria. En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, Luciano Pereyra fue seleccionado para representar a la juventud latinoamericana durante la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Tor Vergata, Roma. En aquella oportunidad cantó ante Juan Pablo II.

Ahora, 26 años después, volverá a presentarse ante un pontífice. La diferencia es que esta vez lo hará en su propia ciudad y frente a uno de los santuarios religiosos más emblemáticos de la Argentina. Esa conexión entre el comienzo de su carrera y el presente explica parte de la emoción que mostró al comunicar la noticia.

Algunos medios anticiparon que, entre las canciones previstas para la celebración, podría estar “Si no es contigo”, presentada como uno de sus lanzamientos recientes y anticipo de un nuevo trabajo discográfico. Sin embargo, el repertorio definitivo deberá confirmarse mediante la comunicación oficial del evento o del artista.

Luján se prepara para una jornada histórica

La misa del 11 de noviembre será el cierre de la etapa argentina del viaje apostólico. Antes de llegar a Luján, el Papa tiene programadas actividades en la ciudad de Buenos Aires, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una jornada en Córdoba y una vigilia con jóvenes.

Para Luciano Pereyra, la jornada marcará un nuevo hito en una trayectoria construida desde Luján hacia los principales escenarios nacionales e internacionales. Cantarle al papa León XIV a pocos metros de la basílica de su ciudad convertirá aquella presentación en uno de los momentos más simbólicos de su vida artística.

El anuncio ya provocó una fuerte repercusión entre sus seguidores, pero la imagen más poderosa quedó sobre el escenario: un artista conmovido, intentando encontrar las palabras para explicar lo que significa ser elegido para cantar ante el Papa en el mismo lugar al que siempre llamó hogar.

Luciano PereyraPapa León XIV
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