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Brilla en el mundo del folklore y sorprendió tras lanzar una marca de vinos: el cantante argentino que busca competir en la industria vitivinícola

El artista aseguró que la experiencia de crear un vino tiene mucho en común con la música: dedicación, trabajo en equipo y la posibilidad de compartirlo con las personas más queridas.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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El cantante dejó de lado por un momento los escenarios para incursionar en la industria vitivinícola.
El cantante dejó de lado por un momento los escenarios para incursionar en la industria vitivinícola. Foto: Canal 26
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Luciano Pereyra, uno de los referentes del folklore y el pop argentino, amplió sus horizontes con una nueva apuesta empresarial. Esta vez, el artista dejó de lado por un momento los escenarios para incursionar en la industria vitivinícola con Re-Cordis, una marca de vinos premium nacida de su pasión por el universo del vino.

El proyecto surgió junto a sus amigos Javier Abrego y el exfutbolista Iván Pillud, con quienes decidió transformar ese interés compartido en un emprendimiento de alta gama. La propuesta apuesta por producciones exclusivas y de edición limitada, pensadas para expresar la identidad de las regiones vitivinícolas de Mendoza. Según sus creadores, cada etiqueta busca transmitir una impronta íntima y auténtica, estrechamente vinculada con las vivencias que inspiraron el nacimiento de la marca.

Recordis Wines de Luciano Pereyra
Javier Abrego, Iván Pillud y Luciano Pereyra en su nuevo proyecto vitivinícola. Foto: @recordiswines en Instagram

¿Qué dijo Luciano Pereyra sobre su nuevo negocio vitivinícola?

“Lo que más me entusiasmó es una nueva excusa para seguir juntándonos con los amigos que uno quiere Siempre soñé con la idea de tener un vino propio, los tiempos de Dios son perfectos y llegó Re-Cordis cuando menos lo esperaba”, afirmó Luciano Pereyra en exclusiva para Canal 26.

Al consultarle sobre la identidad del vino vinculada a las experiencias personales, respondió: “Esa mirada se refleja de la misma manera. Siento que hacer un vino tiene similitud con hacer canciones, se trabaja, se le dedica tiempo, amor y respeto. Se realiza con el equipo y luego se comparte y se disfruta con la gente que uno quiere”.

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El nuevo proyecto de Luciano Pereyra
Luciano Pereyra en exclusiva para Canal 26. Foto: Prensa

Y finalizó: “Creo que, al igual que hay una canción para cada ocasión, hay un Re-Cordis para cada momento especial. Muchas de mis canciones abrazan el espíritu de nuestro vino, pero hoy siento que la que mejor lo representa es Bailemos, de mi último disco, Te sigo amando."

Javier Abrego, el empresario del proyecto vitivinícola junto con Luciano Pereyra

Javier Abrego, el empresario que lidera el proyecto, destacó que “la industria nacional es lo más importante que tenemos como argentinos y tenemos que cuidarla”. En este sentido, destacó que de a poco se fue asentando la marca en el mercado y que, de esta manera, buscan “conquistar al consumidor”. La elección de Gualtallary como sede fue en base a su altura, suelo, frío y sol.

El nuevo proyecto de Luciano Pereyra
Javier Abrego, el empresario que lidera el proyecto, destacó que “la industria nacional es lo más importante que tenemos como argentinos y tenemos que cuidarla”. Foto: Prensa

Al ser consultado sobre una posible expansión internacional, destacó su exportación a Suiza, Italia, Londres y Abu Dhabi. “Estamos por el buen camino”, afirmó. Y agregó: “Nos diferencia la presencia de nuestros corazones, lo mejor de cada una de las familias, tiene risas y charlas interminables, de esas que desnudan el alma”.

¿Qué dijo Iván Pillud, el famoso exfutbolista, sobre el nuevo negocio?

Iván Pillud, exfutbolista de Racing Club de Avellaneda, destacó a su nuevo negocio como un logro ya que detrás hay trabajo, disciplina, constancia y un equipo comprometido. “Buscamos hacer las cosas bien, sin apurarnos, cuidando cada detalle”, afirmó.

Y agregó: “Así como en una carrera deportiva, entendemos que construir una marca sólida requiere paciencia, esfuerzo y la convicción de mejorar todos los días”.

"Volver a pasar por el corazón" es el slogan de la marca de vinos de Luciano Pereyra. Foto: @recordiswines en Instagram

En cuanto a la experiencia de construir una marca junto a amigos y socios, comentó que nació de una marca que representa calidad, trabajo y disfrute. “Lo más importante es que confiamos mucho en el proyecto y en el equipo que lo hace posible. Nuestro sueño es que Re-Cordis siga creciendo, que cada vez más personas nos elijan y que cada botella sea una invitación a compartir buenos momentos”, finalizó.

Cuáles son las líneas de vinos que ya lanzaron con Re-Cordis

La bodega ofrece tres líneas diferentes que expresan distintas facetas del proyecto:

  • Espejos, la línea más fresca y expresiva de Re-Cordis: elaborada con uvas provenientes de viñedos de altura ubicados en Tupungato, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, busca resaltar la identidad varietal y las características únicas de la región. La cosecha manual y el cuidado en cada etapa del proceso dan como resultado un vino que refleja con autenticidad el perfil de los viñedos mendocinos.
Vinos de Luciano Pereyra
“Espejos”: la línea más fresca y expresiva de Re-Cordis Foto: @recordiswines en Instagram
  • Miradas, una línea que se distingue por su mayor complejidad y estructura, resultado de un cuidadoso proceso de crianza: Elaborada con uvas seleccionadas del Valle de Uco, de gran concentración y carácter, busca expresar fielmente la identidad varietal de cada cepa, manteniendo un equilibrio que le otorga profundidad, elegancia y un destacado potencial de guarda.
Vinos de Luciano Pereyra
“Miradas”: una línea que se distingue por su mayor complejidad y estructura, resultado de un cuidadoso proceso de crianza. Foto: @recordiswines en Instagram
  • Parpadeo, el vino ícono de Re-Cordis y la máxima expresión de la bodega: diseñado para una larga guarda, se elabora con uvas Malbec provenientes de viñedos de más de 60 años del Valle de Uco, con especial protagonismo de Gualtallary. La cosecha se realiza de manera manual y el proceso de vinificación se desarrolla bajo estrictos controles de temperatura, con el objetivo de preservar la pureza de la fruta, lograr una gran complejidad y resaltar toda la personalidad de este vino de alta gama.
Luciano PereyraIndustria argentinaVinoFolkloreMúsica
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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