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Antes de su visita a Argentina, León XIV recibió un reclamo de las universidades contra el Gobierno: el documento presentado

El texto fue entregado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional en una audiencia general con el Pontífice en el Vaticano.

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Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS
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En medio de la incertidumbre por el viaje del Papa León XIV a la Argentina, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, viajó al Vaticano y tuvo una audiencia general con el Pontífice. Allí le dio un documento en que se detalla la situación crítica de las universidades públicas.

“Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país. Le acercamos el saludo de la comunidad universitaria, nuestros deseos por su salud y nuestra expectativa por su pronta visita al país. Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo Interuniversitario, que sintetiza la situación”, dijo Bartolacci.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

En el texto entregado, las altas casas de estudios del país cuentan sobre las dificultades económicas que afectan al sistema educativo y hacen cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En cuanto a términos presupuestarios la situación “es extremadamente crítica”, según el informe. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, expresaron.

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Las críticas de las universidades al Gobierno

Las universidades del país aseguran que el Poder Ejecutivo “desconoce a los otros poderes de la República; ignora la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso y desoye fallos judiciales que ordenan su cumplimiento”.

“Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, manifestaron desde el CIN.

Qué se sabe del viaje de León XIV a la Argentina

El sábado 17 de octubre, el Papa León XIV recibió el alta médica luego de cuatro días de internación debido a una operación por cáncer de pulmón. Cuando trascendió la noticia, se puso en duda su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y 11 de noviembre, pero el Gobierno confirmó que por el momento no hay cambios en su visita.

Después de que se difundieran fotos en las que se puede ver al Sumo Pontífice salir del hospital Gemelli, desde Casa Rosada aseguraron que Cancillería está en contacto con la Santa Sede y avisaron no hay cambios en la organización para el mes que viene. Es decir, siguen trabajando en el cronograma inicial.

El Papa León sale del Hospital Gemelli tras su cirugía pulmonar y diagnóstico de cáncer, en Roma.
El Papa León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre. Foto: via REUTERS

Este jueves 22 de octubre, el Papa volvió a alimentar las expectativas sobre su posible visita al país luego de protagonizar un breve intercambio con una pareja de Santa Fe que se encontraba en el Vaticano. Los argentinos le dijeron que lo esperaban y él respondió con entusiasmo: “¡Argentina, allá vamos!”.

Ahora se encendieron las alarmas nuevamente. Este viernes 23, el Sumo Pontífice canceló su viaje a Asís por recomendación médica.

Según el nuevo parte médico difundido por el Vaticano, “teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención, se “consideró desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre”.

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