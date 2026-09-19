Caballos, árboles y pileta de lujo: así es la casa de campo estilo colonial de Luciano Pereyra

Así es la casa de campo de Luciano Pereyra. Foto: Instagram/lucianopereyraoficial

Luciano Pereyra sabe lo que es vivir inspirado y no solo a través de la música. El cantante también disfruta de sus momentos de descanso lejos de los escenarios y rodeado de naturaleza. Su casa de campo se destaca por una arquitectura de inspiración colonial, amplios espacios al aire libre, árboles frutales y una pileta integrada al entorno.

Una casa de campo con detalles de estilo colonial

La propiedad de Luciano Pereyra presenta una estética inspirada en el estilo colonial, con materiales tradicionales, tonos cálidos y detalles que aportan una sensación de tranquilidad. La propuesta se diferencia de las viviendas modernas de líneas minimalistas y apuesta por ambientes con mayor calidez y personalidad.

Así es la casa de campo de Luciano Pereyra. Foto: Instagram/ lucianopereyraoficial

La madera y los elementos rústicos tienen un papel importante dentro de la vivienda. A su vez, los espacios amplios permiten generar una conexión permanente entre los ambientes interiores y el exterior.

Las galerías y las aberturas de grandes dimensiones son características que favorecen el ingreso de luz natural y permiten contemplar el paisaje. De esta manera, la arquitectura queda integrada con el entorno verde que rodea la propiedad.

Un jardín con árboles frutales y mucha vegetación

Uno de los sectores que más se destacan en la casa de campo es el jardín con árboles frutales. La vegetación aporta sombra, color y una conexión directa con la naturaleza, además de transformar el paisaje según la época del año.

Los árboles frutales también pueden convertirse en una fuente de alimentos de estación y favorecer la presencia de aves y otros animales. Para conservarlos en buenas condiciones, es necesario prestar atención al riego, la exposición solar, el suelo y las podas específicas de cada especie.

En la propiedad, el verde ocupa un lugar central y acompaña los distintos sectores destinados al descanso. La combinación entre árboles, césped y plantas refuerza el aspecto campestre de la vivienda.

Así es la casa de campo de Luciano Pereyra. Foto: Instagram/ lucianopereyraoficial

La pileta rodeada de naturaleza

Otro de los grandes atractivos de la casa es la pileta ubicada en medio del jardín. El espacio acuático está rodeado de vegetación y se integra al paisaje, en lugar de aparecer como un elemento aislado del resto de la propiedad.

La presencia de árboles y sectores verdes alrededor de la pileta también aporta privacidad y genera un ambiente más relajado para los días de calor. El lugar funciona como uno de los principales puntos de encuentro de la casa durante el verano.

La combinación entre agua, césped y vegetación permite aprovechar el exterior para descansar y compartir momentos con familiares y amigos. Además, el entorno natural contribuye a reforzar la sensación de estar lejos del movimiento de la ciudad.

Un refugio para desconectarse de la rutina

La casa de campo representa para Luciano Pereyra un espacio para alejarse del ritmo de los escenarios y disfrutar de la tranquilidad. La amplitud de los espacios exteriores y el contacto permanente con la naturaleza son algunos de los principales protagonistas de la propiedad.

Luciano Pereyra. Foto: Instagram.

A esto se suma la presencia de caballos, que forman parte del vínculo del cantante con la vida de campo y complementan el paisaje de la vivienda.

La arquitectura colonial, los materiales cálidos, los árboles frutales y la pileta rodeada de vegetación forman una combinación que convierte a la propiedad en un verdadero refugio natural. Más allá de los detalles de diseño, el atractivo de la casa está en ofrecer un lugar donde el cantante puede bajar el ritmo, disfrutar del aire libre y desconectarse de su rutina profesional.