¿Un nuevo integrante del zodíaco?: cómo es Ofiuco, el presunto signo número 13 del horóscopo

Aunque no hay consenso para sumarlo a los signos zodiacales, Ofiuco volvió a generar polémica y a ocupar el centro del debate. Todo lo que se sabe sobre este presunto signo número 13 del horóscopo.

¿Un nuevo signo en el zodíaco? Foto UNSPLASH

En los últimos días, volvió a instalarse la polémica en torno a Ofiuco, la supuesta decimotercera constelación del zodiaco. El tema reapareció con fuerza en redes sociales y medios de comunicación, reavivando la discusión sobre si debiese modificarse el tradicional sistema de 12 signos que utiliza la astrología occidental.

El origen de este debate no es nuevo. En la década del setenta, el astrólogo Steven Schmidt propuso un zodiaco ampliado de catorce signos, que incluía a Ofiuco y a Cetus, aunque la iniciativa no logró aceptación dentro del ámbito astrológico.

Años más tarde, en 2011, el astrónomo Parke Kunkle explicó que el recorrido anual del Sol atraviesa trece constelaciones, una afirmación que fue malinterpretada por algunos medios y atribuida erróneamente a la NASA, que luego lo desmintió.

Los signos del zodíaco.

El debate sobre la incorporación de Ofiuco

Uno de los principales argumentos técnicos contra su inclusión es la precesión de los equinoccios, un fenómeno que desplaza lentamente las constelaciones en relación con el calendario. Esto explica por qué el Sol ya no se ubica hoy en las mismas posiciones que hace miles de años. Aun así, algunos astrólogos siderales sostienen que Ofiuco debería situarse entre fines de noviembre y mediados de diciembre, una postura minoritaria.

Modificar oficialmente el zodiaco implicaría una revisión profunda y un consenso amplio entre astrónomos y astrólogos, algo que hoy parece poco probable. En gran parte, la confusión se alimenta de titulares virales, aunque desde el punto de vista científico la NASA nunca propuso cambiar los signos.

El Sol ya no se ubica hoy en las mismas posiciones que hace miles de años.

Astronomía y astrología: una diferencia clave

Para muchos, el debate es más cultural que técnico. Si bien Ofiuco vuelve cada tanto a la conversación pública y despierta curiosidad, no existe un acuerdo que respalde su incorporación al zodiaco occidental. El sistema de doce signos sigue vigente y cualquier cambio requería tanto aval técnico como aceptación cultural.

También es importante distinguir entre disciplinas: la astronomía estudia los cuerpos celestes y sus movimientos, mientras que la astrología trabaja con interpretaciones simbólicas. Por eso organismos científicos como la NASA no establecen ni regulan los signos astrológicos, ya que su rol es estrictamente científico.