Qué dicen la numerología, el tarot y el horóscopo chino sobre el año que comienza: rituales para despedir 2025 con conciencia y entrar a 2026 con claridad

Termina el año 9 de la serpiente para dar inicio al año 1, el caballo de fuego. Maggie Solé comparte un ritual para despedir el año viejo y claves para empezar el nuevo con dirección y energía.

Rituales de despedida de 2025 y comienzo de 2026 Foto: Imagen generada con IA

2025 fue un año especial. Intensidad emocional, cambios inesperados y conversaciones incómodas. Sumadas a decisiones internas que ya no podían posponerse. Hubo mucha purga y eso trajo mucho agotamiento físico y mental.

No fue un año liviano. Fue un año que nos pidió hacernos cargo. Sentimos la necesidad de soltar cargas, replantear prioridades y hacer limpieza emocional y física.

Numerología | El pasaje del 9 al 1, el cruce de umbral

No fue solo una sensación personal: desde la numerología, 2025 fue un año 9, por la sumatoria de todos sus dígitos (2+0+2+5 = 9). El final de un ciclo que vuelve a comenzar en 2026, que es año 1 (2+0+2+6 = 10 / 1+0 = 1).

El número 9 (2025) en numerología simboliza el final: 2025 fue el año de dejar ir. Y esto puede haber sido muy doloroso para algunas personas

En cambio, 2026 será el año de avanzar. El número 1 representa el inicio, el liderazgo y la dirección. El 1 es nacimiento. Energía de acción, impulso, nuevos comienzos.

Tarot | El Ermitaño y El Mago

Si llevamos el 9 del 2025 al lenguaje simbólico del Tarot, encontramos al arcano mayor El Ermitaño. No es casualidad que este arquetipo representa la introspección profunda, la búsqueda de verdad interior, la sabiduría que no viene del ruido externo sino del silencio del alma.

Nos invita a detenernos, a escucharnos, a revisar nuestras propias sombras y respuestas internas. Como la serpiente que muda la piel, este año nos empujó a reconocer qué ya no funciona, qué ya no somos, qué vínculos o roles ya no nos representan… y nos pidió dejar morir esas capas viejas.

La linterna que sostiene el Ermitaño no ilumina el mundo. Ilumina el camino personal. Esa luz es la experiencia acumulada, la coherencia interna, la verdad que aparece cuando nos animamos a hacer silencio.

Por eso el 2025 nos pidió introspección, limpieza, cierres. Nos invitó a desprendernos de varias capas y vínculos que ya no resuenan con nuestro camino o de alguna manera están limitando nuestro accionar.

El Ermitaño y El Mago en el Tarot Foto: Wikimedia Commons

Eso pudo haber generado fricción. Porque desacelerar es incómodo. Reflexionar es incómodo. Escucharse de verdad es más incómodo todavía.

Por eso no sorprende que este año haya traído micro-choques: accidentes menores, episodios de cansancio extremo, crisis pequeñas o grandes, o situaciones límite donde la vida nos frenó de manera abrupta… no para castigarnos, sino para obligarnos a detenernos y escuchar.

Así como el 2025 estuvo regido por la energía del Ermitaño, el 2026 trae una energía completamente distinta: la del Mago.

El número 1 en el Tarot está representado por este arcano, y su mensaje es claro: llegó el momento de usar lo que sabemos para manifestar y crear desde la abundancia que somos y dejar de lado la carencia.

El Mago simboliza el poder personal, la capacidad de transformar intención en realidad y la conciencia de que contamos con todas las herramientas necesarias para iniciar esta nueva etapa.

En la mesa del Mago encontramos los cuatro elementos. Cada uno representa un aspecto de nuestra capacidad de creación:

El aire (espada) representa el pensamiento e inspiración antes de la creación.

El agua (copa) simboliza la emoción o intención.

La tierra (moneda) simboliza la acción.

El fuego (basto) simboliza la pasión y el gozo.

El Mago no improvisa: canaliza. Y su postura lo expresa con una claridad perfecta: una mano hacia el cielo (inspiración) y otra hacia la tierra (materialización).

Como es arriba, es abajo. Lo que concibo adentro, lo creo afuera.

Y aquí se entiende la sabiduría del proceso: el Ermitaño nos llevó a vaciarnos. El Mago ahora nos invita a crear.

El 9 nos despojó de cargas, de identidades prestadas, de expectativas ajenas, para que el 1 nos encuentre livianos, lúcidos y disponibles.

La energía del número 1 no susurra “nuevo comienzo”. Lo ruge.

2026: el llamado a una versión más auténtica

Cada paso valiente que des hoy, te está preparando para uno de los reinicios energéticos más importantes de la década.

En pocos días, el mundo entero entra en un Año Universal 1, un ciclo de nueve años que reconfigura dinámicas personales, relaciones, prioridades y estructuras.

Y quienes sepan trabajar con la energía del 1, esa fuerza de afirmación, de dirección, de creación, van a atravesar esta transformación con ventaja emocional, mental y energética.

2026 simboliza el inicio de un ciclo totalmente renovado. Un año para decisiones valientes. De comienzos reales. De nuevas estructuras de vida. De formas de trabajo más libres y orgánicas. De vínculos basados en la verdad y autonomía emocional.

Este es el año en el que muchas personas van a sentir que finalmente se paran en su propio eje.

Por eso 2025 se sintió tan desafiante: porque nos estaba preparando para dejar atrás identidades que ya no eran hogar.

El año 1 nos pide:

claridad

convicción

coraje

coherencia

responsabilidad afectiva con nosotras mismas

y sobre todo: DIRECCIÓN

Horóscopo chino | Los arquetipos del año según la astrología china

El año 2025 es el de la Serpiente de Madera y el 2026 es el del Caballo de Fuego.

2025: Serpiente de Madera

La Serpiente representó la renovación, el renacimiento y la necesidad de “cambiar de piel” para superar viejos patrones. Y junto al elemento madera, un ciclo de transformación, estrategia y crecimiento.

Fue un año de transición que pidió tomar riesgos medidos y avanzar con convicción, aunque también puedo haber sido “cruel, enroscado y traicionero”.

Serpiente de Madera, horóscopo chino. Foto: Grok AI.

2026: Caballo de Fuego

El Caballo de Fuego significa un periodo de gran intensidad, cambios bruscos y conflictos, con una energía impulsiva y apasionada que puede llevar tanto a grandes logros como a situaciones de caos.

Es una combinación de la energía del Caballo (impulsividad, independencia, dinamismo) con el elemento Fuego, que lo potencia de forma explosiva.

Es fundamental para el Caballo de Fuego mantener la disciplina emocional para no “arrasar con todo” o entrar en el caos y, en cambio, transformar los desafíos en grandes oportunidades.

Qué podemos esperar de la energía del 2026

2026 premia la iniciativa y penaliza la postergación. Favorece la claridad y se va a llevar mal con la complacencia. No es un año para esperar aprobación. Es un año para actuar desde convicción. Habrá impulso para:

emprender o cambiar de rumbo laboral.

tomar decisiones antes evitadas.

elegir vínculos con mayor autenticidad.

construir desde el deseo y no desde la obligación o deber.

volver a confiar en la intuición y el pulso interno

Rituales | Cómo despedir el 2025 y recibir 2026 de manera consciente

Laurel, ritual. Foto: Freepik.

Ritual de cierre: “Inventario del alma”

Este es un ritual que hace más de 10 años comparto con mi comunidad y sigue siendo transformador.

Cierres: En una hoja, escribí todo lo que terminó para vos este año: hábitos, vínculos, exigencias, creencias, identidades prestadas. Agradecimientos: En otra hoja, escribí todo lo que agradecés de este año. Incluso lo que dolió. Quemá o rompé la lista de lo que terminó. Y agrega en item de la lista, “Gracias. Lo libero y me libero”. Esto no es un gesto poético. Es un acto de psicomagia: el cerebro registra acciones simbólicas como procesos reales de cierre. Purificación extra: Si te sirve como un extra para esa liberación física podes además realizar un gesto de purificación: reorganizar un espacio, tirar papeles, donar ropa, mover muebles o sahumar tu casa y espacios.

Repetí en voz alta cada “Gracias” y sentí como tu energía se tiñe de una frecuencia de amor y calma. Guardá con amor la lista de lo que agradecés. La gratitud siempre nos conecta con la abundancia.

Frecuencia de gratitud para iniciar el nuevo año

La acción física traduce intención en materia. El movimiento energético genera movimiento real. Si 2025 fue el año de soltar, y 2026 es el año de avanzar, la gratitud es el puente.

Porque agradecer lo que fue nos afloja las defensas internas, desarma la resistencia, y nos abre a lo que viene. Agradecer convierte el pasado en maestro, en vez de convertirlo en carga.

Y nos cambia el cuerpo: del estrés a la regulación emocional. De la contracción a la expansión. Del miedo por lo que fue a las ganas de construir en el presente.

Ritual de inicio: “Declaración de comienzo”

Con los pies descalzos en el piso, busca enraizarte. Respira inhalando y exhalando profunda y lentamente. Para regular tu sistema nervioso. No se trata de armar una lista interminable de intenciones para tu 2026 y después frustrarse a fin de año porque no sucedieron. te propongo un nuevo ritual. Te invito a elegir una palabra ancla para el año (por ejemplo: foco, coraje, expansión, calma, soberanía) Y decí en voz alta: “Este año sostengo y expando lo que elijo crear. Mi compromiso y mi [palabra ancla] serán mi raíz.”

Compromiso a 5 días

“La clave del crecimiento es aprender a hacer promesas… y cumplirlas.” Stephen R. Covey, autor del libro bestseller ”Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.”

Por eso es tan importante puente entre intención y acción. Elegí una sola cosa concreta que puedas comprometerte a hacer de acá a 5 días. Algo que esté alineado con el 2026 que querés construir.

Puede ser:

5 días seguidos levantándote 10 minutos antes para respirar

5 días sin mirar el celular en la primera hora de la mañana

5 días de journaling nocturno

5 días de caminata consciente

5 días de escritura creativa

5 días de algo que te acerque a vos

Para mantener tu compromiso podés hacerlo de estas maneras:

Elegí a una persona de confianza a quien decirle: “De acá a 5 días voy a hacer esto. Fijate si lo cumplo.”

Agendá en un calendario y marcá cada día que lo logres. El cerebro ama el refuerzo visual del progreso.

Usá una app si te sirve, pero lo importante es el seguimiento.

Lo que estás entrenando no es la acción. Es la identidad. Es la relación contigo misma.

Cuando hacés una promesa y la cumplís, reforzás tu confianza interna. Y entrás al 2026 ya siendo una mujer que sostiene lo que elige.

2025 nos ayudó a identificar y soltar lo viejo. 2026 nos invita a tener el coraje de crear lo nuevo.

Si el año que termina nos pidió valentía para dejar ir, el que comienza nos pedirá valentía para avanzar.

2026 trae un cambio de frecuencia. Nos llama a dejar de disculparnos por encarnar nuestra verdad. Nos pide caminar con la mirada firme y la voz encendida.

Porque este no es un año para sostener lo conocido. Es un año para construir lo verdadero.

Este es el año en que dejamos de esperar permiso para avanzar, aprobación para animarnos, y moderar nuestro brillo para no incomodar. Para dejar de sobrevivir y empezar a crear con gozo y disfrute la vida que deseamos vivir.