El futuro de los aviones de pasajeros: así es el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

¿El futuro de los aviones?: así serían las nuevas naves con alas más desplegadas. Foto: nccuk.com

Airbus puso en marcha una nueva campaña de ensayos en vuelo para desarrollar alas más largas, delgadas y livianas, con el objetivo de mejorar la eficiencia aerodinámica de los aviones comerciales. El programa de investigación Wing of Tomorrow contempla pruebas durante los próximos tres años con extensiones alares de tamaño real instaladas en un Airbus A321neo.

La iniciativa apunta a evaluar nuevas geometrías y sistemas de alas plegables que permitan reducir el consumo de combustible sin comprometer la compatibilidad de los aviones con la infraestructura aeroportuaria. De esta manera, el fabricante europeo busca avanzar en el diseño de una futura generación de aeronaves de pasillo único.

Los aviones de Airbus con alas plegables. Foto: Simple Flying

Airbus prueba nuevas alas en un avión A321neo

La nueva campaña de ensayos utiliza un Airbus A321neo como plataforma de investigación. Sobre la aeronave se instalarán extensiones alares de varios metros que permitirán estudiar el comportamiento de configuraciones más largas durante distintas condiciones de vuelo.

Las estructuras reproducen el funcionamiento de puntas alares o extensiones plegables que podrían desplegarse en el aire. Los ensayos permitirán analizar cómo responde el avión ante estos cambios y evaluar las ventajas aerodinámicas de una mayor envergadura.

El programa tendrá una duración prevista de tres años. Durante ese período, los especialistas de Airbus recopilarán datos para determinar cómo se comportan las nuevas estructuras y qué posibilidades ofrecen para futuros modelos comerciales.

Wing of Tomorrow: el proyecto para reducir el consumo de combustible

El programa Wing of Tomorrow forma parte de los esfuerzos de Airbus por investigar tecnologías que mejoren la eficiencia de sus aeronaves. Uno de los principales objetivos es desarrollar alas más largas y estrechas, capaces de reducir la resistencia aerodinámica y, como consecuencia, el combustible necesario para volar.

Sin embargo, aumentar la envergadura también presenta dificultades prácticas. Los aviones deben operar en aeropuertos con espacios y dimensiones definidos, por lo que unas alas demasiado largas podrían generar inconvenientes durante las maniobras en tierra y el estacionamiento en las puertas de embarque.

Alas plegables: la solución para operar en los aeropuertos

La posibilidad de incorporar extensiones plegables busca resolver esa contradicción entre eficiencia aerodinámica y necesidades operativas. Con una mayor envergadura durante el vuelo y una configuración más compacta en tierra, los futuros aviones podrían aprovechar las ventajas de alas más largas sin exigir modificaciones generalizadas en los aeropuertos.

Las pruebas con el A321neo permitirán estudiar el comportamiento de estas soluciones y determinar su viabilidad para aeronaves comerciales de pasillo único, un segmento clave para los vuelos de corto y medio alcance.

¿Los diseños de los nuevos aviones? Foto: Robb Report

Cómo se diseñan y fabrican las alas del futuro

El desarrollo de las extensiones combina modelos digitales, simulaciones y ensayos en túneles de viento antes de pasar a las pruebas en vuelo. Según la información difundida por Airbus, las estructuras se fabrican en el Reino Unido y se someten a pruebas en Toulouse, Francia.

Esta metodología permite estudiar las características de las nuevas alas en distintas etapas y ajustar su diseño antes de evaluar su funcionamiento en condiciones reales.

Los resultados de la campaña ayudarán a Airbus a definir qué tecnologías pueden incorporarse a sus próximos proyectos. Aunque las pruebas no implican que las alas plegables vayan a equipar de inmediato los aviones comerciales, representan un paso en la investigación de configuraciones que podrían mejorar la eficiencia de la aviación en los próximos años.