Sus alas son diferentes y no tiene ventanas: como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Así es JetZero, el avión que quiere transformarse en el futuro de los vuelos comerciales. Foto: X/@WorldSkyWatch

Una compañía estadounidense desarrolla el JetZero, un avión de pasajeros con diseño de ala integrada que promete reducir hasta un 50% el consumo de combustible frente a los modelos comerciales convencionales. La aeronave tendrá capacidad para transportar alrededor de 250 pasajeros y estará diseñada para recorrer unos 10.000 kilómetros.

Su estructura combina el fuselaje y las alas en una sola superficie, incorpora los motores en la parte trasera y reemplaza gran parte de las ventanas por pantallas de alta resolución. La empresa proyecta realizar el primer vuelo de prueba en 2027 y comenzar las operaciones comerciales a principios de la década de 2030.

JetZero: cómo es el avión que combina las alas y el fuselaje

El JetZero apuesta por un concepto conocido como blended wing body (BWB), o cuerpo de ala integrada. A diferencia de los aviones comerciales tradicionales, que presentan un fuselaje cilíndrico claramente diferenciado de las alas, este diseño integra ambas estructuras en una superficie continua.

La forma busca mejorar la eficiencia aerodinámica y reducir la resistencia que encuentra la aeronave durante el vuelo. Al distribuir parte del volumen de la cabina dentro de la estructura alar, el diseño también permite replantear la disposición de los pasajeros y el espacio interior.

Así es JetZero, el avión que quiere transformarse en el futuro de los vuelos comerciales. Video: X/@WorldSkyWatch

El resultado es un avión más ancho y bajo que los modelos convencionales, con distintas áreas dentro de la cabina y asientos distribuidos en una configuración diferente de la habitual.

La propuesta de JetZero apunta a combinar una mayor eficiencia operativa con capacidad para cubrir rutas de larga distancia, un aspecto relevante para las aerolíneas que buscan reducir sus costos y el impacto ambiental de sus operaciones.

Cuánto combustible puede ahorrar el nuevo avión estadounidense

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir hasta un 50% el consumo de combustible en comparación con los aviones comerciales convencionales, según las estimaciones difundidas por la compañía.

Mark Page, fundador de JetZero, defendió las ventajas del concepto y sostuvo que el ala integrada puede alcanzar una eficiencia un 50% superior. También señaló que una reducción de ese nivel permitiría disminuir las emisiones de dióxido de carbono asociadas al consumo de combustible.

Sin embargo, el ahorro del 50% es una meta anunciada por la empresa y deberá comprobarse mediante ensayos y evaluaciones operativas. El resultado real dependerá de factores como la configuración definitiva, la carga transportada, la distancia recorrida y las condiciones de vuelo.

Por qué el JetZero tendrá motores en la parte trasera

Otro de los elementos distintivos del JetZero es la ubicación de sus motores en la parte trasera de la aeronave. Esta disposición forma parte del diseño aerodinámico con el que la empresa busca optimizar el flujo de aire alrededor del avión.

La integración de las alas y el fuselaje, junto con la ubicación de los motores, pretende reducir la resistencia aerodinámica y mejorar la eficiencia general del conjunto.

En términos operativos, una menor resistencia puede contribuir a disminuir la energía necesaria para mantener el vuelo. La combinación de estas soluciones es uno de los pilares de la propuesta tecnológica de JetZero.

Cómo será la cabina del avión sin ventanas

El diseño interior del JetZero también presenta diferencias respecto de las aeronaves tradicionales. Una de las más llamativas es la ausencia de ventanas convencionales en gran parte de la estructura.

La decisión responde a objetivos de diseño y eficiencia: prescindir de numerosas aberturas permite replantear la estructura de la cabina y evitar parte de los refuerzos asociados a las ventanas.

En su lugar, la empresa plantea incorporar pantallas de alta resolución que podrían mostrar imágenes del exterior y vistas panorámicas del entorno durante el vuelo. La parte delantera sí contaría con algunas ventanas.

La cabina, además, tendría compartimentos individuales para el equipaje de mano y una distribución interior adaptada a la forma más ancha de la aeronave.

Así es JetZero, el avión que quiere transformarse en el futuro de los vuelos comerciales. Video: X/@DrZamzami

Cuándo realizará su primer vuelo el JetZero y cuándo podría entrar en servicio

La compañía prevé que el JetZero realice su vuelo inaugural en 2027, mientras que la entrada en servicio comercial está proyectada para principios de la década de 2030.

Como parte del desarrollo tecnológico, la empresa indicó que sus aeronaves de prueba de menor tamaño ya completaron más de 30 vuelos. Esas pruebas forman parte del trabajo necesario para evaluar el concepto aerodinámico y avanzar hacia una aeronave de mayor escala.

Antes de transportar pasajeros, el modelo deberá superar las etapas de ensayos, validación técnica y certificación correspondientes. Si logra cumplir sus objetivos de eficiencia y seguridad, el JetZero podría introducir una alternativa al diseño tradicional de los aviones comerciales de larga distancia.