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Rescató un Boeing 727 de 1965, lo trasladó en 5 camiones y lo convirtió en una suite a 15 metros de altura sobre la selva de Costa Rica

La aeronave, que perteneció a las flotas de South African Airways y Avianca, encontró una segunda vida en el Hotel Costa Verde, en Manuel Antonio. Hoy ofrece dos dormitorios, cocina y una terraza privada con vistas al océano Pacífico, en uno de los destinos turísticos más famosos del país.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
Un Boeing 727 de 1965, que alguna vez transportó pasajeros de South African Airways y Avianca, fue transformado en una exclusiva suite a 15 metros de altura sobre la selva de Costa Rica. Foto: Hotel Costa Verde.
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Durante décadas transportó pasajeros por el mundo, pero su destino final estuvo lejos de cualquier pista de aterrizaje. Un Boeing 727 de 1965, que perteneció a las flotas de South African Airways y Avianca, fue transformado en una exclusiva suite de hotel en plena selva de Costa Rica, donde los turistas pueden pasar la noche dentro de un avión que ya no vuela.

La particular iniciativa forma parte del Hotel Costa Verde, ubicado en Manuel Antonio, cerca de uno de los parques nacionales más conocidos del país. Según explica el establecimiento en su sitio oficial, la aeronave fue recuperada del aeropuerto de San José, transportada por carretera y reconstruida sobre una estructura elevada, rodeada de vegetación tropical.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
La antigua aeronave fue desmontada y trasladada en cinco camiones desde el aeropuerto de San José hasta Manuel Antonio, donde sus responsables la reconstruyeron para convertirla en un alojamiento turístico. Foto: Edited with Google AI

El resultado es un alojamiento que conserva la apariencia exterior de un avión comercial, pero que por dentro ofrece las comodidades de una residencia turística.

De transportar pasajeros a convertirse en hotel: la historia del Boeing 727 de 1965

Antes de transformarse en una atracción turística, el Boeing 727 tuvo una larga trayectoria comercial. La aeronave fue construida en 1965 y prestó servicio para South African Airways y Avianca, la histórica compañía aérea colombiana.

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Después de su retiro, el fuselaje permaneció en el aeropuerto de San José. Allí fue recuperado por los responsables del Hotel Costa Verde, que imaginaron un destino completamente diferente para una estructura que había dejado de cumplir su función original.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
El Hotel Costa Verde ofrece una experiencia poco habitual: dormir dentro de un avión comercial retirado de servicio, rodeado de vegetación tropical y con vistas privilegiadas al océano Pacífico. Foto: Hotel Costa Verde.

La inspiración surgió de un artículo de la revista Forbes sobre una empresa que proponía utilizar fuselajes de aviones fuera de servicio como viviendas resistentes a huracanes. A partir de aquella idea, el hotel decidió adaptar una aeronave para ofrecer una experiencia de alojamiento poco convencional.

Lo trasladaron en cinco camiones y lo instalaron a 15 metros sobre la selva

Uno de los mayores desafíos fue trasladar el avión desde el aeropuerto hasta Manuel Antonio. Para hacerlo, sus responsables debieron desmontar la estructura y distribuir las piezas en cinco camiones de gran tamaño.

Una vez en destino, el fuselaje fue reconstruido y colocado sobre un pedestal de aproximadamente 15 metros de altura, junto al entorno selvático del Parque Nacional Manuel Antonio.

La posición no fue casual. Desde allí, los huéspedes pueden contemplar las copas de los árboles y el océano Pacífico, mientras la antigua aeronave parece suspendida entre la vegetación.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
Una terraza construida sobre el ala derecha del antiguo Boeing permite contemplar el paisaje selvático y el océano Pacífico, en una combinación de naturaleza, arquitectura y turismo de lujo. Foto: Made with Google AI

La transformación también incluyó una terraza de madera construida sobre lo que había sido el ala derecha del avión. Una escalera de caracol realizada con piedra de río permite acceder a esta singular habitación elevada.

Cómo es dormir dentro de un Boeing 727 convertido en suite de lujo

El interior fue completamente acondicionado para recibir visitantes. Los antiguos espacios destinados a los pasajeros dieron lugar a dos dormitorios con aire acondicionado, cada uno con baño privado.

Uno de los ambientes dispone de dos camas matrimoniales grandes y el otro de una. La suite también incluye una cocina, comedor, televisión y una terraza privada con vistas panorámicas.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
El interior del Boeing 727 fue acondicionado con dos dormitorios, baños privados, cocina y revestimientos de madera de teca, conservando la estructura exterior de la histórica aeronave. Foto: Hotel Costa Verde.

Los revestimientos interiores están realizados con madera de teca costarricense, mientras que parte del mobiliario fue tallado artesanalmente en Java, Indonesia. La combinación busca ofrecer comodidad sin eliminar la particular sensación de permanecer dentro de una aeronave.

El entorno aporta otra experiencia: desde la terraza pueden observarse animales característicos de la región, como monos, tucanes y perezosos, aunque su presencia depende de las condiciones naturales y no está garantizada.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
Manuel Antonio, en la costa del Pacífico de Costa Rica, es uno de los destinos turísticos más reconocidos del país por sus playas, su selva tropical y su parque nacional, donde habitan monos, perezosos y numerosas especies de aves. Foto: Hotel Costa Verde.

Cuánto cuesta dormir en el avión y qué otros alojamientos insólitos tiene el hotel

La experiencia tiene un precio acorde con su singularidad. Según las tarifas publicadas por el Hotel Costa Verde para 2026, alojarse en el Boeing 727 cuesta desde 452 dólares por noche, más un 13% de impuestos, durante la temporada verde, comprendida entre mayo y diciembre.

Los valores aumentan en fechas de mayor demanda. La tarifa publicada para el período comprendido entre el 25 de diciembre de 2026 y el 2 de enero de 2027 alcanza los 1.015,50 dólares por noche, antes de impuestos.

Boeing 727 de 1965 convertido en una suite de lujo sobre la selva de Costa Rica.
Lo que comenzó como un proyecto para reutilizar un avión fuera de servicio terminó convirtiéndose en una de las propuestas más originales del Hotel Costa Verde, que también cuenta con otras aeronaves transformadas en alojamientos y espacios gastronómicos. Foto: Hotel Costa Verde.

Sin embargo, el Boeing 727 no es la única aeronave que encontró una segunda vida en el establecimiento. El hotel también ofrece otros alojamientos realizados con fuselajes recuperados y cuenta con El Avión, un restaurante instalado dentro de un antiguo avión de carga Fairchild C-123.

Así, Costa Verde convirtió una idea inusual en una propuesta turística que combina historia aeronáutica, reutilización de estructuras y naturaleza. El Boeing 727 ya no despega, pero sigue ofreciendo a sus visitantes una experiencia difícil de encontrar en un hotel convencional.

TurismoAviónHotel AlojamientoCosta Rica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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