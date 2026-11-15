China realizó el primer vuelo tripulado de su avión comercial totalmente eléctrico: puede transportar a 19 pasajeros

China realizó el primer vuelo tripulado de su avión cmercial totalmente eléctrico: puede transportar a 19 pasajeros. Foto: Captura @delatitudwlatitudw

China realizó el primer vuelo de prueba con tripulación de su avión comercial totalmente eléctrico, un desarrollo que busca abrir nuevas posibilidades para el transporte aéreo de corta distancia. El CE-25A, fabricado por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (COMAC), despegó este sábado 14 de noviembre en la provincia de Shandong con dos pilotos y un ingeniero de pruebas a bordo, y completó el recorrido sin inconvenientes.

La aeronave tiene capacidad para transportar hasta 19 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora y puede recorrer hasta 400 kilómetros. Con un peso máximo de despegue de 10 toneladas, fue concebida principalmente para conectar ciudades mediante trayectos de corta distancia.

El modelo también está preparado para alcanzar una altitud de 2.400 metros. Esta característica completa los principales datos técnicos informados sobre el prototipo, junto con su peso máximo de despegue, su velocidad de crucero y la distancia que puede recorrer. Todas estas prestaciones corresponden al objetivo para el que fue diseñado: incorporar una nueva alternativa dentro del transporte comercial de corta distancia.

La prueba se llevó adelante en la ciudad de Binzhou, en el este del país. Desde COMAC informaron que el avión aterrizó sin incidentes y que todos los indicadores registrados durante el ensayo cumplieron con las expectativas de la compañía.

El CE-25A cuenta con una batería de la empresa china CATL. En su desarrollo también colaboraron la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otras organizaciones, que formaron parte del proyecto impulsado por COMAC.

Los ensayos que se realizaron antes del primer vuelo tripulado

El primer vuelo sin tripulación del avión tuvo lugar el 2 de febrero de 2026. Desde esa fecha, el prototipo realizó otras 18 operaciones sin personas a bordo, antes de completar la prueba de este sábado con dos pilotos y un ingeniero de pruebas.

El vuelo tripulado representa una nueva etapa en el desarrollo del CE-25A, que busca convertirse en una alternativa para el transporte comercial entre ciudades. Por el momento, la aeronave continúa en proceso de evaluación y todavía deberá avanzar en las instancias necesarias antes de su eventual incorporación a los servicios regulares de pasajeros.

China sube de nivel al transporte con una camioneta eléctrica que puede cruzar carreteras y ríos en 10 minutos

En mayo de este año, China sacudió a la industria automotriz global con la presentación del Jetour Zongheng G700, un SUV híbrido enchufable desarrollado por Chery y su división especializada en vehículos todoterreno.

Uno de los aspectos más revolucionarios del modelo es su capacidad para desplazarse tanto por caminos tradicionales como sobre el agua. Según explicó la compañía, el SUV utiliza una estructura sellada sin perforaciones en el chasis y sistemas activos de circulación de aire que evitan el ingreso de agua a los componentes críticos.

La camioneta eléctrica Jetour Zongheng G700, de la marca china Chery. Foto: Car News China

Por otra parte, el sistema de carga ultrarrápida también se convirtió en uno de sus grandes diferenciales. Gracias a la plataforma de 800 voltios, el SUV puede recuperar del 20% al 80% de batería en apenas 10 minutos en estaciones compatibles, reduciendo considerablemente los tiempos de espera frente a otros modelos eléctricos tradicionales.