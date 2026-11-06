comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca

La aeronave de ITA Airways que traslada al pontífice por Sudamérica tiene un nombre que sorprendió a los hinchas argentinos: se trata de un exmediocampista italiano que ganó el Mundial 2006 y cumplió su sueño de jugar seis meses en el Xeneize.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Papa León XIV en argentina
El Sumo Pontífice visitará Argentina en noviembre y se pulen los detalles previo a su desembarco.c Foto: RTVE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La visita del Papa León XIV a Argentina genera gran expectativa. El sumo pontífice partió desde Roma rumbo a Montevideo, primera escala de su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú. Sin embargo, un detalle del avión en el que viaja llamó la atención de los futboleros: lleva el nombre de un exjugador italiano que tuvo un paso por Boca Juniors.

La aeronave elegida para trasladar al Papa es un Airbus A330neo de ITA Airways. La compañía aérea italiana que tiene la costumbre de bautizar sus aviones en homenaje a deportistas y personalidades destacadas de ese país. En este caso, el protagonista es Daniele De Rossi, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y uno de los grandes ídolos de la Roma.

Papa viaja a Latinoamérica
León XIV inició su gira histórica por Sudamérica. Foto: REUTERS

El exmediocampista también dejó su huella en el fútbol argentino, donde cumplió uno de sus grandes sueños profesionales al jugar en Boca en 2019.

Quién es Daniele De Rossi, el campeón del mundo que jugó en Boca

De Rossi fue una de las figuras de la selección italiana que conquistó el Mundial de Alemania 2006. En aquella competencia convirtió uno de los penales de la definición frente a Francia, que terminó con la consagración de la Azzurra y su cuarta Copa del Mundo.

Contenido Recomendado

Su mamá le regaló una máquina de coser, aprendió sin hacer cursos y hoy prepara las vestiduras que usará el Papa León XIV en su visita a la Argentina

Tomás Valentín Gómez, el joven de San Luis que confecciona las vestiduras del papa León XIV para su visita a la Argentina.

El papa León XIV ya está en vuelo hacia Uruguay:la agenda del Pontífice hasta el domingo, cuando viaja a Argentina

Papa viaja a Latinoamérica

A lo largo de su carrera disputó 117 partidos con el seleccionado italiano. También fue subcampeón de la Eurocopa 2012 y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Su trayectoria estuvo fuertemente ligada a la Roma, club en el que jugó durante prácticamente toda su carrera y del que se convirtió en uno de los máximos referentes históricos.

El sueño de De Rossi de jugar en Boca y su breve paso por Argentina

Su admiración por Diego Maradona y el fanatismo que desarrolló por Boca lo llevaron a cumplir un deseo que parecía difícil de concretar. En julio de 2019, cuando tenía 36 años, llegó al fútbol argentino para incorporarse al equipo de la Ribera.

Su arribo fue posible, en buena medida, por la gestión de Nicolás Burdisso, entonces director deportivo del club y antiguo compañero suyo en la Roma.

El debut oficial de De Rossi ocurrió el 13 de agosto de 2019, frente a Almagro, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Aquella noche convirtió un gol de cabeza, pero Boca empató 1-1 y quedó eliminado tras perder por penales.

Daniele De Rossi en Boca. Foto: NA/Damián Dopacio
Daniele De Rossi en Boca.

Su estadía en el Xeneize duró apenas seis meses. Disputó siete encuentros, tres de ellos como titular, y marcó un solo gol.

Finalmente, en enero de 2020 decidió regresar a Italia para estar cerca de su familia y ponerle punto final a su carrera como futbolista. “Me voy porque mi hija me extraña y yo quiero estar con ella, es la única razón”, explicó en aquel momento.

Así, el avión que transporta a León XIV hacia Sudamérica lleva una referencia inesperada para los hinchas argentinos: el nombre de un campeón del mundo que, aunque brevemente, también fue jugador de Boca.

Papa León XIVAviónDaniele De Rossi
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay

    Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay

  2. Furia en un hospital de Brasil:un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó

    Furia en un hospital de Brasil: un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó

  3. Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

    Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

  4. En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia:15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

    En 1951, la Reina de la Mafia huyó hacia Europa y evadió 65 fronteras para escapar de la justicia: 15 años después, murió en Austria acorralada por la Cosa Nostra

  5. Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores

    Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay:el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

Internacionales

El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca

Papa León XIV en argentina

Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

Reino Unido desplegó destructores y helicópteros para vigilar buques de guerra y un barco espía ruso

Furia en un hospital de Brasil:un alcalde acusó a dos médicos de tener relaciones en plena guardia y el video se viralizó