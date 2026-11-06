El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca

El Sumo Pontífice visitará Argentina en noviembre y se pulen los detalles previo a su desembarco.c Foto: RTVE

La visita del Papa León XIV a Argentina genera gran expectativa. El sumo pontífice partió desde Roma rumbo a Montevideo, primera escala de su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú. Sin embargo, un detalle del avión en el que viaja llamó la atención de los futboleros: lleva el nombre de un exjugador italiano que tuvo un paso por Boca Juniors.

La aeronave elegida para trasladar al Papa es un Airbus A330neo de ITA Airways. La compañía aérea italiana que tiene la costumbre de bautizar sus aviones en homenaje a deportistas y personalidades destacadas de ese país. En este caso, el protagonista es Daniele De Rossi, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y uno de los grandes ídolos de la Roma.

León XIV inició su gira histórica por Sudamérica. Foto: REUTERS

El exmediocampista también dejó su huella en el fútbol argentino, donde cumplió uno de sus grandes sueños profesionales al jugar en Boca en 2019.

Quién es Daniele De Rossi, el campeón del mundo que jugó en Boca

De Rossi fue una de las figuras de la selección italiana que conquistó el Mundial de Alemania 2006. En aquella competencia convirtió uno de los penales de la definición frente a Francia, que terminó con la consagración de la Azzurra y su cuarta Copa del Mundo.

A lo largo de su carrera disputó 117 partidos con el seleccionado italiano. También fue subcampeón de la Eurocopa 2012 y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Su trayectoria estuvo fuertemente ligada a la Roma, club en el que jugó durante prácticamente toda su carrera y del que se convirtió en uno de los máximos referentes históricos.

El sueño de De Rossi de jugar en Boca y su breve paso por Argentina

Su admiración por Diego Maradona y el fanatismo que desarrolló por Boca lo llevaron a cumplir un deseo que parecía difícil de concretar. En julio de 2019, cuando tenía 36 años, llegó al fútbol argentino para incorporarse al equipo de la Ribera.

Su arribo fue posible, en buena medida, por la gestión de Nicolás Burdisso, entonces director deportivo del club y antiguo compañero suyo en la Roma.

El debut oficial de De Rossi ocurrió el 13 de agosto de 2019, frente a Almagro, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Aquella noche convirtió un gol de cabeza, pero Boca empató 1-1 y quedó eliminado tras perder por penales.

Daniele De Rossi en Boca.

Su estadía en el Xeneize duró apenas seis meses. Disputó siete encuentros, tres de ellos como titular, y marcó un solo gol.

Finalmente, en enero de 2020 decidió regresar a Italia para estar cerca de su familia y ponerle punto final a su carrera como futbolista. “Me voy porque mi hija me extraña y yo quiero estar con ella, es la única razón”, explicó en aquel momento.

Así, el avión que transporta a León XIV hacia Sudamérica lleva una referencia inesperada para los hinchas argentinos: el nombre de un campeón del mundo que, aunque brevemente, también fue jugador de Boca.