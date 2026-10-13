comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La “Mona Lisa” de las mansiones: tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

Considerada durante años como la propiedad residencial más costosa del planeta, “The One” impresiona en Los Ángeles por su superficie y una lista de prestaciones más cercana a la de un complejo turístico de alta gama que a una vivienda particular.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La mansión "The One" tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares.
La mansión "The One" tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares. Foto: LA Times
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En lo alto de las colinas de Los Ángeles, detrás de años de hermetismo y especulaciones, se alza una propiedad que desafía cualquier parámetro del mercado inmobiliario de lujo. Se trata de “The One”, una mansión concebida para romper récords y convertirse en un símbolo de exclusividad extrema. Con dimensiones colosales, comodidades difíciles de imaginar y una historia marcada por la ambición empresarial, la residencia vuelve a estar en el centro de la escena tras la difusión de imágenes inéditas de su interior.

Considerada durante años la propiedad residencial más costosa del planeta, “The One” impresiona por una superficie de 105.000 metros cuadrados y una lista de prestaciones más cercana a la de un complejo turístico de alta gama que a una vivienda particular. El inmueble cuenta con 20 habitaciones, 30 baños, seis ascensores, dos bodegas y una piscina climatizada de tamaño olímpico, además de otras seis piscinas distribuidas en distintos sectores del predio.

Así es por dentro “The One”, la mansión de USD 350 millones que desafía todos los récords

La propuesta arquitectónica fue diseñada para impactar. Entre sus instalaciones sobresalen cuatro canchas de bowling, una pista de baile, un simulador de golf, una pista de atletismo privada, amplias terrazas estilo lounge y una casa de huéspedes independiente. Cada espacio refleja una visión que buscó llevar al límite el concepto de lujo residencial.

La mansión "The One" tiene cuatro canchas de bowling, una pista de baile, un simulador de golf. Foto: LA Times

Durante gran parte de su construcción, la mansión permaneció rodeada de misterio. El acceso al predio era extremadamente restringido y las imágenes del interior prácticamente no existían. Esa situación cambió recientemente cuando Michael, un reconocido productor de contenidos y figura de YouTube, logró ingresar a la propiedad para documentar sus ambientes y mostrar por primera vez detalles hasta entonces desconocidos para el público.

Contenido Recomendado

La mansión secreta donde durmió Napoleón salió a la venta:tiene 35 ambientes y su precio es un misterio

Casa Wylre

Ponen en venta una de las mansiones más exclusivas en la calle más linda de Buenos Aires:cuánto cuesta la propiedad que ya atrae a embajadas

Ponen en venta una de las mansiones más exclusivas en la calle más linda de Buenos Aires: cuánto cuesta la propiedad que ya atrae a embajadas

Las imágenes revelaron una residencia concebida como una obra de exhibición permanente, donde cada rincón fue pensado para sorprender. Desde las enormes áreas sociales hasta las instalaciones recreativas privadas, todo responde a una misma lógica: elevar la experiencia de habitar una vivienda a una escala pocas veces vista en el mundo.

El creador de “The One” rompió el silencio y confesó el costo personal detrás del megaproyecto

En el marco de ese recorrido, el creador de contenido entrevistó a Nile Niami, el desarrollador inmobiliario detrás de este ambicioso proyecto. El empresario recordó el enorme desgaste que implicó materializar una obra de semejante escala, que demandó más de diez años de trabajo.

"The One" es un producto irrepetible que ocupa un lugar similar a una obra de arte en exclusividad. Foto: LA Times

Elegí cada cosa de esta casa, cada pintura, piedra y baldosa. Ahora que el proyecto está terminado, me siento agotado”, confesó Niami, reflejando el costo personal de una iniciativa que buscó redefinir los estándares del segmento de ultra lujo en Estados Unidos.

El desarrollador también defendió la singularidad de la propiedad y explicó por qué considera que su valor trasciende cualquier comparación tradicional dentro del mercado inmobiliario. Para Niami, “The One” es un producto irrepetible, una pieza única que, según su visión, ocupa un lugar similar al de una obra de arte en términos de exclusividad. “Cuando tenés algo tan raro como la Mona Lisa, podés pedir lo que quieras”, aseguró durante la entrevista al referirse a la valuación del inmueble.

De valer USD 500 millones a enfrentar una posible ejecución hipotecaria: la otra cara de la mansión más exclusiva del planeta

El valor económico de “The One” fue motivo de debate desde el inicio del proyecto. Aunque la construcción demandó una inversión estimada de 110 millones de dólares, la propiedad llegó a ser tasada en 500 millones de dólares, una cifra que la convirtió en uno de los activos residenciales más ambiciosos de la historia.

"The One" llegó a ser tasada en 500 millones de dólares, uno de los activos residenciales más ambiciosos. Foto: LA Times

Sin embargo, los cambios en el mercado y las dificultades financieras obligaron a revisar esas expectativas. Actualmente, Niami estima que el precio de venta ronda los 350 millones de dólares, una cifra que, aun así, la mantiene entre las propiedades más exclusivas del mundo.

Detrás de la espectacularidad del proyecto también aparecen problemas económicos. Según informó el L.A. Times, el empresario recibió una notificación por incumplimientos vinculados a un préstamo utilizado para financiar la construcción. El procedimiento representa una instancia previa a una posible ejecución hipotecaria, escenario que podría acelerar la venta del inmueble en los próximos meses.

A pesar de estas complicaciones, continúa siendo una referencia global del lujo extremo. Su escala monumental, su diseño pensado para impresionar y su historia marcada por la ambición y la controversia la convierten en una de las residencias más fascinantes del planeta. Mientras espera encontrar un comprador dispuesto a desembolsar una fortuna, la mansión sigue ocupando un lugar único en el universo de la arquitectura de alta gama.

MansiónTendenciaViralLos Ángeles
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

    En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana: ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

  2. Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

    Se viene una megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

  3. Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil:ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

    Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil: ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

  4. Julian Assange libre:qué hizo y la cronología del caso, desde la filtración de Wikileaks en 2010 hasta hoy

    Julian Assange libre: qué hizo y la cronología del caso, desde la filtración de Wikileaks en 2010 hasta hoy

  5. Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

    Sus alas son diferentes y no tiene ventanas: así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Economía

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Internacionales

La “Mona Lisa” de las mansiones:tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

La “Mona Lisa” de las mansiones: tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros