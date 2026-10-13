La “Mona Lisa” de las mansiones: tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

La mansión "The One" tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares. Foto: LA Times

En lo alto de las colinas de Los Ángeles, detrás de años de hermetismo y especulaciones, se alza una propiedad que desafía cualquier parámetro del mercado inmobiliario de lujo. Se trata de “The One”, una mansión concebida para romper récords y convertirse en un símbolo de exclusividad extrema. Con dimensiones colosales, comodidades difíciles de imaginar y una historia marcada por la ambición empresarial, la residencia vuelve a estar en el centro de la escena tras la difusión de imágenes inéditas de su interior.

Considerada durante años la propiedad residencial más costosa del planeta, “The One” impresiona por una superficie de 105.000 metros cuadrados y una lista de prestaciones más cercana a la de un complejo turístico de alta gama que a una vivienda particular. El inmueble cuenta con 20 habitaciones, 30 baños, seis ascensores, dos bodegas y una piscina climatizada de tamaño olímpico, además de otras seis piscinas distribuidas en distintos sectores del predio.

Así es por dentro “The One”, la mansión de USD 350 millones que desafía todos los récords

La propuesta arquitectónica fue diseñada para impactar. Entre sus instalaciones sobresalen cuatro canchas de bowling, una pista de baile, un simulador de golf, una pista de atletismo privada, amplias terrazas estilo lounge y una casa de huéspedes independiente. Cada espacio refleja una visión que buscó llevar al límite el concepto de lujo residencial.

La mansión "The One" tiene cuatro canchas de bowling, una pista de baile, un simulador de golf. Foto: LA Times

Durante gran parte de su construcción, la mansión permaneció rodeada de misterio. El acceso al predio era extremadamente restringido y las imágenes del interior prácticamente no existían. Esa situación cambió recientemente cuando Michael, un reconocido productor de contenidos y figura de YouTube, logró ingresar a la propiedad para documentar sus ambientes y mostrar por primera vez detalles hasta entonces desconocidos para el público.

Las imágenes revelaron una residencia concebida como una obra de exhibición permanente, donde cada rincón fue pensado para sorprender. Desde las enormes áreas sociales hasta las instalaciones recreativas privadas, todo responde a una misma lógica: elevar la experiencia de habitar una vivienda a una escala pocas veces vista en el mundo.

El creador de “The One” rompió el silencio y confesó el costo personal detrás del megaproyecto

En el marco de ese recorrido, el creador de contenido entrevistó a Nile Niami, el desarrollador inmobiliario detrás de este ambicioso proyecto. El empresario recordó el enorme desgaste que implicó materializar una obra de semejante escala, que demandó más de diez años de trabajo.

"The One" es un producto irrepetible que ocupa un lugar similar a una obra de arte en exclusividad. Foto: LA Times

“Elegí cada cosa de esta casa, cada pintura, piedra y baldosa. Ahora que el proyecto está terminado, me siento agotado”, confesó Niami, reflejando el costo personal de una iniciativa que buscó redefinir los estándares del segmento de ultra lujo en Estados Unidos.

El desarrollador también defendió la singularidad de la propiedad y explicó por qué considera que su valor trasciende cualquier comparación tradicional dentro del mercado inmobiliario. Para Niami, “The One” es un producto irrepetible, una pieza única que, según su visión, ocupa un lugar similar al de una obra de arte en términos de exclusividad. “Cuando tenés algo tan raro como la Mona Lisa, podés pedir lo que quieras”, aseguró durante la entrevista al referirse a la valuación del inmueble.

De valer USD 500 millones a enfrentar una posible ejecución hipotecaria: la otra cara de la mansión más exclusiva del planeta

El valor económico de “The One” fue motivo de debate desde el inicio del proyecto. Aunque la construcción demandó una inversión estimada de 110 millones de dólares, la propiedad llegó a ser tasada en 500 millones de dólares, una cifra que la convirtió en uno de los activos residenciales más ambiciosos de la historia.

"The One" llegó a ser tasada en 500 millones de dólares, uno de los activos residenciales más ambiciosos. Foto: LA Times

Sin embargo, los cambios en el mercado y las dificultades financieras obligaron a revisar esas expectativas. Actualmente, Niami estima que el precio de venta ronda los 350 millones de dólares, una cifra que, aun así, la mantiene entre las propiedades más exclusivas del mundo.

Detrás de la espectacularidad del proyecto también aparecen problemas económicos. Según informó el L.A. Times, el empresario recibió una notificación por incumplimientos vinculados a un préstamo utilizado para financiar la construcción. El procedimiento representa una instancia previa a una posible ejecución hipotecaria, escenario que podría acelerar la venta del inmueble en los próximos meses.

A pesar de estas complicaciones, continúa siendo una referencia global del lujo extremo. Su escala monumental, su diseño pensado para impresionar y su historia marcada por la ambición y la controversia la convierten en una de las residencias más fascinantes del planeta. Mientras espera encontrar un comprador dispuesto a desembolsar una fortuna, la mansión sigue ocupando un lugar único en el universo de la arquitectura de alta gama.