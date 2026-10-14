Así es por dentro la mansión de Shakira y Gerard Piqué que compró Lamine Yamal: tiene diseño minimalista, cancha de fútbol y hasta estudio de grabación

Lamine Yamal compró la mansión que le pertenecía a Shakira y Gerard Piqué. Foto: Google Maps/Instagram

La lujosa mansión en la que vivieron Shakira y Gerard Piqué durante su relación comenzó una nueva etapa después de que Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, adquiriera la propiedad en una operación inmobiliaria realizada en octubre de 2025 y que despertó el interés de la prensa internacional.

Ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, la residencia combina arquitectura moderna, amplios jardines, instalaciones deportivas y espacios especialmente diseñados para garantizar privacidad.

Según informó RTVE, Yamal compró dos de las tres viviendas que integraban el complejo por aproximadamente 10,5 millones de euros.

Si bien tiene una historia particular al ser durante años el hogar familiar de Shakira y Piqué, la propiedad también es un espacio de trabajo para la cantante, que disponía de su propio estudio de grabación.

Lamine Yamal compró la mansión que le pertenecía a Shakira y Gerard Piqué. Foto: Instagram @lamineyamal

Las tres viviendas de Shakira y Piqué y el detalle de la mansión que compró Lamine Yamal

Uno de los aspectos más llamativos de la propiedad es que no se trata de una única casa convencional, sino de un complejo residencial formado originalmente por tres viviendas interconectadas.

El conjunto fue desarrollado en 2012 y cuenta con una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados. Durante la relación de Shakira y Gerard Piqué, las instalaciones permitían combinar la vida familiar con espacios independientes para sus allegados.

Según informó la prensa española, Lamine Yamal adquirió dos de las tres propiedades, mientras que la tercera quedó fuera de la operación. ya que los padres de Piqué continuaban residiendo en ella.

La ubicación también fue un factor importante. La mansión se encuentra cerca de la ciudad deportiva del FC Barcelona, lo que permite al futbolista combinar sus compromisos profesionales con la tranquilidad de una zona residencial.

El diseño minimalista de la mansión de Shakira y Piqué que compró Lamine Yamal

La vivienda fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y se caracteriza por una estética moderna en la que predominan las líneas rectas, los grandes ventanales y los colores claros. Según describió el portal inmobiliario Idealista, la residencia cuenta con tres plantas principales y dos niveles subterráneos, además de numerosas comodidades.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Grandes ventanales: permiten el ingreso de luz natural y conectan los ambientes interiores con los jardines.

Diseño minimalista: predominan las superficies claras, los espacios abiertos y las líneas geométricas.

Amplias terrazas: ofrecen sectores destinados al descanso y vistas panorámicas.

Jardines privados: rodean parte de la construcción y contribuyen a crear un entorno reservado.

Espacios de entretenimiento: incluyen sala de cine, biblioteca y sectores destinados a reuniones.

La combinación de materiales como el vidrio, la piedra y la madera refuerza el aspecto contemporáneo de la vivienda.

Lamine Yamal compró la mansión que le pertenecía a Shakira y Gerard Piqué. Foto: Instagram @lamineyamal

Gimnasio, piscinas y estudio de grabación: los lujos de la mansión de Shakira y Piqué que compró Lamine Yamal

Otro de los grandes atractivos de la propiedad es su gimnasio privado, una instalación especialmente relevante para un deportista profesional como Lamine Yamal.

La mansión ya contaba con espacios destinados a la actividad física durante la época en la que Gerard Piqué vivía allí. Sin embargo, tras la adquisición, comenzaron a conocerse planes para adaptar algunas instalaciones a las necesidades del joven futbolista.

Según El País, su entorno tenía previsto remodelar el gimnasio para que pudiera realizar sesiones de preparación física y fisioterapia siguiendo las indicaciones del equipo profesional del Barcelona. Además, el complejo cuenta con una cancha de fútbol y una pista de pádel.

Lamine Yamal jugando al fútbol en su mansión. Video: Instagram @lamineyamal

Las áreas de recreación y descanso también ocupan un lugar destacado dentro de la residencia: la mansión cuenta con dos piscinas: una exterior con cascada decorativa y otra cubierta.

La pileta exterior se encuentra integrada a los jardines y las terrazas, en un entorno que combina vegetación con la arquitectura moderna de la vivienda.

En tanto, la piscina interior ofrece un espacio protegido de las condiciones meteorológicas y amplía las posibilidades de utilización de las instalaciones durante el año.

Pero sin lugar a dudas, uno de los espacios más particulares de la vivienda es el estudio de grabación que utilizaba Shakira, una instalación que refleja la importancia de la música en la vida de la cantante colombiana, que llegó a grabar canciones en ese rincón de su hogar.

Lamine Yamal compró la mansión que le pertenecía a Shakira y Gerard Piqué. Foto: Instagram @lamineyamal

Este ambiente constituye una de las diferencias más interesantes respecto de otras residencias de lujo, ya que no estaba destinado únicamente al descanso o al entretenimiento, sino también al trabajo creativo.

A estas comodidades se suman los espacios de ocio, la sala de cine y las zonas deportivas, que convierten al inmueble en una residencia preparada para diferentes actividades recreativas.

Más allá de su precio millonario, la propiedad reúne dos elementos que la distinguen: su pasado como hogar de una pareja de celebridades internacionales y su nueva etapa vinculada a una de las principales figuras del fútbol.