Ponen en venta una de las mansiones más exclusivas en la calle más linda de Buenos Aires:

Mansión en venta en La Pampa y Melián. Foto: Instagram @ramos.couriel

En uno de los sectores más clásicos de Belgrano R salió al mercado una de las propiedades más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una imponente mansión de más de 1.500 metros cuadrados construidos, con un valor de publicación de 7 millones de dólares, que ya despertó el interés de potenciales compradores, entre ellos una embajada.

Mansión en venta en Belgrano R: cómo es la exclusiva propiedad de US$ 7 millones en Buenos Aires

Ubicada en la esquina de La Pampa y Melián, y comercializada por Ramos Couriel, la propiedad se destaca tanto por su escala, poco habitual en la ciudad, como por su estilo arquitectónico. Inspirada en las residencias francesas del siglo XVIII, combina una estética clásica con prestaciones modernas pensadas para el confort actual.

Mansión en venta en La Pampa y Melián. Foto: Google Maps.

Detrás de una entrada de impronta imperial, la casa se despliega sobre un terreno que prioriza la privacidad, un rasgo cada vez más buscado en el segmento premium. La propiedad cuenta con nueve ambientes distribuidos en tres plantas conectadas por ascensor privado, además de un quincho con capacidad para 100 personas y cochera para seis vehículos.

En el interior, predominan los detalles de categoría: puertas de hierro forjado, mármoles italianos y una disposición tradicional de los espacios, con amplios salones de recepción pensados tanto para la vida social como para el uso cotidiano.

Mansión en venta en La Pampa y Melián. Foto: Instagram @ramos.couriel

El exterior refuerza su carácter señorial. Un parque rodea toda la residencia y funciona como eje central, integrando una piscina climatizada y distintos espacios para reuniones al aire libre en un entorno donde conviven la vegetación y la arquitectura.

En la planta alta se encuentra la suite principal, de dimensiones poco frecuentes para una propiedad urbana, con vistas abiertas al jardín. Los dormitorios adicionales mantienen la misma lógica de amplitud y privacidad que define a toda la casa.

La aparición de este tipo de propiedades en el mercado también refleja el movimiento del segmento de alta gama en la ciudad. De acuerdo con datos de Zonaprop, el valor promedio del metro cuadrado en Belgrano ronda los 3.200 dólares, lo que posiciona a este tipo de residencias como verdaderas piezas únicas dentro del mercado porteño.

Mansión en venta en La Pampa y Melián. Foto: Instagram @ramos.couriel

Árboles y mansiones soñadas: cuál es la avenida más linda de Buenos Aires

La agencia 'Flight Network' posicionó a Buenos Aires como la segunda ciudad más linda de América Latina, solamente por detrás de Río de Janeiro (Brasil). Muchas de sus avenidas y calles se destacan por ser anchas, tener árboles y llamativas mansiones.

Si bien en el imaginario popular se piensa que la más bonita de todas podría ser la avenida 9 de Julio, Callao, Corrientes, Libertador o Santa Fe, la arteria más linda es una mucho más tranquila y, también, menos reconocida que las mencionadas.

¿Cuál es la avenida más linda de Buenos Aires?

Según 'DailyBsAs‘, la más linda de Buenos Aires es la avenida Melián, situada en el barrio porteño de Belgrano. Esta calle se caracteriza por tener un "túnel de árboles" que le otorgan un elegante paisaje, ideal para caminar y hacer turismo alternativo.

Avenida Melián. Foto: Gentileza Tiempo de Belgrano.

Justamente, la "tipa" es el árbol predominante de la avenida Melián. Se trata de una especie de gran porte, que puede alcanzar los 40 metros de altura y 1,50 metros de diámetro. Esta especie tiene una corteza gruesa, parda grisácea.

Además, cuenta con muchas "ramas numerosas, flexuosas y ondulantes, que forman una copa densa y redondeada", describen desde el GCBA. Respecto a sus hojas, son semipersistentes, tardíamente caducas e imparipinnadas.

Las mansiones de la avenida Melián. Foto: Instagram @vivamosba.

Por otro lado, las flores de la tipa son hermafroditas, largamente pediceladas, amarillas, dorada con estrías moradas o rojizas. La tipa florece a partir de octubre hasta diciembre y muestra frutos hasta mitad de julio.

Este árbol fue introducido en Buenos Aires por Carlos Thays. La especie proviene del Norte argentino y de algunas zonas de Bolivia.

Las mansiones de la avenida Melián. Foto: Instagram @vivamosba.

La tipuana tipu es la séptima especie de árbol más frecuente de Buenos Aires. Según las autoridades, hay aproximadamente unos 14.800 ejemplares. Las avenidas que más tienen este árbol en sus veredas son: Alcorta, Amancio, Brasil, Dorrego, Elcano, Figueroa Alcorta y Melián.