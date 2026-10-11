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Ucrania atacó una terminal petrolera rusa pese al acuerdo entre Trump y Putin

Un nuevo ataque con drones provocó un incendio en una terminal de combustible en el sur de Rusia, un día después del entendimiento entre los mandatarios sobre el suministro de diésel.

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Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel
Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel Foto: via REUTERS
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Ucrania atacó durante la noche una terminal petrolera en la sureña región de Rostov pese al acuerdo de suministro de diésel alcanzado la víspera entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, según informaron hoy las autoridades y medios independientes.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en Rostov en el Don, la capital regional, se desató un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhájinsk, instalación que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel
Ucrania atacó una terminal petrolera rusa tras el anuncio de Trump sobre el diésel Foto: via REUTERS

Durante el ataque nocturno, en el que fueron derribados más de cien drones, también “resultó dañado un puente ferroviario”, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yuri Slúsar. “Se detuvo el tránsito de trenes en ambas direcciones. Se verifica la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos”, indicó.

Además, señaló que durante el ataque fueron heridas seis personas y dañados varios edificios y casas particulares. Se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk. Además, en el mar de Azov fueron atacados dos buques, sin que se reportasen víctimas.

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Columnas de humo se elevan desde los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo Foto: REUTERS

El ataque ucraniano a Rostov puso en tensión el acuerdo petrolero entre Moscú y Washington

La acción ucraniana contra la instalación petrolera rusa tiene lugar apenas horas después de que Trump y Putin acordaran en una conversación telefónica que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, para bajar los precios del diésel en el mercado internacional.

Poco antes, Trump anunció en su red Truth Social que durante “una conversación sumamente exitosa” con Putin se acordó que “Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”.

Trump añadió que, “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel”.

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadano por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida.

Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra Moscú, durante las elecciones en Rusia. Foto: EFE/EPA/STRINGER.

Mientras, la decisión de Putin se produce después de que en los últimos meses Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que provocó grandes colas en las gasolineras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

Todo ello, en medio de exigencias del jefe de la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que cese unilateralmente los ataques contra las refinerías rusas, ya que esto afecta a los precios del diésel.

El mandatario ucraniano reaccionó de inmediato al acuerdo entre Moscú y Washington, al calificarlo de “injusto” e “impropio de un aliado”, ya que da la posibilidad a Rusia de exportar diésel en lugar de incrementar las sanciones por la guerra en Ucrania.

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