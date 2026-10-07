Peste neumónica en Rusia: qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo

Microfotografía con microscopio electrónico mostrando bacterias Yersinia pestis (peste neumónica). Foto: Wikipedia

El Gobierno sigue de cerca la situación en Siberia luego de la muerte de una investigadora y el aislamiento de unas 200 personas por un posible caso de peste neumónica. Salud convocó a equipos técnicos para analizar el riesgo y evaluar si corresponde emitir recomendaciones para quienes viajen a Rusia.

Qué se sabe del posible caso de peste neumónica en Siberia

La alerta internacional se originó en Irkutsk, Siberia, tras la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. La mujer falleció el 2 de octubre luego de ser internada con un cuadro de neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente.

Los primeros reportes señalaron como una de las hipótesis una posible infección por peste neumónica, eventualmente vinculada con una exposición accidental dentro del laboratorio. Sin embargo, las autoridades rusas negaron que exista un caso confirmado de peste en la región y aseguraron que los análisis realizados no detectaron patógenos de alto riesgo.

La situación generó medidas de aislamiento y seguimiento de los contactos de la investigadora, mientras continúa la investigación para determinar qué provocó el cuadro.

Argentina analiza si debe emitir recomendaciones para viajeros

Ante la repercusión internacional del episodio, el Ministerio de Salud argentino convocó a una reunión con sus equipos técnicos para evaluar la información disponible y definir si resulta necesario adoptar alguna medida preventiva.

Por el momento, el Gobierno no estableció nuevas restricciones ni modificó las recomendaciones vigentes para quienes viajen a Rusia. Una de las alternativas bajo análisis es emitir una advertencia específica para viajeros, aunque todavía no existe una decisión al respecto.

La Casa Rosada espera contar con una evaluación sanitaria antes de avanzar con eventuales indicaciones. Cancillería tampoco informó cambios en las recomendaciones para argentinos que se encuentren o tengan previsto viajar a Rusia.

Qué pidió la OMS a Rusia por el posible brote

La Organización Mundial de la Salud (OMS) abrió un seguimiento del episodio en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y solicitó información adicional a Moscú.

El organismo busca determinar cuál fue la causa de la neumonía que provocó la muerte de la trabajadora, qué agente habría motivado las medidas sanitarias implementadas y si efectivamente existió otro trabajador del instituto con un cuadro respiratorio de origen indeterminado.

De acuerdo con la información proporcionada por Rusia, los contactos de la mujer fueron identificados, controlados y sometidos a análisis. Según Moscú, no se encontraron patógenos considerados de alta amenaza y el período de observación médica ya finalizó.

La OMS pide hacer un seguimiento del tema.

Sin embargo, la OMS mantiene el pedido de información debido a las versiones contradictorias sobre lo ocurrido dentro del laboratorio y las medidas adoptadas posteriormente.

Cuál es el riesgo de la peste neumónica en Argentina

La peste neumónica es provocada por la bacteria Yersinia pestis y constituye una de las formas más graves de la enfermedad. A diferencia de la peste bubónica, puede transmitirse de persona a persona a través de partículas respiratorias cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.

La enfermedad puede evolucionar rápidamente si no recibe tratamiento. Sin embargo, los antibióticos son efectivos cuando el diagnóstico y la atención médica se producen de manera temprana.

Hasta el momento, no existen notificaciones recientes de casos de Yersinia pestis en Argentina ni indicios de circulación local vinculados con el episodio de Siberia.

La evaluación preliminar de la OMS ubicó el riesgo entre moderado y bajo para Irkutsk, bajo para Rusia en general y muy bajo para la región europea. Esta valoración podría modificarse si aparecen nuevos datos sobre el agente causante de la enfermedad o se confirma una eventual transmisión entre personas.

Por tanto, el Gobierno argentino mantiene una estrategia de monitoreo y vigilancia epidemiológica. La próxima definición dependerá del análisis que realicen los equipos técnicos del Ministerio de Salud y de la información que continúen proporcionando Rusia y la OMS.