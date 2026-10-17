De la Gran Marcha a los microdramas con inteligencia artificial: cómo China le cuenta su historia a los jóvenes

China usa microdramas con IA para contar la Gran Marcha a jóvenes. Foto: Captura de pantalla @consuladochinascz

El Consulado General de China en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, difundió en Instagram un video que vuelve sobre la Gran Marcha para hablarle al presente. El mensaje presentó aquel episodio como el origen de la “gran revitalización” del país y llamó a sostener ese legado “por el amor a nuestros hijos y el respeto a nuestros héroes”. La publicación formó parte de un esfuerzo más amplio del Estado chino por llevar su historia revolucionaria a las nuevas generaciones con formatos audiovisuales y cada vez más con inteligencia artificial.

Microdramas con IA para contar la historia revolucionaria

Según informó Caroline Lin en el South China Morning Post, Pekín acelera el uso de la inteligencia artificial para producir videos cortos y microdramas en sus campañas de comunicación, en línea con directivas que asignan a la tecnología un rol en el trabajo ideológico y en la orientación de la opinión pública.

Estas miniseries se apartan de los temas más habituales del contenido generado con IA en China, como los romances al estilo Cenicienta, las historias de venganza o la supervivencia posapocalíptica. Combinan cultura, políticas oficiales, logros de desarrollo e historia revolucionaria. En su mayoría las producen autoridades de propaganda y medios oficiales, por lo general junto con estudios privados y creadores digitales.

El caso más reciente es Tie Ji De (“El hierro recuerda”), un microdrama hecho con IA por el centro de medios del Ejército Popular de Liberación, cuyo primer episodio se estrenó el jueves 8 de octubre. Según el análisis del diario de Hong Kong, la producción se centra en soldados que protegieron equipos de comunicación durante la Gran Marcha.

Qué dice el mensaje del consulado chino

El texto que acompaña el video sostiene que el pueblo chino y el Ejército Rojo combatieron “palmo a palmo” hasta recuperar la nación de manos de invasores y que de esa victoria nace el presente del país. Además, plantea que el compromiso no terminó con el sacrificio de aquella generación: la lucha, según el mensaje, continúa por los hijos, por el respeto a los héroes y mártires y por “un brillante futuro compartido para toda la humanidad”.

“Fendou”: esfuerzo personal al servicio de la nación

Un estudio académico titulado Fendou (struggling) for the nation analizó cómo los medios estatales chinos construyen un relato sobre la juventud centrado en el esfuerzo, la superación y el compromiso con el país. El trabajo también examinó la tensión entre ese discurso oficial y las corrientes juveniles que cuestionan esa exigencia.

El video del consulado y los microdramas compartieron una misma apuesta: unir el pasado revolucionario con la vida de quienes no lo vivieron. Más allá de su contenido político, dejó planteada una pregunta que excede a China: ¿cómo transmitir el valor del esfuerzo de generaciones anteriores a quienes crecieron en condiciones más cómodas?