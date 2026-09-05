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Explosión de material pirotécnico en cuartel militar de Bolivia: dos muertos y más de 80 heridos

Los estallidos afectaron a civiles, militares y policías que fueron trasladados a hospitales minutos más tarde

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Explosión en cuartel militar de Bolivia.
Explosión en cuartel militar de Bolivia. Foto: Red Siglo XXI via REUTERS
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Una detonación “accidental” de material pirotécnico almacenado en un cuartel militar en un municipio de La Paz dejó al menos dos muertos, más de 80 personas heridas y daños materiales “de consideración” en el establecimiento boliviano.

El suceso se registró en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 ‘Bolívar’ en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.

“De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa”, indicó esa cartera de Estado en un comunicado de prensa.

Como consecuencia de la detonación, “se registraron daños materiales en la infraestructura y depósitos del recinto militar”, indicó el ministerio.

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Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó a los medios que por el momento se tiene reporte de dos muertos, siete desaparecidos y 81 heridos, incluidos civiles, militares, premilitares y algunos policías, que fueron trasladados a hospitales en las ciudades de La Paz y El Alto.

Carrasco señaló que la Gobernación de La Paz activó “todos los protocolos” de emergencia y contingencia para atender a los heridos para su traslado y atención en los centros médicos.

Explosión en cuartel militar de Bolivia. Foto: Red Siglo XXI via REUTERS

El Ministerio de Defensa aseguró que se dispuso el “aseguramiento” del área afectada y se activaron las “acciones correspondientes” para determinar las circunstancias en las que ocurrió la detonación y “determinar la magnitud de los daños ocasionados”.

Según esa entidad, el reporte preliminar no establece, por el momento, “la cantidad de material pirotécnico almacenado, las causas que originaron la detonación ni el monto de las pérdidas materiales”.

Videos difundidos por medios de Viacha y en las redes sociales alertaron del suceso y reflejaron el susto que causó la explosión en los habitantes de ese municipio, además de los daños ocasionados sobre todo en las ventanas de las casas aledañas al cuartel.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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