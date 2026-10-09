Alteraban fotos de sus compañeras con IA, las difundían en el colegio y las familias de las alumnas piden justicia: “No puede confiar en nadie”

Otro caso de violencia digital en escuelas secundarias, ahora, ocurrió en Ituzaingó. Foto: Facebook Colegio Thomas Edison

En tan solo una semana, se conocieron dos casos de violencia digital en escuelas de la provincia de Buenos Aires: el primero tuvo lugar en Colegio Modelo de Lomas Zamora y habrían sido cuatro alumnos los encargados de crear, compartir y luego comercializar imágenes falsas de sus compañeras; el segundo caso se dio a conocer en las últimas horas en el partido de Ituzaingó con un modus operandi similar.

Dos alumnos del Colegio Thomas Alva Edison, ubicado en la calle Coronel Brandsen 2940 de ese partido bonaerense, fueron denunciados en la Comisaría de la Mujer por sus compañeras de curso por vender fotografías suyas alteradas con inteligencia artificial, a través de diversas redes sociales.

La denuncia a alumnos de un colegio de Ituzaingó por difundir imágenes de menores

Según información policial a la que tuvo acceso Canal26.com, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Morón tomó la denuncia de una menor este jueves 8 de octubre que decía haber recibido mensajes de tres números desconocidos que la invitaban a salir para conocerla. Por ejemplo, uno le mandó un “qué onda” y un video para ver solo una vez. Si bien a uno lo bloqueó, al otro le siguió la conversación y pudo descubrir qué estaba ocurriendo.

La adolescente pudo detectar que habían encontrado su número en un grupo de chat de Telegram y luego le enviaron el link del mismo. Ahí se dio cuenta de que se trataba de un chat donde sus compañeros de escuela de cuarto año enviaban contenido pornográfico.

“Me terminé enterando que había cuatro imágenes con mi número de teléfono, dos fotos mías que publique en Instagram y dos fotos que una persona puso como mías. Una de una chica de rostro similar al mío mostrando el c*** y otra la imagen de un cuerpo cortado en ropa interior (ninguna de las dos fotos eran mías)”, expresó la víctima.

La adolescente encaró a uno de los menores responsables y, según consta en la denuncia, él le confesó que había descargado fotografías de ellas de su cuenta Instagram. También le dijo que más tarde, las editó con IA y que finalmente las compartió en el grupo de chat.

Los adolescentes recaban imágenes de Instagram des sus compañeras y después las vulneraban con IA. Foto: Instagram

Tras la denuncia, una de las víctimas confirmó que las autoridades procedieron a un cese de hostigamiento para evitar a los agresores continúen difundiendo contenido de las menores.

Cómo están las menores tras enterarse del hecho

La hermana mayor de una de las víctimas indicó en diálogo con Canal26.com que se encuentra “decepcionada” con lo ocurrido, puesto que uno de los implicados “muchas veces la acompañaba a su casa” y lo consideraba un “amigo”.

“Si bien las chicas están bien, mi hermana está desilusionada. Se juntaban en cumpleaños y esto la desilusionó un montón porque no puede confiar en nadie ya”, expresó la joven. Y agregó: “El otro chico no hablaba con ella pero iban al mismo curso desde primaria”.

Sobre este adolescente, la hermana de la víctima indicó que el chico se encuentra de vacaciones en Córdoba y que recién este viernes el director de la institución educativa pudo comunicarse con la madre del menor.

La joven comentó que asistió a ese colegio hace 10 años y cuestionó la poca educación sexual que reciben los alumnos en el aula. “Sí pasaron cosas en el pasado pero quedó todo ahí, cambiaron a los adolescentes pero la educación sigue siendo la misma, no se hablan las cosas, no hay un profesor o profesora que dé educación sexual y que le haga entender a los varones que a sus compañeras se las cuida y se las respeta”, remarcó.

Uno de los responsables admitió su responsabilidad en los hechos. Foto: Instagram

No obstante, también ponderó que el director actual del colegio sí se haya movilizado y ocupado de la denuncia que realizaron las alumnas contra sus compañeros.

“El director fue a rectificar la denuncia, pero la verdad de acá el colegio no está haciendo más al respecto, pero acá el que está haciendo las denuncias hablando con los padres es el director”, añadió.

Qué pasó con los alumnos denunciados en Ituzaingó

Según la hermana de una de las víctimas, los dos adolescentes fueron echados de la institución. En tanto, las autoridades llamaron a los padres de todos los estudiantes del curso para explicar lo que sucedió. “Los padres quieren poner gabinete o algún psicólogo y un profesor que dé como corresponde educación sexual”, cerró.