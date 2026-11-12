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El video del golpe comando en París: cuatro ladrones armados asaltaron una joyería de lujo y escaparon en motos con un millonario botín

Los delincuentes irrumpieron en un exclusivo local de De Beers, exhibieron armas de asalto y robaron artículos valuados en cientos de miles de euros. El ataque duró apenas dos minutos y reavivó la preocupación por la seguridad en la capital francesa tras el millonario robo al Louvre.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El asalto comando a una joyería de París
El asalto comando a una joyería de París. Foto: Viory
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Un golpe comando sacudió el centro de París este jueves, cuando cuatro delincuentes armados asaltaron una exclusiva joyería de la firma De Beers y se llevaron artículos de lujo valuados en cientos de miles de euros. El robo ocurrió a plena luz del día, en una de las zonas comerciales más exclusivas de la capital francesa, y duró apenas dos minutos.

El asalto se produjo alrededor de las 11:15 (hora local) en el local ubicado en el número 12 de la Rue de la Paix, cerca de la emblemática Place Vendôme. Según informó la Policía, los sospechosos ingresaron con armas de asalto, exhibieron su armamento para intimidar a las personas que estaban dentro del establecimiento y escaparon en dos scooters.

Las autoridades confirmaron que no se efectuaron disparos y no hubo personas heridas durante el episodio. Sin embargo, el despliegue de armas generó temor entre los comerciantes y trabajadores de los negocios vecinos, que cerraron rápidamente sus persianas para protegerse.

Robo a una famosa joyería en París
Robo a una famosa joyería en París. Video: Viory

Cómo fue el asalto a la joyería De Beers en París

El ataque fue ejecutado por cuatro personas que irrumpieron en el establecimiento y se apoderaron de distintas piezas de lujo. Una testigo que trabaja como directora de ventas en una tienda Breitling cercana describió la violencia y la velocidad con la que se desarrolló el episodio.

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La mujer también explicó que la reacción de los comerciantes de la zona fue inmediata ante la presencia de los delincuentes armados. “Todo el barrio bajó inmediatamente las persianas, los estores, y todos entramos en las tiendas”, agregó.

Después de concretar el robo, los sospechosos escaparon en dos motocicletas por una calle cercana. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron registrar parte de la huida y se convirtieron en uno de los elementos que las autoridades podrán utilizar para avanzar en la investigación.

Las imágenes del robo y el operativo policial

Las primeras imágenes difundidas después del asalto mostraron la entrada dañada de la joyería, mientras policías y equipos de emergencia inspeccionaban el lugar.

En otras secuencias se observa a los investigadores examinando distintos elementos que habrían quedado abandonados durante la fuga. También se conocieron registros de las cámaras de seguridad que muestran a los presuntos responsables alejándose en dos scooters.

La Policía francesa informó que se desplegaron importantes recursos para identificar y detener a los cuatro sospechosos. La investigación busca reconstruir la secuencia del robo, determinar el recorrido de escape y establecer el destino de las joyas sustraídas.

La tienda insignia de De Beers había abierto en enero de 2026 y se encuentra en una zona reconocida internacionalmente por la presencia de boutiques de lujo y joyerías exclusivas.

El antecedente del robo de joyas en el Museo del Louvre

El asalto a De Beers se suma a una serie de robos de alto perfil que volvieron a poner bajo la lupa la seguridad de los establecimientos y espacios patrimoniales de París.

Uno de los episodios más resonantes ocurrió en octubre de 2025, cuando un grupo de delincuentes protagonizó un espectacular golpe en el Museo del Louvre y sustrajo joyas de la corona francesa valuadas en aproximadamente 88 millones de euros.

Asalto al Museo del Louvre en 2025. Foto: Unsplash.

Aquel robo generó conmoción internacional por la importancia histórica de las piezas y por las fallas de seguridad que quedaron expuestas durante la investigación.

Ahora, el ataque a la joyería De Beers vuelve a encender las alarmas en la capital francesa. Aunque no hubo heridos, la utilización de armas de asalto y la rapidez con la que actuaron los delincuentes evidenciaron la planificación del golpe y la dificultad para impedir este tipo de delitos en zonas comerciales de alto valor.

RoboFranciaJoyería
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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