Francia despliega 70.000 policías ante nuevas protestas y posibles saqueos durante Halloween

Protestas en las calles de Francia. Foto: REUTERS

La República de Francia afronta este sábado una nueva jornada de tensión social, con miles de personas convocadas a marchar contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Ante el riesgo de nuevos episodios de violencia, el Gobierno de Emmanuel Macron dispuso el despliegue de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio.

El operativo incluye unidades de élite, drones, helicópteros, vehículos blindados y brigadas ecuestres y caninas. Las fuerzas de seguridad mantendrán la vigilancia durante toda la jornada, especialmente desde las 20, cuando están previstas convocatorias a manifestaciones violentas difundidas en redes sociales.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que algunos mensajes detectados llaman a una “revolución” y promueven saqueos y enfrentamientos. También señaló que circulan invitaciones para asistir disfrazados de Halloween a las concentraciones. Por ese motivo, las autoridades anunciaron que prohibirán las reuniones de ese tipo y el uso de máscaras para ocultar el rostro en espacios públicos.

Protestas en las calles de Francia. Foto: REUTERS

El antecedente de los disturbios que encendió las alarmas en Francia

La preocupación del Ejecutivo está relacionada con los episodios registrados el 17 de octubre, durante la primera jornada de protestas. En aquella oportunidad, grupos violentos incendiaron edificios públicos y protagonizaron saqueos en unos 3.000 comercios de distintas ciudades, entre ellas París, Lyon y Marsella.

Las movilizaciones reunieron entre 550.000 personas, según las cifras policiales, y 800.000, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Los incidentes también alcanzaron edificios institucionales, como los ayuntamientos de Limoges y Marsella y la oficina de turismo de Lyon.

Tras los enfrentamientos, Nuñez presentó su renuncia, aunque Macron decidió rechazarla. El propio ministro había reconocido que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas ciudades.

La segunda convocatoria, realizada el 24 de octubre, tuvo menos episodios de violencia después del refuerzo policial y de las restricciones impuestas a las manifestaciones en los centros urbanos. Sin embargo, volvió a reunir una importante cantidad de participantes: entre 410.000 y 800.000, según las estimaciones oficiales y sindicales.

Conflicto por las restricciones a las marchas en París

Para este sábado, las autoridades delimitaron las zonas habilitadas para las concentraciones con el objetivo de impedir que las movilizaciones ingresen a los centros de las principales ciudades. La medida generó nuevos cruces con los sindicatos y los llamados chalecos amarillos, que cuestionan las restricciones por considerar que limitan el derecho a manifestarse.

En París, la CGT había solicitado realizar una marcha entre las plazas de la Bastilla y Nación. La prefectura propuso un recorrido alternativo por una zona periférica, pero un tribunal administrativo autorizó el viernes por la noche el paso por la emblemática plaza de la Bastilla. El Gobierno anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado.

Los chalecos amarillos también habían pedido concentrarse frente a la Asamblea Nacional y finalizar la movilización en la plaza de la Concordia, cerca del Palacio del Elíseo. Las autoridades rechazaron esa posibilidad por motivos de seguridad.

Reclamos sociales y cambios en el transporte público

Las protestas reúnen a sindicatos, organizaciones estudiantiles y chalecos amarillos, que cuestionan el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. También se sumaron estudiantes de secundaria, en un escenario de tensión política y social a seis meses de las elecciones presidenciales.

Otro foco de conflicto es el accionar de las fuerzas de seguridad. Estudiantes y sindicatos reclaman que se deje de utilizar determinado armamento para dispersar las concentraciones, como las granadas de dispersión, que provocaron mutilaciones a varios manifestantes. Nuñez defendió su utilización y sostuvo que son necesarias para contener a los grupos radicales.

Protestas en París, Francia, terminan en enfrentamientos con la Policía. Foto: REUTERS

El operativo también tendrá consecuencias sobre el transporte en la capital francesa: más de 40 estaciones de metro permanecerán cerradas y habrá modificaciones en los servicios de tranvía.

El Gobierno busca evitar que se repitan los incidentes del 17 de octubre y mantiene la alerta ante los llamados a cometer saqueos y disturbios durante la noche de Halloween.