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VIDEO: un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet y activó una alerta de emergencia en China

El sismo se registró este jueves, con epicentro a unos 390 kilómetros de Lhasa. Las autoridades chinas activaron un operativo de emergencia y, por el momento, no se reportaron víctimas ni daños.

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Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet.
Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet. Foto: X / @geotechwar.
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Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió este jueves la región del Tíbet, en China, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento sísmico se produjo a las 22.33, hora local, y hasta los primeros reportes no se habían registrado víctimas ni daños materiales.

De acuerdo con los datos del organismo estadounidense, el epicentro se ubicó aproximadamente a 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa, la capital regional. El temblor se originó a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet
Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet Video: X / @JCarlos_Valerio.

Ante la magnitud del fenómeno, la Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, según informó la agencia estatal Xinhua.

La región presenta una elevada actividad sísmica. En enero de 2025, otro terremoto afectó el distrito de Tingri, en el Tíbet, y provocó la muerte de al menos 126 personas.

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Terremoto en el Tíbet.
Terremoto en el Tíbet. Foto: X / @JCarlos_Valerio.

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