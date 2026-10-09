Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy: dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los destrozos por el terremoto en Panamá. Foto: EFE

Un fuerte terremoto sacudió este viernes 9 de octubre a Panamá y activó los protocolos de emergencia en distintos puntos de la región. El movimiento, de gran magnitud y escasa profundidad, estuvo acompañado por numerosas réplicas y generó inicialmente una amenaza de tsunami para las costas del Pacífico.

Con el paso de las horas, los organismos especializados actualizaron los datos sobre el epicentro, la intensidad del sismo y el alcance de las advertencias emitidas.

Dónde y a qué hora fue el epicentro del terremoto en Panamá

El terremoto se produjo a las 12.56, hora local de Panamá (14.56 de la Argentina), y tuvo su epicentro en la región centro-sur del país, cerca de la península de Azuero. La última estimación difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo ubicó aproximadamente 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en las coordenadas 7,587 grados de latitud norte y 80,769 grados de longitud oeste.

El organismo estadounidense calculó una profundidad de 12,6 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento relativamente superficial.

Mapa de Panamá: el alcance del terremoto

Mapa del USGS del epicentro de un terremoto que sacudió este viernes 9/10 el sureste de Panamá. Foto: EFE/ USGS

De cuánto fue el terremoto en Panamá: qué magnitud alcanzó

El USGS reportó inicialmente un terremoto de magnitud 8,0, pero después revisó la medición a 7,6 y finalmente la ubicó en 7,7 de magnitud de momento.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó primero una magnitud de 7,0 y luego actualizó su cálculo a 7,2, con epicentro al oeste de Tonosí. Las diferencias responden a los métodos, la cantidad de estaciones utilizadas y el procesamiento progresivo de los datos.

El terremoto en Panamá causó destrozos en Marbella. Video: X @DecisionesPma

Además, el movimiento fue percibido en gran parte de Panamá y también en sectores de Costa Rica y Colombia.

¿Hubo réplicas del terremoto en Panamá?

Después del movimiento principal comenzó una intensa secuencia de réplicas en la región de Azuero y en sectores cercanos a Tonosí y Veraguas. Durante las primeras horas, especialistas del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá contabilizaron más de 30 movimientos posteriores, algunos con magnitudes de hasta 6,4.

Entre las réplicas más fuertes se registraron movimientos de magnitud 5,0, 5,8 y 6,0. Los reportes indicaron que varios tuvieron epicentros cerca de Tonosí, El Cacao y otras localidades próximas a la zona del terremoto principal.

La actividad sísmica continuó durante la tarde y algunos reportes llegaron a contabilizar más de 45 movimientos, antes de una fuerte réplica de magnitud preliminar 6,9 cerca de la isla de Coiba. Debido a que el conteo cambia a medida que se procesan las señales, la cantidad total puede variar entre los organismos y los horarios de actualización.

Las autoridades recomendaron mantenerse alejados de estructuras dañadas y no regresar a edificios evacuados hasta que sean revisados, ya que las réplicas fuertes pueden desprender objetos o agravar grietas provocadas por el terremoto inicial.

¿Hay alerta de tsunami en Panamá hoy?

El terremoto activó inicialmente una amenaza de tsunami para las costas del Pacífico de Panamá. El primer mensaje del sistema estadounidense fue emitido pocos minutos después del sismo y contempló la posibilidad de olas peligrosas en áreas cercanas al epicentro.

En una actualización posterior, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico calculó que las olas podrían alcanzar entre uno y tres metros por encima del nivel de la marea en determinadas costas panameñas, aunque se trataba de un pronóstico preventivo y no de una confirmación de que esas alturas hubieran sido observadas.

Sin embargo, durante la tarde el organismo internacional informó que, con base en los datos disponibles, la amenaza de tsunami había terminado para toda la región. Indicó que podían producirse pequeñas fluctuaciones del nivel del mar cerca de la zona del terremoto, pero que ya no se esperaban olas peligrosas vinculadas con este evento.

Qué países encendieron las alarmas por tsunami

El primer boletín internacional incluyó a nueve países latinoamericanos dentro de la zona de amenaza potencial por olas peligrosas.

Los territorios mencionados fueron:

Panamá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Perú

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

México

En Colombia, las autoridades marítimas descartaron posteriormente una amenaza para la costa del Pacífico, mientras que el sistema de monitoreo de Costa Rica también informó que no existía peligro para su territorio. Finalmente, la amenaza regional fue dada por terminada por el organismo internacional.