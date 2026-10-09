Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá: qué países están bajo alerta de tsunami

Imágenes de los destrozos en Panamá por el terremoto. Foto: Captura

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Debido a la fuerza del sismo, el centro de alerta de tsunami de EEUU emitió avisos por potencial amenaza de tsunami para países como Ecuador, Colombia, México, Perú, El Salvador y Costa Rica entre otros países.

El Hotel 2 Continentes quedó destrozado por el terremoto en Panamá. Video: X @Skrying

Los ciudadanos utilizaron las redes sociales para mostrar imágenes de la evacuación de los edificios y los daños que causó el sismo en las calles.

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 (hora local), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

El terremoto en Panamá causó destrozos en Marbella. Video: X @DecisionesPma

Alerta de tsunami tras el terremoto en Panamá

Debido a la fuerza y la escasa profundidad del terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió avisos preventivos ante la posibilidad de olas peligrosas y cambios repentinos en las corrientes marinas.

La advertencia alcanzó a nueve países de América Latina ubicados sobre la costa del Pacífico. Las autoridades mantienen el monitoreo del océano y solicitaron a quienes se encuentran en áreas costeras seguir las comunicaciones oficiales, debido a que el nivel de amenaza puede modificarse.

El terremoto en Panamá se sintió en la Terminal de Albrook. Video: X @marcorm26

Los países incluidos en los avisos fueron:

Panamá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Perú

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

México

Los terremotos sacuden América Latina

En los últimos meses, en Latinoamérica se presentaron diversos terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

Mapa del USGS del epicentro de un terremoto que sacudió este viernes 9/10 el sureste de Panamá. Foto: EFE/ USGS

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas cifraron la cantidad muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.