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Informe Canal 26: el negocio millonario de las detenciones migratorias en Estados Unidos durante el gobierno de Trump

Un estudio de Prison Policy Initiative estimó ingresos por casi 5.500 millones de dólares para las empresas privadas de prisiones y detención durante 2025. Otra investigación examinó operaciones financieras relacionadas con dos de las principales compañías del sector.

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El estudio estima que 2.415 millones de dólares correspondieron a actividades vinculadas con el ICE, mientras que otros 3.078 millones provinieron del sistema de justicia penal.
El estudio estima que 2.415 millones de dólares correspondieron a actividades vinculadas con el ICE, mientras que otros 3.078 millones provinieron del sistema de justicia penal. Foto: EFE
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Las empresas privadas que administran prisiones y centros de detención en Estados Unidos registraron ingresos estimados por 5.493 millones de dólares durante 2025, según un informe de Prison Policy Initiative. De ese total, 2.415 millones estuvieron vinculados con contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo encargado de ejecutar parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

Cuánto dinero mueve la industria de la detención migratoria en Estados Unidos

Según el informe Following the Money of Mass Incarceration 2026, elaborado por Jacob Kang-Brown y Peter Wagner para Prison Policy Initiative, las compañías privadas del sector obtienen ingresos mediante contratos relacionados con el sistema penitenciario y la detención migratoria.

El estudio estima que 2.415 millones de dólares correspondieron a actividades vinculadas con el ICE, mientras que otros 3.078 millones provinieron del sistema de justicia penal.

Entre las principales compañías aparecen GEO Group y CoreCivic, que administran establecimientos de detención y prestan servicios a organismos gubernamentales.

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Según sus balances anuales, GEO Group registró ingresos totales por aproximadamente 2.630 millones de dólares en 2025, mientras que CoreCivic informó cerca de 2.211 millones. Ambas cifras incluyen distintas actividades y no corresponden exclusivamente a contratos migratorios.

Las operaciones financieras vinculadas con Donald Trump

Una investigación publicada en julio de 2026 por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) analizó operaciones bursátiles relacionadas con GEO Group y CoreCivic.

El trabajo, firmado por Lama Elsharif y Linnaea Honl-Stuenkel, identificó 29 operaciones de compra y venta de acciones de ambas compañías realizadas por intermediarios financieros que administraban inversiones de Donald Trump.

Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos.
Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Según los documentos examinados, el valor acumulado de las transacciones se ubicó entre 281.029 y 990.000 dólares. Las primeras compras se registraron diez días después del comienzo de su segundo mandato.

La Administración Trump señaló que las inversiones son administradas por entidades financieras externas y que el presidente no participa en las decisiones de compra o venta.

La investigación documentó estas operaciones, sin establecer que Trump hubiera intervenido personalmente en ellas ni que existieran irregularidades.

Los vínculos profesionales y los servicios contratados por ICE

CREW también examinó aportes políticos de GEO Group, CoreCivic y personas vinculadas con ambas compañías a iniciativas relacionadas con Trump.

En cuanto a los antecedentes profesionales, David Venturella, exejecutivo de GEO Group, fue designado director interino de ICE en 2026. Por su parte, Tom Homan, encargado de la política fronteriza estadounidense, había trabajado como consultor remunerado para la misma empresa.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La actividad de estas compañías comprende la administración de establecimientos, el transporte de personas detenidas y los sistemas de supervisión electrónica, incluidos dispositivos de seguimiento mediante GPS.

Los estudios ofrecen un panorama de los ingresos del sector privado de detención migratoria en Estados Unidos, los contratos gubernamentales y las relaciones financieras y profesionales documentadas con integrantes de la administración estadounidense.

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