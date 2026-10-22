Elecciones de medio término en Estados Unidos: qué dicen las encuestas para los comicios que definen la conformación del Congreso

Congreso de EEUU. Foto: Reuters

A pocas semanas de ir a las urnas para las elecciones de medio término, las encuestas reflejan una clara intención de voto de los estadounidenses para los comicios que definen la conformación del Congreso.

Según MITOFSKY junto con TResearch en su Monitor Electoral Internacional, actualizado al 19 de octubre, la denominada “boleta genérica” para el Congreso muestra a los candidatos demócratas con el 51,6% de las preferencias, frente al 43,2% de los republicanos. La diferencia alcanza así los 8,4 puntos porcentuales, una ventaja considerable en términos nacionales y superior a la observada en varios ciclos electorales recientes.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que la boleta genérica constituye un indicador del clima político nacional y no necesariamente se traduce de manera directa en la distribución final de bancas. El sistema electoral estadounidense, basado en distritos uninominales para la Cámara de Representantes y dinámicas estatales para el Senado, suele generar diferencias entre el voto agregado y los resultados efectivos.

Encuesta de las elecciones de medio término en Estados Unidos Foto: Canal 26

Las proyecciones favorecen a los demócratas

En paralelo a las encuestas de intención de voto, los modelos estadísticos también muestran una ventaja para el oficialismo del Congreso.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

El modelo de Decision Desk HQ, publicado el 13 de octubre, asigna un 77% de probabilidad de que los demócratas mantengan el control de la Cámara de Representantes. Para el Senado, la estimación es más ajustada, con una probabilidad del 56% de conservar la mayoría.

Los analistas subrayan que estas cifras no representan porcentajes de intención de voto, sino estimaciones probabilísticas construidas a partir de encuestas, antecedentes electorales y variables demográficas. En otras palabras, reflejan las chances de cada partido de obtener una mayoría legislativa y no el caudal exacto de sufragios esperado.

Elecciones en EEUU Foto: Canal 26

Cámara y Senado, con dinámicas diferentes

Mientras la Cámara de Representantes parece inclinarse con mayor claridad hacia los demócratas según las proyecciones, el Senado aparece como el gran foco de incertidumbre.

Senado de Estados Unidos. Foto: NA.

La diferencia entre una probabilidad del 77% para la Cámara y del 56% para el Senado revela que varias contiendas senatoriales continúan siendo altamente competitivas. En ese escenario, unos pocos estados podrían terminar definiendo el equilibrio de poder en Washington para los próximos años.

Una elección con impacto nacional

El resultado de los comicios será determinante para la agenda legislativa del próximo período. Mantener el control de ambas cámaras permitiría a los demócratas avanzar con mayor facilidad en sus iniciativas económicas y sociales, mientras que una recuperación republicana en alguna de las dos cámaras podría abrir una etapa de negociación y mayor equilibrio institucional.

Con una ventaja nacional favorable a los demócratas y modelos electorales que los ubican como favoritos, la recta final de la campaña se concentra ahora en los estados y distritos competitivos, donde se definirá el mapa político del Congreso y, en gran medida, el rumbo de la política estadounidense en los próximos años.