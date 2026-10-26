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En 2006, Lula da Silva derrotó a Geraldo Alckmin en el balotaje: 20 años después, ganaron juntos otra elección en Brasil

Fueron adversarios, intercambiaron críticas y terminaron formando una alianza. La fórmula volvió a imponerse en las elecciones presidenciales realizadas durante este 2026.

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Lula da Silva y Geraldo Alckmin elecciones brasil 2026 balotaje
Lula da Silva y Geraldo Alckmin Foto: REUTERS
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En 2006, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Geraldo Alckmin en el balotaje presidencial de Brasil con el 60,83% de los votos frente al 39,17% de su rival. Este domingo 25 de octubre, ambos volvieron a ganar una elección presidencial veinte años después, pero esta vez como compañeros de fórmula: Lula fue reelegido presidente y Alckmin vicepresidente en lo que se trata de una transformación de dos antiguos adversarios en aliados que representa uno de los giros políticos de la historia reciente brasileña.

Cómo fue el balotaje de 2006 en el que Lula derrotó a Geraldo Alckmin

El 29 de octubre de 2006, Lula buscaba su primera reelección presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Alckmin, exgobernador de San Pablo, representaba al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

La campaña estuvo marcada por diferencias políticas y acusaciones cruzadas. Ambos pertenecían a espacios que habían protagonizado buena parte de la competencia presidencial brasileña desde la década de 1990.

Según los resultados oficiales publicados por el Senado brasileño, Lula obtuvo 58.295.042 votos y Alckmin reunió 37.543.178. La diferencia fue de 20.751.864 sufragios, equivalente a 21,66 puntos porcentuales.

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Un detalle poco conocido de aquella elección es que Alckmin perdió votos entre ambas vueltas: pasó de casi 40 millones en la primera a 37,5 millones en la segunda, mientras Lula incrementó considerablemente su respaldo.

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Geraldo Alckmin y Lula da Silva Foto: Reuters

Por qué Lula y Alckmin pasaron de rivales a compañeros de fórmula en 2022

Durante años, los dirigentes mantuvieron posiciones enfrentadas. Alckmin incluso volvió a disputar la Presidencia en 2018 y fue crítico de los gobiernos del PT. Sin embargo, el escenario cambió antes de las elecciones de 2022: Lula buscaba regresar al poder y ampliar su alianza hacia sectores de centro que históricamente habían acompañado al PSDB.

En marzo de aquel año, Alckmin abandonó el PSDB y se incorporó al Partido Socialista Brasileño (PSB). Poco después fue confirmado como candidato a vicepresidente de Lula, una decisión que reunió a dos dirigentes que habían competido directamente por la Presidencia.

La alianza buscaba construir una coalición política más amplia frente a Jair Bolsonaro. El acuerdo terminó imponiéndose en el balotaje del 30 de octubre de 2022, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) proclamó electos a Lula y Alckmin como presidente y vicepresidente.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil Foto: REUTERS

Qué pasó en las elecciones de 2026 y por qué volvieron a ganar juntos

La sociedad política se mantuvo durante el tercer mandato de Lula. Entre enero de 2023 y abril de 2026, Alckmin también estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, además de ejercer la vicepresidencia.

Para las elecciones de octubre de 2026, el PT y el PSB decidieron repetir la fórmula. Esta vez enfrentaron al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL).

Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro
Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS

Según el balance oficial del TSE, Lula consiguió 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79% de los sufragios válidos, frente a los 59.826.041 votos (48,21%) de Bolsonaro. Alckmin también obtuvo la reelección como vicepresidente.

De esta manera, el dirigente que perdió contra Lula por más de 20 millones de votos en 2006 terminó acompañándolo en dos victorias presidenciales consecutivas, en 2022 y 2026: ambos iniciarán su nuevo mandato el 5 de enero de 2027. La fórmula que nació de una alianza entre antiguos adversarios continuará gobernando Brasil hasta 2031.

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