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Balotaje en Brasil, EN VIVO: “Llegó el momento de cambiar”, Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas este domingo 25 de octubre, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales. Seguí el minuto a minuto de la jornada electoral.

Rebeca Hirschfeld
Camila Tomaselli
Por Rebeca Hirschfeld y Camila Tomaselli
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Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”
El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) a su llegada para votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro, durante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. EFE/Antonio Lacerda Foto: EFE
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro llegan al balotaje de este domingo con la elección más pareja desde el regreso de la democracia.

El actual mandatario Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores, busca la reelección tras haber obtenido poco más del 45% de los votos en la primera ronda. Su plataforma promueve el fortalecimiento de la salud pública universal, la intervención estatal distributiva y la protección de los derechos laborales.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encabeza una propuesta enfocada en la disciplina fiscal y el desarrollo agroindustrial. El candidato sostiene que garantizará el poder adquisitivo de los trabajadores mediante aumentos salariales superiores a la inflación.

Seguí la cobertura de las elecciones en Brasil Minuto a Minuto:

Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”

El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”.

Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”
El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) a su llegada para votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro, durante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. EFE/Antonio Lacerda Foto: EFE

En una jornada histórica, Brasil va a las urnas en un balotaje que definirá la continuidad de Lula da Silva o la vuelta del bolsonarismo al poder.

Los colegios electorales abren para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil

Los colegios electorales abrieron este domingo puntualmente a las 08.00 hora local para la segunda vuelta de las presidenciales.

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada. Los puestos de votación atenderán a los electores hasta las 17.00 y se espera que disminuya la abstención del 21,08 % registrada en la primera vuelta, la más alta desde 1998.

Elecciones en Brasil 2026.
Elecciones en Brasil 2026. Foto: REUTERS

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre los candidatos.

Elecciones en BrasilBalotajeLula da Silva Flavio Bolsonaro
Rebeca Hirschfeld
Rebeca Hirschfeld

Editora

Se especializa en temas de salud, bienestar y actualidad. Leer bio

Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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