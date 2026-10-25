Balotaje en Brasil, EN VIVO: “Llegó el momento de cambiar”, Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro

El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) a su llegada para votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro, durante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. EFE/Antonio Lacerda Foto: EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro llegan al balotaje de este domingo con la elección más pareja desde el regreso de la democracia.

El actual mandatario Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores, busca la reelección tras haber obtenido poco más del 45% de los votos en la primera ronda. Su plataforma promueve el fortalecimiento de la salud pública universal, la intervención estatal distributiva y la protección de los derechos laborales.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encabeza una propuesta enfocada en la disciplina fiscal y el desarrollo agroindustrial. El candidato sostiene que garantizará el poder adquisitivo de los trabajadores mediante aumentos salariales superiores a la inflación.

Seguí la cobertura de las elecciones en Brasil Minuto a Minuto:

08:43 Flávio Bolsonaro votó en Rio de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar” El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro: “Llegó el momento de cambiar”. El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro (c) a su llegada para votar este domingo en una escuela de Río de Janeiro, durante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. EFE/Antonio Lacerda Foto: EFE En una jornada histórica, Brasil va a las urnas en un balotaje que definirá la continuidad de Lula da Silva o la vuelta del bolsonarismo al poder.