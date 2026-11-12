Jimena Carrizo, peluquera: “Si quiero que tu cabello esté sano y lindo, tengo que ser la que te diga que no” Foto: Gemini

Cambiar el color del pelo puede parecer una decisión simple, pero hay transformaciones que requieren tiempo, evaluación y cuidados especiales. Jimena Carrizo, peluquera y estilista de Pueblo Esther, contó que no siempre acepta los pedidos de sus clientas si eso pone en riesgo la salud capilar. “Si yo quiero mantenerte como clienta y que tu cabello esté sano y esté lindo, tengo que ser la que te diga no”, sostuvo en una entrevista con Enlace de Noticias.

La especialista explicó que antes de iniciar una coloración es fundamental analizar el estado del cabello y ser sincera sobre los resultados posibles. Para Carrizo, la honestidad es clave: “Yo soy muy franca y muy sincera”, afirmó. Prefiere explicar por qué una transformación no es recomendable antes que prometer un resultado que pueda perjudicar el pelo.

Por qué no todos los cambios de color se pueden hacer en una sola sesión

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier tono se puede lograr en una sola visita a la peluquería. El resultado depende de la base natural, las coloraciones previas y el estado actual del cabello.

Carrizo detalló que el profesional debe marcar los límites del procedimiento y proponer alternativas. “Lo que nosotros hacemos desde el salón es ofrecerle lo que se puede y lo que no se puede”, señaló. En muchos casos, rechaza trabajos que podrían dañar la fibra capilar.

Peluquería, look, corte de pelo. Foto: Freepik

La estilista también recomendó informar al peluquero sobre los tratamientos y tinturas anteriores. Esa información permite evaluar mejor las posibilidades y evitar procedimientos que deterioren el pelo.

Cómo elegir el color adecuado según cada persona

La elección del tono no debería depender solo de una foto o de una tendencia. Carrizo remarcó que cada cabello tiene características particulares y que el trabajo de colorimetría requiere analizar la base sobre la que se va a trabajar.

“Tenés que ser más natural y ver qué le queda bien a la clienta”, explicó. El objetivo es encontrar un color que acompañe las características de cada persona y que sea fácil de mantener.

La estilista contó que adapta cada trabajo a las necesidades de quien se sienta en el sillón. “Trato de buscar la comodidad de la clienta en base a lo que la clienta busca y lo que le molesta día a día”, dijo.

Detrás de una coloración hay conocimientos técnicos que no siempre se ven. “Tienen mucha matemática la colorimetría”, resumió Carrizo. La elección de pigmentos y proporciones es parte del proceso para lograr el resultado buscado.

Tendencias y recomendaciones para cuidar el cabello

Carrizo observó una preferencia por los tonos naturales y los contrastes suaves. Entre las alternativas mencionó bases chocolatosas con iluminaciones claras y efectos que imitan el aclarado natural del sol.

La recomendación principal es no apurarse ni elegir un color solo porque está de moda. Una buena consulta en la peluquería permite conocer qué transformación es posible, cuánto mantenimiento requiere y, sobre todo, cómo cuidar la salud del cabello durante el proceso.