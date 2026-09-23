Los peluqueros coinciden: secar el pelo de atrás hacia delante y a contrapelo ayuda a ganar un volumen precioso

El procedimiento comienza con el cabello húmedo, pero no completamente empapado. Foto: Imagen generada con IA.

Conseguir más volumen en el pelo puede depender tanto de la técnica de secado como del corte o los productos utilizados. Una de las recomendaciones de peluqueros profesionales consiste en secar el cabello desde atrás hacia delante y trabajar las raíces en sentido contrario a su crecimiento para conseguir mayor elevación. La técnica fue explicada por la estilista Aanchal Morwani y también es recomendada por el peluquero Gabriel Samra.

Cómo secar el pelo para levantar las raíces

El procedimiento comienza con el cabello húmedo, pero no completamente empapado. Una vez retirada buena parte del exceso de agua, se puede inclinar la cabeza hacia delante y dirigir el aire del secador hacia las raíces, trabajando en sentido contrario a la dirección natural en la que cae el cabello, detalló el sitio Trendencias.

Recomendaciones de un peluquero para saber todo lo que tenés que tener en cuenta antes de pasar por las tijeras y cambiar tu look. Foto: Freepik

Morwani señala que secar desde atrás hacia delante, levantando la raíz y trabajando a contrapelo, ayuda a despegar el cabello del cuero cabelludo. Samra utiliza una técnica similar y recomienda mover las raíces con los dedos mientras se mantiene la cabeza inclinada para generar volumen antes de realizar un brushing.

La técnica también coincide con las recomendaciones de profesionales de peluquería, que aconsejan levantar el cabello desde la raíz y secarlo contra la dirección en la que normalmente cae cuando se busca mayor volumen.

Qué hacer para conseguir todavía más volumen

Una vez que las raíces están levantadas, se puede continuar el secado por secciones. Para un brushing, los profesionales recomiendan utilizar un cepillo redondo y elevar el cabello alejándolo del cuero cabelludo mientras se dirige el aire del secador sobre cada sección.

Otra posibilidad es terminar cada sección con aire frío. Este paso ayuda a fijar la forma conseguida durante el secado.

En cabellos finos, Morwani también menciona técnicas adicionales como un cardado muy ligero o el uso de herramientas de crimpado en la zona interna de la raíz. Sin embargo, estas alternativas requieren mayor cuidado para evitar generar demasiada tensión o dañar la fibra capilar.

Qué precauciones tomar con el secador en 2026

Conseguir volumen no implica utilizar la máxima temperatura . La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda reducir el uso del secador siempre que sea posible y utilizar la temperatura más baja que resulte efectiva, ya que el calor excesivo puede provocar daño en el cabello.

También recomienda dejar que el cabello se seque parcialmente al aire antes de utilizar herramientas térmicas y aplicar productos destinados a protegerlo del calor. El cabello mojado es más vulnerable al quiebre, por lo que conviene manipularlo con suavidad después del lavado.

La técnica de secar a contrapelo puede aportar volumen visual desde la raíz, pero no modifica la cantidad de cabello ni acelera su crecimiento. Foto: Freepik