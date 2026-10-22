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Fran Galán, estilista: “Estos son los 4 peinados que recomiendo para esta Navidad”

El estilista de The Beauty Concept Hair propuso alternativas para lucir en las fiestas, con opciones que se adaptan a distintos largos y estilos de cabello.

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Fran Galán, estilista: “Estos son los 4 peinados que recomiendo para Navidad”
Fran Galán, estilista: “Estos son los 4 peinados que recomiendo para Navidad”. Foto: Gemini
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La Navidad es uno de los momentos en los que el look cobra especial importancia, y el peinado puede marcar la diferencia en cualquier encuentro o cena. Para quienes buscan renovar su estilo sin caer siempre en el mismo recogido, el estilista Fran Galán, referente de The Beauty Concept Hair, compartió sus cuatro propuestas favoritas para las fiestas.

Cada una de estas opciones permite jugar con diferentes versiones según el largo y la textura del cabello, logrando desde un aire sofisticado hasta un look más relajado. Galán destacó que lo fundamental es adaptar el peinado al resultado que se quiera conseguir para la celebración.

Moño bajo con efecto mojado: elegancia y versatilidad

Entre las alternativas más elegidas, el moño bajo estilo bailarina (también conocido como recogido bajo) se impuso como un clásico renovado. Galán lo definió como un peinado “chic” y elegante, ideal para quienes buscan despejar el rostro y mantener el cabello prolijo durante toda la noche.

Este estilo admite variantes: se puede llevar con raya al costado, al medio o sumar accesorios metalizados para darle un toque diferente. El efecto mojado o “wet look” aporta un acabado pulido y definido, perfecto para quienes prefieren un recogido que se mantenga intacto durante la celebración.

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Fran Galán, estilista: “Estos son los 4 peinados que recomiendo para Navidad”
Fran Galán, estilista: “Estos son los 4 peinados que recomiendo para Navidad” Foto: Gemini

Ondas: del glamour de Hollywood al look surfero

Las ondas son otra de las propuestas destacadas por el estilista. Según Galán, este peinado aporta “densidad, movimiento y soltura” al cabello, y puede adaptarse tanto a un estilo glamoroso como a uno más descontracturado.

Para un resultado clásico, las ondas se trabajan en una misma dirección y luego se cepillan, logrando un efecto inspirado en el Hollywood antiguo. En cambio, si se alternan las direcciones, se consigue un look más informal y con mayor movimiento, ideal para quienes prefieren llevar el pelo suelto en las fiestas.

Colitas altas y voluminosas: un clásico con detalles modernos

La colita alta con volumen es la tercera opción recomendada. Este peinado puede combinarse con ondas o con el efecto mojado, y resulta especialmente favorecedor en melenas extralargas.

Para sumar un detalle original, Galán sugirió cubrir la gomita con una trenza o incorporar una trenza de espiga. Así, la coleta se transforma en una opción versátil, capaz de adaptarse tanto a un look sofisticado como a uno más relajado, jugando con las texturas y los accesorios.

Pelo lacio y brillante: minimalismo con personalidad

La última propuesta es el cabello lacio, pulido y con mucho brillo. Este estilo, que nunca pasa de moda, puede personalizarse cambiando la posición de la raya, recogiendo la parte frontal o sumando cintas y abalorios.

La clave está en lograr una terminación prolija y luminosa, que puede acompañar tanto un look minimalista como uno más elaborado con accesorios. El pelo lacio se mantiene vigente como una alternativa elegante y adaptable para las fiestas.

Las cuatro opciones recomendadas por Fran Galán tienen un punto en común: permiten adaptar el peinado a distintos estilos y necesidades, sin limitarse a una única forma de llevar el cabello. La elección dependerá del largo, la textura y el look que cada uno quiera lucir en Navidad.

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