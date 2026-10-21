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Chango Spasiuk, leyenda del folklore: “Mis artistas favoritos son Astor Piazzolla, Tránsito Cocomarola, Blasito Martínez Riera, Atahualpa Yupanqui”

El acordeonista misionero recomendó discos de Keith Jarrett y Sol Gabetta, y dijo que le gustaría tocar bien el piano y el violín.

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Chango Spasiuk, cuando era joven.
Si no fuera músico, Spasiuk dijo que le encantaría ser surfista profesional o, en su defecto, agricultor en el interior de Misiones. Foto: IG @changospasiuk.
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Chango Spasiuk, acordeonista y compositor de chamamé nacido en Apóstoles (Misiones), nombró a Astor Piazzolla, Tránsito Cocomarola, Blasito Martínez Riera y Atahualpa Yupanqui como sus artistas favoritos. Lo dijo en una entrevista de preguntas rápidas con Juan Francisco Domínguez (Goura), difundida en la cuenta de Instagram @gourasmusic y en el canal de YouTube Goura’s Music.

Qué discos poco conocidos recomienda y qué instrumentos quiere aprender

Spasiuk recomendó cuatro trabajos: “Olor a fuelle”, de Blasito Martínez Riera; el concierto en vivo de Piazzolla en el Central Park de Nueva York, que calificó como “un discazo”; “Sacred Hymns”, de Keith Jarrett con música de Gurdjieff; y las obras para violonchelo de Sol Gabetta.

El concierto de Piazzolla en Central Park se grabó el 6 de septiembre de 1987, según AllMusic y la American Symphony Orchestra. Entre los instrumentos que no domina por completo, nombró el piano (lo usa para componer, pero quiere tocarlo bien) y el violín.

Qué haría si no fuera músico y a quién reviviría

Si no fuera músico, Spasiuk dijo que le encantaría ser surfista profesional o, en su defecto, agricultor en el interior de Misiones, cultivando lo que come. Si pudiera revivir a alguien, elegiría a sus padres: volvería a la casa familiar, los encontraría en el fondo del patio y tomaría mate con ellos.

Entre sus palabras favoritas enumeró “chamamé”, “amor”, “rezar”, “búsqueda”, “bailar”, “caminar”, “jugar”, “niñez” y “tierra colorada”. La que odia es “chabón”.

A qué huele su música y qué haría con una máquina del tiempo

  • Spasiuk recordó la frase de un amigo (“la chipa es el chamamé que se come”) y definió el aroma de su obra como el de la tierra colorada con las primeras gotas de lluvia y un poco de monte.
Spasiuk ganó el Premio Gardel 2015 al mejor disco de chamamé por “Tierra Colorada en el Teatro Colón”.
Spasiuk ganó el Premio Gardel 2015 al mejor disco de chamamé por “Tierra Colorada en el Teatro Colón”. Foto: IG @changospasiuk.
  • Si tuviera una máquina del tiempo, descartó el pasado y el futuro: pediría ayuda para estar en el presente, sin angustia por lo que pasó ni preocupación por lo que no pasó.
  • La lista de favoritos tiene antecedentes. En su debut en Cosquín, el 27 de enero de 1989 y de la mano de Los Chalchaleros, Spasiuk coincidió con Atahualpa Yupanqui.
  • Spasiuk ganó el Premio Gardel 2015 al mejor disco de chamamé por “Tierra Colorada en el Teatro Colón”.

Preguntas frecuentes sobre el Chango Spasiuk

  • ¿Quién es Chango Spasiuk? Horacio Eugenio Spasiuk es acordeonista, compositor y director de chamamé. Con “Tarefero de mis pagos” ganó el premio BBC Radio 3 de Música del Mundo como artista revelación en 2005.
  • ¿De dónde es Chango Spasiuk? Nació en Apóstoles, provincia de Misiones (Argentina), y es nieto de inmigrantes ucranianos.
  • ¿Cuántos años tiene Chango Spasiuk? Tiene 58 años: nació el 23 de septiembre de 1968.
FolkloreChango SpasiukAstor PiazzollaAtahualpa YupanquiMúsica
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