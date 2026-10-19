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Diego Guelar reaccionó a la propuesta de EEUU de disolver el comité de la ONU donde Argentina reclama por Malvinas: “No coincidiremos”

El dirigente se pronunció luego de que Washington planteara eliminar el Comité Especial de Descolonización, que cada año pide retomar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

Diego Guelar
Por Diego Guelar
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Diego Guelar, exembajador argentino. Foto: Wikipedia
Diego Guelar, ex embajador argentino.
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Diego Guelar se pronunció este lunes sobre la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los espacios internacionales donde Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

A través de su cuenta de X, dejó entrever una posible diferencia con Washington: “Es de suponer que no coincidiremos, esta vez, con los EEUU…”.

Qué dijo Diego Guelar sobre la propuesta de Estados Unidos por Malvinas

El mensaje de Guelar fue publicado en respuesta a una información difundida por Clarín, que dio cuenta de la iniciativa estadounidense para poner fin al funcionamiento del organismo de Naciones Unidas.

La representación de Estados Unidos argumentó que el comité “ha perdido su propósito original” y cuestionó que continúe examinando y aprobando documentos similares año tras año, pese a los avances registrados en los procesos de descolonización.

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Diego Guelar, NA
Tuit de Diego Guelar.
Diego Guelar opinó sobre la decisión de la ONU. Foto: Captura X

Además, la delegación norteamericana puso bajo discusión los gastos operativos del organismo, particularmente los vinculados con los viajes anuales de sus integrantes a territorios del Caribe y del Pacífico Sur.

Frente a esa postura, Guelar compartió la publicación y expresó su expectativa de que, en esta oportunidad, Argentina no acompañe el planteo estadounidense.

Por qué el Comité de Descolonización de la ONU es importante para Argentina

El Comité Especial de Descolonización constituye un ámbito relevante para el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Cada año, sus integrantes adoptan por consenso una resolución que insta a Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales para abordar la disputa de soberanía sobre el archipiélago.

La propuesta estadounidense introduce así una discusión sobre la continuidad de uno de los mecanismos diplomáticos en los que se mantiene vigente el tratamiento internacional de la cuestión Malvinas.

En junio, el canciller argentino Pablo Quirno denunció la “militarización” de las islas y la “explotación unilateral de los recursos naturales” por parte del Reino Unido.

En paralelo, Argentina solicitó medidas ante el Tribunal del Mar con el objetivo de intentar detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, cuyas actividades recibieron el respaldo británico.

Qué tiene que pasar para que se disuelva el comité de Naciones Unidas

La iniciativa de Estados Unidos no implica la eliminación inmediata del organismo. Para concretarse, la disolución del Comité Especial de Descolonización debería ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, el planteo abre un nuevo frente de discusión diplomática en torno a un organismo que mantiene el reclamo argentino por Malvinas dentro de la agenda internacional.

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