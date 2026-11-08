Diego Guelar analizó el discurso del papa León XIV y puso el foco en la reacción de Milei: “Aplaudió algunos párrafos, otros no”

El Papa León XIV junto a Javier Milei en su primer discurso en Argentina, en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

El exembajador argentino Diego Guelar se pronunció sobre el primer discurso del Papa León XIV en la Argentina, pronunciado este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, y destacó varios de sus planteos políticos, económicos y sociales.

También hizo una observación sobre la actitud del presidente Javier Milei, al señalar que aplaudió determinados fragmentos de la intervención, pero no otros.

Qué dijo Diego Guelar sobre el discurso del Papa León XIV

A través de una publicación en su cuenta de X, acompañada por una fotografía del discurso, Guelar enumeró los principales conceptos que, a su entender, reivindicó el jefe de la Iglesia católica durante su encuentro con las autoridades argentinas.

“El PAPA reivindicó la ‘Economía al servicio de la gente’, la UNIDAD de América del Sur, la UNIDAD NACIONAL, los DEBERES SOCIALES indelegables del ESTADO, el cuidado del MEDIOAMBIENTE”, expresó.

El diplomático también recuperó la frase “Bienvenidos todos”, utilizada por León XIV durante su intervención, y cerró su mensaje con una reflexión sobre la recepción que tuvieron las palabras del Pontífice entre los presentes.

“El Presidente Milei APLAUDIÓ algunos párrafos… otros NO… buena oportunidad para la REFLEXIÓN”, escribió Guelar.

De esta manera, el exembajador puso el acento tanto en el contenido del mensaje papal como en la reacción del mandatario argentino. Sin embargo, no precisó cuáles fueron los pasajes que Milei decidió aplaudir y cuáles no.

Economía, unidad nacional y medioambiente: los ejes del mensaje papal

Durante su discurso, León XIV defendió una economía centrada en las personas, con especial atención a quienes buscan trabajo, los adultos mayores y las familias que atraviesan dificultades económicas.

También reivindicó la importancia de la iniciativa privada, pero planteó que el crecimiento debe beneficiar a los sectores que enfrentan mayores obstáculos.

En materia política, el Pontífice llamó a fortalecer el diálogo entre quienes piensan diferente y a preservar la unidad nacional. Además, destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países sudamericanos y proteger los recursos naturales.

Estas fueron algunas de las ideas que Guelar eligió destacar en su publicación. Su comentario sobre los aplausos de Milei y su invitación a reflexionar marcaron el tono de una intervención centrada en la recepción política del mensaje del Papa.