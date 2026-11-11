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Reflexiones de Antonio Arcuri | La economía debe estar al servicio de la personas, y no las personas al servicio de la economía

Después de estos días del Santo Padre en la Argentina, su mensaje vuelve a resonar con más fuerza que nunca.

Antonio Arcuri
Por Antonio Arcuri
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El Papa León XIV en el Palacio Libertad.
El Papa León XIV brindó un discurso en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS
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Después de estos días del Santo Padre en la Argentina, su mensaje vuelve a resonar con más fuerza que nunca: “La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”.

No se trata de rechazar el capital, la inversión, la producción ni el crecimiento económico. Se trata de comprender que ninguna variable macroeconómica puede convertirse en un fin superior a la dignidad de la persona.

El desarrollo real de una Nación no se mide únicamente por el equilibrio de sus cuentas o el volumen de sus inversiones, sino también por la calidad de vida de su pueblo: el acceso al trabajo digno, el poder adquisitivo de los salarios, la protección de los sectores vulnerables y las oportunidades para las nuevas generaciones. Una economía que crece, pero deja a millones de personas atrás, acumula una deuda social insostenible.

Como nos pidió el Santo Padre, no podemos olvidarnos de los jubilados, de los desocupados, de los trabajadores que no llegan a fin de mes ni de los adultos mayores que han contribuido durante años a construir nuestra sociedad.

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Pobreza en la Argentina.

Detrás de cada número frío hay una familia, un trabajador y una historia de vida. Por eso, la economía no es un fin en sí mismo, sino un instrumento fundamental para alcanzar la justicia social y el desarrollo humano.

Que su paso por nuestra tierra no quede solamente en una fotografía o en una misa multitudinaria. Que nos deje una enseñanza y un compromiso: volver a poner a la persona en el centro de las decisiones económicas y políticas.

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