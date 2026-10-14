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Alerta en los Alpes suizos: los glaciares perdieron el 20% de su hielo en cinco años

Solo este año, el grosor medio de hielo en ciertos glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros y llegó a unos 10 metros en determinadas lenguas.

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🚨 ALERTA EN LOS ALPES SUIZOS | Los glaciares perdieron el 20% de su hielo en cinco años
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Los glaciares en Suiza perdieron un 5,5% de su volumen de hielo en el último año, marcando así una de las mayores pérdidas jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor intenso en la primavera y el verano. Al tener en cuenta los datos de los últimos 5 años, la pérdida es del 20%.

Esta situación extrema llevó la altura de cero grados por encima de los 4.000 metros durante un número récord de días (76), de acuerdo a los datos comunicados por la Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT) y la red de medición GLAMOS.

Solo este año, el grosor medio de hielo en ciertos glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros y llegó a unos 10 metros en determinadas lenguas, con una pérdida acumulada de casi el 20% del volumen glaciar suizo desde 2021.

Una imagen tomada con un dron muestra el derretimiento del glaciar del Ródano en medio del cambio climático en Obergoms, Suiza.
Los glaciares suizos han perdido el 5,5% de su volumen total en 2026, según la última evaluaciónEnlace externo de la Red Suiza de Monitorización de Glaciares (GlamosEnlace externo) y de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT). Foto: REUTERS

Las mediciones realizadas en septiembre en 23 glaciares de los Alpes suizos muestran que el año hidrológico 2025/26 registró un balance de masa de -2,9 metros de equivalente en agua, el segundo peor resultado de la serie histórica, solo por detrás del excepcional 2022, aunque en algunos glaciares sí hubo pérdidas récord.

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Los científicos apuntaron a una “combinación de factores especialmente desfavorable”, empezando por un invierno 2025/26 que estuvo entre los diez menos nevados desde el inicio de las mediciones, mientras que entre mayo y septiembre todos los meses estuvieron marcados por la sequía y al menos una ola de calor.

La nieve que protege el hielo durante el verano desapareció parcialmente ya en junio, mientras que en septiembre apenas quedaba incluso a 3.500 metros de altitud, según los datos expuestos.

El glaciólogo Matthias Huss, de la ETH Zúrich y director del programa de Monitoreo de Glaciares en Suiza (GLAMOS), camina sobre el glaciar Scex Rouge para medir la pérdida de hielo en medio del cambio climático en Glacier 3000 en Les Diablerets, Suiza.
Los glaciares suizos han perdido el 5,5% de su volumen total en 2026, según la última evaluaciónEnlace externo de la Red Suiza de Monitorización de Glaciares (GlamosEnlace externo) y de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT). Foto: REUTERS

Los datos y observaciones de este verano también muestran que el retroceso no afecta únicamente al volumen de hielo, sino que también se ha producido la desaparición de pequeños glaciares y la desintegración de algunas lenguas.

Entre ellos figuran el Bella Tola, en el cantón de Valais, y el Griessfiren/Plattalvafirn, en Glaris, cuya desaparición completa ha sido documentada mediante fotografías.

Entre 1973 y 2016 desaparecieron más de 1.000 glaciares suizos y alrededor de un centenar más lo hicieron entre 2016 y 2023. No obstante, todavía no existe una cifra definitiva del número de glaciares desaparecidos en 2026.

Una vista desde un dron muestra agua de deshielo cayendo en cascada por el glaciar Mont Mine en Suiza.
Los glaciares suizos han perdido el 5,5% de su volumen total en 2026, según la última evaluaciónEnlace externo de la Red Suiza de Monitorización de Glaciares (GlamosEnlace externo) y de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT). Foto: REUTERS

Según la SCNAT y GLAMOS , el deshielo tiene ahora un efecto paradójico sobre los recursos hídricos, puesto que los glaciares perdieron unos 2.200 millones de metros cúbicos de agua entre julio y septiembre (más de cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares del país), lo que ha amortiguado temporalmente los periodos de escasez hídrica.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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