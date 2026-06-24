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El puente colgante más impactante de Europa está en Suiza: tiene casi 500 metros, desafía al miedo y enamora a los turistas

La estructura, de apenas 65 centímetros de ancho, se eleva hasta 85 metros sobre el valle del Grabengufer, una combinación que pone a prueba incluso a quienes no sufren vértigo. Su diseño liviano y transparente busca integrarse al entorno sin alterar el paisaje.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Charles Kuonen, el puente colgante más impactante de Europa.
Charles Kuonen, el puente colgante más impactante de Europa. Foto: Europaweg
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Suspendido en el corazón de los Alpes, donde el aire es tan puro como las postales que lo rodean, el puente colgante Charles Kuonen se convirtió en uno de los íconos más impactantes del turismo de aventura en Europa. Ubicado cerca de la localidad de Randa, esta pasarela peatonal no solo impresiona por su diseño, sino también por la experiencia que propone: atravesar casi medio kilómetro caminando sobre el vacío.

Inaugurado el 29 de julio de 2017, el puente fue durante varios años el más largo del mundo en su categoría, con una extensión de 494 metros que lo convirtió en un récord global hasta 2021. Hoy sigue siendo uno de los más espectaculares del planeta, especialmente dentro del circuito alpino.

La estructura, de apenas 65 centímetros de ancho, se eleva hasta 85 metros sobre el valle del Grabengufer, una combinación que pone a prueba incluso a quienes no sufren vértigo. Para intensificar la experiencia, el suelo es parcialmente transparente: una rejilla metálica que permite ver directamente el fondo del valle, donde el paisaje alpino se despliega en toda su magnitud.

El puente colgante Charles Kuonen tiene una extensión de 494 metros, que lo convirtió en récord hasta 2021. Foto: Europaweg

El puente Charles Kounen de Suiza, una obra nacida de la necesidad

Fue construido para reemplazar a una antigua pasarela que había quedado inutilizada por desprendimientos de rocas pocos años después de inaugurarse. Sin esta conexión, los senderistas que recorrían la famosa ruta Europaweg se veían obligados a descender cientos de metros y volver a subir, alargando considerablemente el trayecto.

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El nuevo puente cambió ese panorama: hoy permite cruzar el valle en cuestión de minutos, reduciendo un tramo que anteriormente podía demandar entre 4 y 5 horas a apenas unos 10 minutos de caminata. La obra se completó en un plazo de 10 semanas y demandó una inversión cercana a los 750 mil francos suizos, financiados por municipios de la región y aportes privados. El principal patrocinador, un empresario local vinculado al negocio del vino, dio nombre a la estructura.

Una experiencia turística inolvidable en el puente Charles Kuounen

El Charles Kuonen no es solo una proeza de la ingeniería: es también una de las atracciones más buscadas por senderistas y viajeros que visitan Suiza. Forma parte del Europaweg, un sendero de alta montaña que une las localidades de Grächen y Zermatt, que es considerado uno de los recorridos más espectaculares de los Alpes.

Charles Kuonen se completó en 10 semanas y demandó una inversión cercana a los 750 mil francos suizos. Foto: Europaweg

Quienes se animan a cruzarlo son recompensados con vistas privilegiadas de algunos de los picos más imponentes de la región, como el Weisshorn y el Matterhorn, además de glaciares y valles profundos que parecen sacados de una postal.

El acceso al puente implica una caminata previa (de entre dos y siete horas, según el punto de partida) lo que convierte la travesía en una experiencia completa de turismo de aventura. Además, su apertura es estacional: generalmente puede visitarse entre mayo y octubre, ya que las condiciones climáticas invernales lo vuelven inaccesible.

Entre el vértigo y la contemplación

Más allá de los números, el puente Charles Kuonen representa un encuentro único entre naturaleza y tecnología. Su diseño liviano y transparente busca integrarse al entorno sin alterar el paisaje, mientras ofrece a los visitantes una sensación difícil de replicar: caminar suspendidos en medio de los Alpes, con un abismo bajo los pies y cumbres nevadas al horizonte.

Más allá de los números, el puente Charles Kuonen representa un encuentro único entre naturaleza y tecnología. Foto: Europaweg

Para algunos, cruzarlo es un desafío personal. Para otros, una oportunidad fotográfica inolvidable. En todos los casos, la experiencia confirma por qué Suiza sigue siendo un destino emblemático para quienes buscan emoción, naturaleza y obras que empujan los límites de la ingeniería.

Datos curiosos sobre el puente colgante Charles Kuonen

  • Capacidad: diseñado para soportar a cientos de personas simultáneamente, aunque el cruce suele realizarse en pequeños grupos por seguridad.
  • Construcción exprés: fue terminado en menos de tres meses por una empresa especializada en estructuras de montaña.
  • Estabilidad: cuenta con un sistema especial de amortiguación que reduce las oscilaciones provocadas por el viento o el paso de personas.
  • Peso total: alrededor de 58 toneladas, con cables que suman unas 8 toneladas.
PuenteAlpes suizosSuiza
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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