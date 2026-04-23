Tren más impactante Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mientras el mundo apuesta por la velocidad, existe un tren que va en sentido contrario y convierte el trayecto en el verdadero destino. Con más de 300 kilómetros de recorrido a través de montañas, valles y cumbres nevadas, esta experiencia ferroviaria es considerada una de las más impresionantes del mundo y se volvió un ícono del turismo premium en Europa.

No es un tren común. No es transporte. Es una experiencia diseñada para mirar, detener el tiempo y dejarse sorprender por algunos de los paisajes más fotografiados del planeta.

Un viaje único a través del corazón de los Alpes suizos

Este tren turístico conecta dos de los destinos alpinos más famosos de Suiza: St. Moritz y Zermatt, atravesando el corazón de los Alpes en un recorrido que dura alrededor de ocho horas. A lo largo del camino, el tren serpentea a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, cruzando valles profundos, ríos cristalinos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo.

Lejos de ser una desventaja, su ritmo pausado es parte de su encanto. De hecho, es conocido mundialmente como el tren expreso más lento, una característica que permite disfrutar cada postal natural sin apuros.

Ventanales panorámicos y vistas sin interrupciones

Uno de los grandes diferenciales de este tren está en sus vagones especialmente diseñados para el turismo panorámico. Sus enormes ventanales de techo a piso ofrecen una vista sin obstáculos de los paisajes alpinos, incluso cuando el tren atraviesa zonas de nieve permanente o desfiladeros estrechos.

Lanzan el tren panorámico más asombroso del mundo Foto: Excellence Class

Cada asiento está orientado para que el pasajero nunca pierda contacto visual con el exterior. En invierno, las montañas cubiertas de nieve crean una escena digna de película; en verano, los prados verdes y los lagos reflejan los picos alpinos como espejos naturales.

Ingeniería ferroviaria entre túneles y puentes históricos

Durante el trayecto, el tren atraviesa más de 90 túneles y cerca de 300 puentes, muchos de ellos consideradas obras maestras de la ingeniería ferroviaria. Uno de los puntos más emblemáticos es un viaducto de piedra curvo que se eleva a más de 60 metros de altura y desemboca directamente en un túnel excavado en la montaña.

También se recorren tramos declarados Patrimonio de la Humanidad, donde la integración entre naturaleza y tecnología ferroviaria alcanza su máximo nivel. Cada curva revela una nueva postal, lo que convierte al viaje en una experiencia sensorial constante.

Lujo, gastronomía y confort a bordo

El confort es otro de los pilares de esta experiencia. Además de las clases tradicionales, el tren ofrece una categoría premium pensada para quienes buscan un viaje exclusivo. En estos vagones, cada pasajero tiene su asiento junto a la ventana, servicio personalizado y una propuesta gastronómica de varios pasos.

Los platos están inspirados en la cocina suiza contemporánea y se acompañan con vinos seleccionados. Todo está pensado para que el viaje sea tan memorable por dentro como por fuera.

Los paisajes más impactantes del recorrido

A lo largo del trayecto, el tren atraviesa algunos de los escenarios naturales más reconocidos de Suiza:

Ciudades alpinas históricas con arquitectura medieval

Gargantas profundas con ríos turquesa

Pasos de montaña cubiertos de nieve gran parte del año

Valles abiertos rodeados de picos de más de 4.000 metros

El punto más elevado del recorrido supera los 2.000 metros de altura, lo que garantiza vistas ininterrumpidas de alta montaña.

Tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes hermosos Foto: Excellence Class

Un clásico del turismo mundial que no pierde vigencia

Este tren comenzó a operar en la primera mitad del siglo XX y, lejos de quedar obsoleto, se reinventó como uno de los productos turísticos ferroviarios más prestigiosos del mundo. Cada año, cientos de miles de viajeros de todos los continentes lo eligen como una experiencia imperdible en Europa.

En una era dominada por vuelos express y traslados fugaces, este tren demuestra que viajar despacio puede ser la forma más intensa de conocer un destino.

Por qué este viaje se volvió viral entre los amantes del turismo

Las redes sociales ayudaron a convertir este recorrido en un fenómeno global. Videos grabados desde el interior del tren muestran paisajes irreales, curvas imposibles y escenas que parecen sacadas de una postal. Esa combinación de naturaleza extrema, lujo y calma es lo que lo posiciona como uno de los viajes más deseados del mundo.