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Mide 1,99 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness: la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

El increíble ejemplar de raza Shire pertenece a Brett Masters, propietario de Tove Valley Shire Horses, un centro especializado en la cría y exhibición de esta emblemática raza británica. Su dueño asegura que “solo es un bebé” y que aún tiene tres años más de crecimiento.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Hugo, el caballo vivo más alto del mundo con 1,99 metros de altura y apenas 4 años de vida.
Hugo, el caballo vivo más alto del mundo con 1,99 metros de altura y apenas 4 años de vida. Foto: The Indepedent
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Con apenas 4 años, Hugo ya se convirtió en una auténtica celebridad del mundo ecuestre. Este impresionante ejemplar de raza Shire, criado en el condado inglés de Northamptonshire, fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el caballo vivo más alto del planeta, tras alcanzar una alzada de 1,99 metros. Lo más llamativo es que, según sus cuidadores, aún no alcanzó su tamaño definitivo.

Un gigante de casi dos metros que rompió un récord mundial

La medición que le permitió ingresar a la edición 2027 de Guinness World Records fue realizada por un veterinario y siguió el protocolo oficial: sin herraduras y tomando como referencia la cruz, el punto más alto del lomo ubicado en la base del cuello. Con sus 199 centímetros de altura, equivalentes a 19,2 manos en la tradicional unidad ecuestre, Hugo superó a cualquier otro caballo vivo registrado por la organización.

Con 199 centímetros de altura, Hugo superó a cualquier otro caballo vivo registrado por la organización. Foto: BBC

El animal pertenece a Brett Masters, propietario de Tove Valley Shire Horses, un centro especializado en la cría y exhibición de esta emblemática raza británica. Cuando adquirió a Hugo con apenas 18 meses de edad, ya era evidente que se trataba de un ejemplar extraordinario. Sin embargo, su dueño nunca imaginó que terminaría superando incluso los parámetros habituales de una raza famosa por sus enormes dimensiones.

“Es solo un bebé”: por qué Hugo todavía podría crecer más

Lo que hace aún más sorprendente su récord es que Hugo continúa en pleno desarrollo. Según explicó Masters, los caballos Shire pueden seguir creciendo hasta los ocho años o incluso más, por lo que el actual récord podría no representar su altura definitiva.

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Todavía le quedan tres años de crecimiento. Es solo un bebé”, afirmó el criador al referirse al animal. Sin embargo, ese crecimiento acelerado también implica desafíos. Los especialistas que lo atienden monitorean permanentemente su evolución debido a que un tamaño tan excepcional puede generar problemas óseos, musculares y articulares.

Hugo recibe controles veterinarios, revisiones odontológicas cada seis meses y tratamientos de quiropráctica. Foto: KCH FM

Dieta especial, masajes y controles: la vida de lujo del caballo récord

Mantener saludable a un caballo de semejante porte requiere cuidados fuera de lo común. Hugo recibe controles veterinarios constantes, masajes regulares, revisiones odontológicas cada seis meses y tratamientos de quiropráctica. Además, sigue una dieta cuidadosamente diseñada y complementada con suplementos nutricionales para acompañar su crecimiento.

Su alimentación también impresiona por las cantidades. Un caballo Shire adulto puede consumir entre 15 y 20 kilos de heno por día, además de abundante pasto fresco. No es un dato menor si se considera que estos animales suelen rondar los 850 kilos de peso y que algunos ejemplares superan la tonelada.

Pese a su imponente tamaño, quienes conviven con él destacan su carácter afable. Según Masters, Hugo es un caballo extremadamente tranquilo y sociable, una combinación que lo convirtió en una atracción local mucho antes de alcanzar la fama internacional. Actualmente participa en demostraciones de tiro tradicional y continúa aprendiendo a transportar jinetes, actividades que ayudan a difundir la historia de su raza.

Hugo es un caballo extremadamente tranquilo y sociable, una combinación que lo convirtió en una atracción local. Foto: The Indepedent

De motor de la Revolución Industrial a estrella mundial: la historia de los caballos Shire

La raza Shire es considerada una de las más grandes y poderosas del mundo. Originaria de Inglaterra, fue desarrollada durante el siglo XVIII para realizar tareas agrícolas que demandaban una enorme capacidad de tracción.

Con la llegada de la Revolución Industrial, estos caballos adquirieron un papel fundamental en la economía británica. Tiraban de barcazas por los canales, trasladaban mercancías pesadas y movilizaban grandes carros entre fábricas, molinos y centros productivos.

Sampson, un ejemplar de la raza Shire, es el caballo más alto de la historia con 2,19 metros de altura. Foto: Facebook VT

Si bien Hugo ostenta actualmente el récord entre los caballos vivos, todavía está lejos de alcanzar la mayor marca histórica conocida. Ese lugar sigue perteneciendo a Sampson, un ejemplar Shire criado en Bedfordshire que en 1850 alcanzó la extraordinaria altura de 2,19 metros. Más tarde rebautizado como Mammoth, continúa siendo el caballo más alto jamás registrado.

Mientras tanto, Hugo disfruta de una vida que su propietario define como “de cinco estrellas”. Sin premios económicos asociados al récord, el gigante británico parece conformarse con recompensas mucho más simples: según bromea su cuidador, unas cuantas zanahorias serían suficientes para mantener feliz al caballo más alto del mundo.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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