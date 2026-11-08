comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2025, el Papa León XIV recibió un caballo árabe de 12 años: un año después, Proton vive en una residencia papal y podría ser subastado

El animal llegó desde Polonia gracias a Andrzej Michalski y fue recibido por el Papa León XIV en el Vaticano. Su historia está vinculada con los años que Robert Prevost pasó en Perú.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Papa León XIV reacciona mientras posa con un caballo árabe de pura raza llamado Proton, un regalo de Andrzej Michalski, propietario y fundador de la Yeguada Michalski en Kolobrzeg-Budzistowo, Polonia.
El Papa León XIV recibió al caballo Proton en 2025. Foto: Vatican Media/­Handout via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El 15 de octubre de 2025, el Papa León XIV recibió un caballo árabe de pura sangre llamado Proton, que entonces tenía 12 años y había sido criado en Polonia. El animal fue un regalo de Andrzej Michalski, propietario de una reconocida ganadería, quien se inspiró en una fotografía del pontífice montando a caballo durante sus años como misionero en Perú.

Más de un año después, Proton reside en Castel Gandolfo, una propiedad papal situada cerca de Roma, aunque su destino podría cambiar: el donante expresó su intención de que fuera subastado para recaudar fondos destinados a personas necesitadas.

Cómo llegó Proton a manos del Papa León XIV en octubre de 2025

La historia comenzó cuando Andrzej Michalski, propietario de Michalski Stud Farm, una ganadería ubicada en Kołobrzeg-Budzistowo, Polonia, observó una fotografía de Robert Francis Prevost montando a caballo durante su etapa como misionero en Perú.

La imagen lo inspiró a entregarle un regalo especial al pontífice. Según explicó a Vatican News, eligió un caballo árabe de pelaje blanco porque consideraba que ese color combinaba con la vestimenta papal.

Contenido Recomendado

El Papa León XIV llega a la Argentina:todo listo para el traslado desde Uruguay a Buenos Aires

Un avión permanece en la pista esperando la partida del Papa León XIII hacia Buenos Aires tras concluir la primera visita papal a Uruguay desde 1988.

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata: la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa
El Papa León XIV reacciona mientras posa con un caballo árabe de pura raza llamado Proton, un regalo de Andrzej Michalski, propietario y fundador de la Yeguada Michalski en Kolobrzeg-Budzistowo, Polonia.
El Papa León XIV recibió al caballo Proton en 2025. Foto: Vatican Media/­Handout via REUTERS

El encuentro se produjo el 15 de octubre de 2025, antes de una audiencia general en el Vaticano. León XIV recibió al animal y fue fotografiado sosteniendo sus riendas mientras caminaba junto al criador.

Proton tiene un linaje particular: nació en Janów Podlaski, una de las ganaderías más antiguas de Polonia, fundada hace más de 200 años. Su padre, Kahil, nació en Estados Unidos, mientras que su madre, Pradera, tiene ascendencia vinculada con una línea de cría de la princesa Alia Al Hussein de Jordania.

Dónde vive actualmente el caballo árabe del Papa y cómo es Castel Gandolfo

Después de su presentación en el Vaticano, Proton fue trasladado a Castel Gandolfo, una localidad italiana donde se encuentra la histórica residencia de descanso de los papas, a unos 25 kilómetros al sureste de Roma.

Según confirmó Vatican News en mayo de 2026, el animal fue alojado en Borgo Laudato Si’, un espacio dedicado a la educación ambiental, la agricultura sostenible y el cuidado de la naturaleza.

El proyecto fue impulsado durante el pontificado de Francisco e inaugurado oficialmente por León XIV en septiembre de 2025. En sus instalaciones también viven otros caballos, incluidos ejemplares de pura raza española.

El caballo Proton se encuentra en Borgo Laudato Si’
El caballo Proton se encuentra en Borgo Laudato Si’, ubicado en Castel Gandolfo, una localidad italiana donde se encuentra la histórica residencia de descanso de los papas. Video: Vatican News

La relación del pontífice con estos animales viene de sus años en Perú, donde utilizaba caballos para trasladarse durante algunas actividades pastorales.

En abril de 2026, Michalski volvió a encontrarse con León XIV y le entregó una pintura que recordaba el momento en que recibió a Proton.

Por qué el Vaticano podría subastar a Proton para ayudar a los más necesitados

Si bien el caballo fue entregado como un regalo personal, su futuro podría estar relacionado con una iniciativa solidaria. En octubre de 2025, la Oficina de Prensa del Vaticano informó que el donante pretendía que Proton fuera subastado y que el dinero obtenido se utilizara para ayudar a personas en situación de necesidad.

La intención era aprovechar el valor económico del ejemplar para financiar acciones de asistencia. Sin embargo, por el momento no se confirmó que la subasta se haya realizado ni todavía se habló de una fecha anunciada para llevarla adelante.

La práctica de vender regalos recibidos por los pontífices tiene antecedentes. Durante el papado de Francisco, por ejemplo, se subastó un Lamborghini Huracán que había recibido como obsequio, con el objetivo de destinar los fondos a proyectos benéficos.

Por el momento, la última ubicación documentada de Proton es Borgo Laudato Si’, en Castel Gandolfo. Mientras se define su futuro, la historia del animal reúne una tradición vinculada con la actividad misionera de León XIV en Perú, un regalo procedente de Polonia y la posibilidad de que el animal contribuya a una causa solidaria.

Papa León XIVCaballo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Con 13 años y lejos de su dueña, un perro viajó 1.140 kilómetros desde Santa Cruz hasta Chubut para volver a verla

    Con 13 años y lejos de su dueña, un perro viajó 1.140 kilómetros desde Santa Cruz hasta Chubut para volver a verla

  2. En 2021, una pareja de Nueva York compró un molino de 69 años en un pueblo de 1.320 habitantes:tres años después, funciona como centro cultural y bar clandestino

    En 2021, una pareja de Nueva York compró un molino de 69 años en un pueblo de 1.320 habitantes: tres años después, funciona como centro cultural y bar clandestino

  3. Lore, experta en huertas:“Para que tu árbol frutal crezca fuerte y con humedad constante, enterrá un tubo de PVC de 45 cm al lado del tallo”

    Lore, experta en huertas: “Para que tu árbol frutal crezca fuerte y con humedad constante, enterrá un tubo de PVC de 45 cm al lado del tallo”

  4. En 1891, un ingeniero de montes disparó semillas con escopetas para recuperar una sierra devastada:135 años después, es un parque de 17.804 hectáreas

    En 1891, un ingeniero de montes disparó semillas con escopetas para recuperar una sierra devastada: 135 años después, es un parque de 17.804 hectáreas

  5. No tires las cáscaras de naranja:el truco casero con 2 ingredientes que puede ayudar a alejar las hormigas del jardín

    No tires las cáscaras de naranja: el truco casero con 2 ingredientes que puede ayudar a alejar las hormigas del jardín
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero no quiso presentarse fuera de Argentina:la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

José Larralde, referente del folklore argentino, cuya obra llegó a Paraguay y España pese a su decisión de no cantar fuera del país

Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

Tecnología

La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

Tesla llega a la Argentina en noviembre:tendrá un local en Unicenter y habrá 3 modelos disponibles con precios que inician desde los 30.000 dólares

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Turismo

Empezó vendiendo pizzas por una ventanita y se convirtió en la favorita de Franco Colapinto:hoy una grande de muzzarella cuesta $40.000

El Cuartito

En 1870 comenzaron a circular los tranvías de Federico Lacroze:156 años después, la avenida de 2,6 kilómetros que atravesó epidemias y transformó Chacarita

Una explosión lo cerró en 2001 y estuvo casi 23 años abandonado:hoy es un bodegón de San Telmo con una historia que comenzó en 1865

Cayó prisionero, participó de la Revolución de Mayo y fue el único que no firmó una condena a muerte:el prócer que le dio nombre a un pueblo bonaerense nacido en 1965