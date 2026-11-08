En 2025, el Papa León XIV recibió un caballo árabe de 12 años: un año después, Proton vive en una residencia papal y podría ser subastado

El Papa León XIV recibió al caballo Proton en 2025. Foto: Vatican Media/­Handout via REUTERS

El 15 de octubre de 2025, el Papa León XIV recibió un caballo árabe de pura sangre llamado Proton, que entonces tenía 12 años y había sido criado en Polonia. El animal fue un regalo de Andrzej Michalski, propietario de una reconocida ganadería, quien se inspiró en una fotografía del pontífice montando a caballo durante sus años como misionero en Perú.

Más de un año después, Proton reside en Castel Gandolfo, una propiedad papal situada cerca de Roma, aunque su destino podría cambiar: el donante expresó su intención de que fuera subastado para recaudar fondos destinados a personas necesitadas.

Cómo llegó Proton a manos del Papa León XIV en octubre de 2025

La historia comenzó cuando Andrzej Michalski, propietario de Michalski Stud Farm, una ganadería ubicada en Kołobrzeg-Budzistowo, Polonia, observó una fotografía de Robert Francis Prevost montando a caballo durante su etapa como misionero en Perú.

La imagen lo inspiró a entregarle un regalo especial al pontífice. Según explicó a Vatican News, eligió un caballo árabe de pelaje blanco porque consideraba que ese color combinaba con la vestimenta papal.

El Papa León XIV recibió al caballo Proton en 2025. Foto: Vatican Media/­Handout via REUTERS

El encuentro se produjo el 15 de octubre de 2025, antes de una audiencia general en el Vaticano. León XIV recibió al animal y fue fotografiado sosteniendo sus riendas mientras caminaba junto al criador.

Proton tiene un linaje particular: nació en Janów Podlaski, una de las ganaderías más antiguas de Polonia, fundada hace más de 200 años. Su padre, Kahil, nació en Estados Unidos, mientras que su madre, Pradera, tiene ascendencia vinculada con una línea de cría de la princesa Alia Al Hussein de Jordania.

Dónde vive actualmente el caballo árabe del Papa y cómo es Castel Gandolfo

Después de su presentación en el Vaticano, Proton fue trasladado a Castel Gandolfo, una localidad italiana donde se encuentra la histórica residencia de descanso de los papas, a unos 25 kilómetros al sureste de Roma.

Según confirmó Vatican News en mayo de 2026, el animal fue alojado en Borgo Laudato Si’, un espacio dedicado a la educación ambiental, la agricultura sostenible y el cuidado de la naturaleza.

El proyecto fue impulsado durante el pontificado de Francisco e inaugurado oficialmente por León XIV en septiembre de 2025. En sus instalaciones también viven otros caballos, incluidos ejemplares de pura raza española.

El caballo Proton se encuentra en Borgo Laudato Si’, ubicado en Castel Gandolfo, una localidad italiana donde se encuentra la histórica residencia de descanso de los papas. Video: Vatican News

La relación del pontífice con estos animales viene de sus años en Perú, donde utilizaba caballos para trasladarse durante algunas actividades pastorales.

En abril de 2026, Michalski volvió a encontrarse con León XIV y le entregó una pintura que recordaba el momento en que recibió a Proton.

Por qué el Vaticano podría subastar a Proton para ayudar a los más necesitados

Si bien el caballo fue entregado como un regalo personal, su futuro podría estar relacionado con una iniciativa solidaria. En octubre de 2025, la Oficina de Prensa del Vaticano informó que el donante pretendía que Proton fuera subastado y que el dinero obtenido se utilizara para ayudar a personas en situación de necesidad.

La intención era aprovechar el valor económico del ejemplar para financiar acciones de asistencia. Sin embargo, por el momento no se confirmó que la subasta se haya realizado ni todavía se habló de una fecha anunciada para llevarla adelante.

La práctica de vender regalos recibidos por los pontífices tiene antecedentes. Durante el papado de Francisco, por ejemplo, se subastó un Lamborghini Huracán que había recibido como obsequio, con el objetivo de destinar los fondos a proyectos benéficos.

Por el momento, la última ubicación documentada de Proton es Borgo Laudato Si’, en Castel Gandolfo. Mientras se define su futuro, la historia del animal reúne una tradición vinculada con la actividad misionera de León XIV en Perú, un regalo procedente de Polonia y la posibilidad de que el animal contribuya a una causa solidaria.