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Buscan voluntarios para el cuidado de tortugas marinas amenazadas: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa de Costa Rica

La organización advierte que se trata de una experiencia físicamente exigente. La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años y las jornadas pueden extenderse hasta siete horas por día durante cinco o seis días a la semana.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para trabajar con tortugas marinas en Costa Rica
Buscan voluntarios para trabajar con tortugas marinas en Costa Rica Foto: Instagram turtlelove.cr
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Dormir frente al mar Caribe, recorrer playas prácticamente vírgenes durante la noche y colaborar en la protección de especies amenazadas. Esa es la experiencia que propone Turtle Love, una organización sin fines de lucro que impulsa un programa de voluntariado para la conservación de tortugas marinas en Playa Tres, una remota franja costera ubicada en Barra de Parismina, en la provincia de Limón, Costa Rica.

La iniciativa se desarrolla en un sector de cinco kilómetros de playa donde cada año llegan distintas especies de tortugas para depositar sus huevos. Además de contribuir con la investigación científica y la preservación de la fauna local, los voluntarios tienen la posibilidad de convivir con la naturaleza en una de las regiones más biodiversas del Caribe.

Cuidado de tortugas marinas en peligro de extinción: cuáles son las tareas del voluntariado

En Playa Tres anidan cuatro especies de tortugas marinas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga baula o laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga cabezona. Los participantes tendrán que hacer las siguientes tareas:

  • Monitorear nidos
  • Participar del seguimiento de nacimientos cuando se produce la eclosión de los huevos
  • Patrullajes nocturnos para detectar hembras en proceso de anidación
  • Realizar censos matutinos
  • Registrar huellas sobre la arena
El trabajo de campo también busca proteger los sitios de reproducción frente a amenazas humanas. Foto: Instagram turtlelove.cr

El trabajo de campo también busca proteger los sitios de reproducción frente a amenazas humanas, ya que la presencia constante de voluntarios ayuda a desalentar la extracción ilegal de huevos y la captura de ejemplares adultos.

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Beneficios incluidos: en qué consiste la propuesta con alojamiento y manutención cubierta

La experiencia incluye alojamiento compartido y tres comidas diarias durante toda la estadía. Los voluntarios reciben desayuno, almuerzo y cena elaborados con recetas tradicionales de la gastronomía costarricense, además de asistencia permanente por parte del equipo de Turtle Love.

Los valores de esta aventura varían según la duración de la estancia. El costo es de aproximadamente 90 dólares ($136.057,50) por noche para programas de entre tres y 14 días, 84 dólares ($126.987)por noche para quienes permanecen entre 15 y 30 días y 66 dólares ($99.775,50) por noche para estancias superiores a un mes.

Los voluntarios reciben desayuno, almuerzo y cena elaborados con recetas tradicionales de la gastronomía costarricense. Foto: Instagram turtlelove.cr

Si bien los gastos de transporte hasta Costa Rica, seguro de viaje y eventuales trámites migratorios corren por cuenta de cada participante, la organización sostiene que el programa contribuye al desarrollo de una economía local vinculada a la conservación ambiental y al ecoturismo.

Por qué las tortugas marinas del Caribe costarricense se encuentran amenazadas

Las tortugas marinas enfrentan múltiples amenazas en distintas etapas de su ciclo de vida. Entre las más importantes se encuentran la extracción ilegal de huevos, la caza de ejemplares adultos, la pérdida de áreas adecuadas para la anidación y diversas presiones derivadas de la actividad humana sobre los ecosistemas costeros.

Por ese motivo, los datos obtenidos por los voluntarios son compartidos con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE), organismo que utiliza esa información para monitorear las poblaciones de tortugas y orientar las estrategias de conservación en esta zona clave del Caribe.

Las tortugas marinas enfrentan múltiples amenazas en distintas etapas de su ciclo de vida en Costa Rica. Foto: Instagram turtlelove.cr

Los especialistas consideran que el seguimiento constante de los nidos y las temporadas reproductivas resulta fundamental para conocer el estado de las poblaciones y mejorar las medidas de protección en el largo plazo.

Requisitos y perfil buscado para participar de la convocatoria ecológica

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, aunque también pueden participar menores acompañados por un tutor legal. El programa recibe voluntarios entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de cada año y exige una permanencia mínima de tres noches.

La organización advierte que se trata de una experiencia físicamente exigente. Los participantes pueden llegar a caminar hasta 16 kilómetros diarios sobre arena blanda, muchas veces durante la noche, en condiciones de calor, humedad e intensa presencia de insectos.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años y también menores acompañados de un tutor. Foto: Instagram turtlelove.cr
Voluntarios del programa Turtle Love en Costa Rica. Foto: Instagram turtlelove.cr

Además, las jornadas pueden extenderse hasta siete horas por día durante cinco o seis días a la semana. Por eso se solicita buena condición física, capacidad de adaptación a horarios poco convencionales y disposición para convivir en un entorno con servicios básicos.

Paso a paso: cómo enviar la solicitud para sumarse al voluntariado

Las personas interesadas deben postularse directamente a través de los canales habilitados por Turtle Love, donde pueden consultar disponibilidad de fechas, requisitos específicos y condiciones de participación.

Una vez seleccionadas las fechas de la estadía, los voluntarios reciben información logística sobre cómo llegar a Barra de Parismina, el equipamiento recomendado y las actividades previstas durante su permanencia.

VoluntariosTurismoTortugaCosta Rica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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